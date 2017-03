Neuer Yooka-Laylee Gameplay-Trailer zeigt eisige Gletscherwelt

Das preisgekrönte Spielelabel Team17 und Playtonic Games, ein Studio aus Großbritannien, das von Veteranen des Jump ’n’ Run-Genres gegründet wurde, haben heute einen neuen Gameplay-Trailer von Yooka-Laylee veröffentlicht. Dieser stellt die bezaubernde Welt Glitterglaze Glacier vor, in die Spieler am 11. April zur Veröffentlichung des Spiels eintauchen können.

Glitterglaze Glacier ist eine der fünf spannenden Welten in Yooka-Laylee. Alle können frei erforscht und sogar erweitert werden, um neue Bereiche mit zusätzlichen Rätseln, Herausforderungen und sogar einem Boss freischalten.

In Yooka-Laylee können Spieler selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Welten erkunden. Haben sie in einer Welt genug Pagies gesammelt, lassen sich damit weitere Großwälzer und die Welten, die in ihnen verborgen sind, öffnen. Wem eine Welt besonders gut gefällt, kann mit den gesammelten Pagies aber auch den Großwälzer dieser Welt erweitern und damit zusätzliche Bereiche mit höherem Schwierigkeitsgrad freischalten.

Yooka-Laylee wird am 11. April 2017 für Xbox One, PlayStation 4, PC, MAC und Linux veröffentlicht und kann im Xbox Store, PlayStation Store, sowie auf Steam und GOG vorbestellt werden. Außerdem ist Yooka-Laylee bei ausgewählten Partnern im Handel erhältlich.

Spieler, die die physische oder digitale Version bei ausgewählten Händlern vorbestellen, können schon jetzt die Yooka-Laylee Toybox spielen, die ihnen einen spoilerfreien Vorgeschmack auf die Mechaniken des Spiels in einer separaten Sandbox-Umgebung gibt.

Weitere Informationen zu den Spielen von Team17 gibt es auf der offiziellen Webseite www.team17.com, auf Facebook und Twitter.

Bildquelle: Team17 | Playtonic Games