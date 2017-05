Phoning Home steht kurz vor dem Release

Bereits am 07.02.2017 startet das Studio ION LANDS mit seinem Erstlingswerk Phoning Home durch. In diesem landen die zwei Roboter ION und ANI auf einem fremdartigen Planeten, welcher unserer heimischen Erde doch sehr ähnelt. Dies ist nicht verwunderlich, denn wie die Entwickler bereits selbst zugaben, stand der Yosemite National Park Modell für ihr Survival Exploration Game.

Da ION’s Raumschiff nach einer Bruchlandung fast vollständig zerstört wurde, bleibt ihm nur die Erkundung des Planeten. Wie im Film E.T. gilt es Kontakt zum Heimatplaneten aufzunehmen und auf Rettung zu hoffen.

Die kleine Wartungseinheit ANI steht euch tatkräftig bei eurer Suche zur Seite. Trotz ihrer kleinen Größe packt sie auch bei schweren Aufgaben mit an. In kürzeren Kampfeinlagen müssen beide lernen sich gegen die Umgebung zur Wehr zu setzen. Nur wer diese übersteht und in Logikrätseln den Überblick bewahrt, wird die Geheimnisse der Welt lüften können und dabei sicher auf so manche Überraschung stoßen.