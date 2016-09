Silence auf der gamescom 2016: Anspielbar im Publikumsbereich und neuer Trailer

Auf der diesjährigen gamescom in Köln können Besucher bisher nie gezeigte Eindrücke von Silence gewinnen. So ist das Modern Adventure, das die Geschwister Noah und Renie auf ihrer Reise durch die malerische Welt zwischen Leben und Tod begleitet, auf der gamescom erstmals öffentlich anspielbar. Von Mittwoch bis einschließlich Sonntag wird Silence am Stand von Nordic Games (Halle 8, Stand #C020) präsentiert und kann von den Fans nach Herzenslust angespielt werden.

Pünktlich zur gamescom gibt es zusätzlich einen neuen Gameplay-Trailer, der Fans und Presse ab sofort in Silence eintauchen lässt.

Silence erscheint im Q4 2016 für PC, Mac, Linux, Xbox One™ und Playstation 4™.

Über Silence

Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang zur Welt zwischen Leben und Tod: Silence. Als Noah seine Schwester an Silence verliert, ist auch er gezwungen, die ebenso idyllische wie bedrohliche Welt zu betreten um sie zu suchen.

Doch auch Silence ist von Krieg und Elend geplagt. Dunkle Kreaturen überfallen die Städte und verwüsten die meisten Gebiete der einst malerischen Zwischenwelt. Nur eine kleine Gruppe von Rebellen hält der wachsenden Bedrohung noch Stand. Nun ist es an den Geschwistern, Silence mit seinen fantastischen Einwohnern vor dem Untergang zu bewahren – und sich selbst vor den lauernden Gefahren zu retten.

Features:

Aufwendig gestaltete 3D-Charaktere treffen auf malerisch gestaltete 2D Hintergründe

Bis zu 12 Stunden Spielspaß

Drei spielbare Charaktere

Neben spannenden neuen Figuren gibt es in Silence auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Daedalic Entertainment mit Hauptsitz in Hamburg verlegt und entwickelt Computer- und Videospiele für alle Plattformen. Besonderen Schwerpunkt legt der Autorenverlag auf interaktive Literatur, Charakter- und Story-getriebene Spiele wie etwa Adventures und Rollenspiele. Dazu beschäftigt Daedalic Entertainment insgesamt rund 160 Mitarbeiter und verfügt mit seinem Writer’s Room über ein für die deutsche Medienbranche einzigartiges Autorenteam.

Seit Mai 2014 ist Daedalic Entertainment Teil der Bastei Lübbe-Firmengruppe. Im Juli 2014 wurde mit Daedalic Entertainment Studio West eine weitere Entwicklungsniederlassung in Düsseldorf eröffnet. Erstes Projekt des Studios ist das Space Exploration RPG The Long Journey Home.

Daedalic konnte mit Titeln wie Goodbye Deponia insgesamt 21 Mal den Deutschen Entwicklerpreis (u.a „Studio of the Year“ (2009, 2013)) gewinnen. Mit Chaos auf Deponia holte das Hamburger Studio außerdem den Deutschen Computerspielpreis als „Bestes Deutsches Spiel 2013“. Insgesamt wurde Daedalic Entertainment sechs Mal mit dem Deutschen Computerspielpreis und mit einem European Games Award ausgezeichnet.

Mit Titeln wie State of Mind, Silence, The Devil’s Men und Ken Follett’s Die Säulen der Erde wird Daedalic neue Maßstäbe im Adventure-Genre setzen. Mit Blackguards etablierte sich das Unternehmen im Rollenspielgenre. Als Publisher veröffentlicht Daedalic Entertainment ungewöhliche und herausragende Titel wie Shadow Tactics, Crazy Machines 3, Valhalla Hills und Bounty Train.

Bildquelle: Daedalic Entertainment