Master of Orion erhält Releasedate

WG Labs ist stolz darauf, den offiziellen globalen Start und die galaktische Herrschaft von Master of Orion für den 25. August 2016 anzukündigen. Das legendäre Spiel öffnet seine Galaxien für neue Spieler des Genres und erst recht für eingefleischte Fans der bekannten Serie. Nach der erfolgreichen Early-Access-Phase, in der das Feedback der Spieler die Universen von Master of Orion mitformen konnte, steht der 4X-Titel (aus dem englischen: eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) nun kurz vor der Veröffentlichung und lädt alle Weltraum-Kapitäne dazu ein, die Sterne zu erobern.

„Die Reise für das Reboot von Master of Orion war sehr spannend und wir befinden uns jetzt kurz vor dem Ziel. Dabei hat uns die Master of Orion-Community stets begleitet. Sie haben ihre Ideen und Gedanken mit uns geteilt und uns so zu diesem wunderbaren zeitgemäßen Master of Orion geführt.“ Jacob Beucler, Publishing Product Director, Master of Orion

Die Master of Orion-Serie feierte ihr Debüt Mitte der 1990er Jahre, begründete das 4X-Genre und setzte neue Standards für zukünftige Strategie-Titel. In diesem Geiste interpretiert WG Labs die neue Version und verbindet mit ihrem Master of Orion die besten Elemente der originalen Serie mit moderner Gameplay-Erfahrung für den heutigen Spieler. Für die Eroberer stehen die zehn Rassen der Klassiker zur Auswahl, die von namhaften Sprechern vertont wurden: Unter anderem sind Mark Hamill (Star Wars), Michael Dorn (Star Trek: The Next Generation) und Alan Tudyk (Firefly) aus den Lautsprechern zu hören. Die Kämpfe finden in pausierbaren galaktischen Echtzeit-Schlachten in modernem Grafikstil statt und es wird höchst unterschiedliche Wege zum Sieg für die Eroberer der Sterne geben.

Alle bisherigen Käufer von Master of Orion erhalten als Dankeschön eine kostenlose Version des 1997er Echtzeitstrategie-Klassikers Total Annihilation. Um den Klassiker von Chris Taylor und Ron Gilbert zu erhalten, muss das Spiel lediglich mit einem neuen oder bereits existierenden Wargaming.net-Account verbunden werden: Dazu auf den „Optionen“-Reiter im Hauptmenü von Master of Orion klicken und dann den Anweisungen unter „Wargaming.net Account“ folgen – damit ist der Titel bereit zum Spielen.

Ab dem 25. August wird die Standard Online Edition von Master of Orion für 27.99 € verfügbar sein und den taktischen Anspruch der Klassiker im Gepäck haben. Darüber hinaus gibt es exklusiv für den deutschsprachigen Handel von unserem Partner Eurovideo eine Box-Version für 34,99 €, in der neben der Standard-Edition auch die frühen Teile 1-3 von Master of Orion beinhaltet sind. Für die echten Helden des Universums ist für 45.99 € eine digitale Collector’s Edition erhältlich. Diese beinhaltet ein detailliertes digitales Artbook, den orchestralen Soundtrack des Komponisten des originalen Master of Orion, Retro-Pixel-Weltraumschiff-Skins, die früheren Teile 1-3 und eine für die Collector’s Edition exklusive Rasse, die Terraner.

Beide Versionen können ab sofort unter folgenden Links erworben werden:

Master of Orion ist eine moderne Wiedergeburt des von Kritikern gefeierten SciFi-Strategiespieles. Als Wegbereiter des einflussreichen 4X-Genres baut Master of Orion auf das bewährte Erkunden, Expandieren, Ausbeuten, Auslöschen (aus dem englischen 4X = explore, expand, exploit and exterminate), das vom ursprünglichen Spiel begründet wurde. Die aktuelle Neuinterpretation bleibt den eigenen Wurzeln treu und kommt mit dem Versprechen von tiefgreifender Strategie, anspruchsvollen Weltraumschlachten, zielführender Diplomatie und spannender Entdeckung der Tiefen des Alls – immer versehen mit der nötigen Prise Humor.

Den Spieler erwarten ein neuer und frischer Eindruck der zehn originalen Zivilisationen, jede mit individueller Spielweise. Tausende zu entdeckender sich verändernder Galaxien, hunderte einzigartige Technologien sowie dutzende unterschiedliche Raumschiffe, die nur auf ihren Einsatz warten. Jedes Spiel wird anders sein.

WG Labs ist eine organisatorische Einheit innerhalb von Wargaming, welche als Nährboden für neue Ideen und Lösungen fungiert. Einzelpersonen und Firmen mit großartigen Ideen erhalten die Möglichkeit sich zu entfalten und entsprechende Begabungen können gefördert werden.

WG Labs zielt auf das Erproben und Implementieren von innovativen Projekten aus den Reihen von Wargaming oder von außerhalb des Unternehmens. Es wird neue Inhouse-Projekte generieren, evaluieren und veröffentlichen, welche über die bisherigen Firmenparadigmen hinausgehen und zusätzlich externe Entwickler und Kreative bei Spielerstellung und Publishing unterstützen.

Wir experimentieren innerhalb von WG Labs mit neuen Spielmechanismen, Plattformen, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und kreieren neue Produkte in unseren internen Studios in Kooperation mit 3rd-Party-Entwicklern.

Wargaming wird dabei weltweit sowohl auf interne Teams als auch externe 3rd-Party-Studios zurückgreifen und Spiele über eine Reihe unterschiedlicher Plattformen veröffentlichen. Wir glauben an das Potential guter Ideen, die bei konstruktiver Zusammenarbeit zu großartigen Ergebnissen führen werden und sind daher offen für jegliche Art von Kooperation.

Bildquelle: WG Labs