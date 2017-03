Slime-san – Ein riesiger Wurm, ein glitschiger Held, hunderte Levels und ein starbesetzter Soundtrack

Headup Games und Fabraz kündigen voller Stolz ihren kommenden Action-Plattformer Slime-san für PC, Mac und Linux an (erhältlich per Steam und Humble Bundle). Bald darauf folgen zudem Umsetzungen des Spiels auf Konsole.

Springe und schleime dich durch 100 Levels, in einer einzigartigen, fünffarbigen Pixelwelt. Entkomme aus den Innereien eines gigantischen Wurms. Kaufe dabei was du brauchst in „Slumptown“, einer von anderen Überlebenden gegründete Stadt innerhalb des riesigen Wurms. Schalte verschiedene Spielstile, Kostüme, Shader und sogar Multiplayer-Minispiele frei!

Slime-sans Flucht beginnt im April auf PC!

Entwickelt wurde Slime-san von Fabraz, einem Independent-Studio aus New York, welches bereits für großartige Titel wie Cannon Crasha und Planet Diver verantwortlich war.

Nichts ahnend schleimte Slime-san durch einen friedlichen Wald als ihn plötzlich… ein gewaltiger Wurm einfach verschlang!



Tief im Bauch des Wurms muss sich Slime-san entscheiden: Entweder sich von der immer näher kommenden Wand aus Magensäure verdauen lassen oder… sich hüpfend, rutschend und schleimend seinen Weg aus den Eingeweiden des Wurms bahnen!

Halsbrecherisches Tempo und punktgenaues Timing für den absoluten Plattformer-Wahnsinn!

Bleib niemals stehen, denn die Magensäure jagt dich unerbittlich. Lauf, lauf, lauf!

Schleimig zu sein hat auch seine Vorteile. Gleite durch Ritzen in Wänden und Oberflächen!

Breche durch Hindernisse oder engen Situationen mit dem schnellen Dash-Move aus.

Schleime um die Zeit zu verlangsamen, rase um sie zu beschleunigen. Fühle dich wie ein knallharter Typ mit pixelgenauen Manövern!

Inhalt in Hülle und Fülle: 100 Level aus 400 verschieden Räumen, kombiniert mit 100 neuen Levels nach dem Durchspielen, also 200 Level mit 800 Räumen insgesamt!

Sammle halb verdaute Äpfel um neue Spielstile, Kostüme, Shader und Minispiele frei zu schalten

Kaufe was du für deine Flucht benötigst in einer Stadt von Überlebenden innerhalb des Wurms, wo es interessante Charaktere und Geheimnisse zu entdecken gibt.

Für alle die den Wettbewerb lieben: Jede Zeit wird online gewertet

Schalte neue Spielmodi wie New Game+, Speed Running und Boss Rush frei!

Eine faszinierende Welt aus Pixeln und 5 Farben, alles… in… einem… Wurm?

Ein integrierter Twitchmodus zeigt dir den Chat an und erlaubt es deinem Publikum Einfluss auf das Spiel zu nehmen!

Adhesive Wombat, Tiasu, Meganeko, Kubbi, Inverse Phase, Richard Gould… und weitere erschufen über 20 Songs für ein Album, bei dem du einfach abgrooven musst!

Offizielle Auswahl des Gamescom Indie Arena Booth (August 2016?)

Finalist Indie Prize Tel Aviv (September 2016)

Halbfinalist Game Development World Championship (Oktober 2016)

Nominierung Best Style: Playcraft 16Bit Awards (November 2016)

Finalist IndiePrize Berlin (Dezember 2016)

Mitglied der Swiss Games Delegation (Dezember 2016)

Headup Games ist ein weltweit agierendes Entwicklungs- und Vermarktungsstudio, welches innovative und hochwertige Titel im Bereich der unabhängigen Spielentwicklung betreut. Seit seiner Gründung 2009 hat das Unternehmen über 100 Spiele veröffentlicht und ist auf allen führenden Plattformen wie Konsolen, PCs und Mobilgeräten heimisch. Mit über 50 Millionen erreichten Spielern auf Mobile und mehreren Millionen Nutzern auf PC und Konsolen zielt das Unternehmen stets darauf ab, die Sichtbarkeit und den kommerziellen Erfolg seiner Partner zu erhöhen, die über Konventionen und Grenzen hinaus denken.

Fabraz ist ein unabhängiges Entwicklerstudio, welches stolz ist auf seine Vielseitigkeit in Bezug auf Design und seine Entwicklerqualitäten. Talentierte Teammitglieder aus New York, Boston, Berlin, Zürich und Bangkok machen Fabraz zu einer Geburtsstätte der Kreativität. Ihr erstes Spiel, das gefeierte Cannon Crasha, war ein Strategietitel für iOS und Android und wurde von Apple als ein „…treffsicherer Gewinner“ gehandelt. Das zweite Spiel, Planet Diver, wurde auf Steam veröffentlicht und für den Indie Prize und die Momocon Indie Awards nominiert und war in der IndieBox erhältlich. Ihr jüngster Titel Slime-san war Teil der offiziellen Auswahl der Indie Arena und wird nun von Headup Games veröffentlicht. Fabraz ist darüber hinaus verantwortlich für viele weitere aufregende Prototypen – und Game Jams!

Bildquelle: Slime-san | Headup Games | Fabraz