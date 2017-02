Smilegate startet mit CROSSFIRE Europe durch!

Die bekannte koreanische Firma Smilegate, Entwickler des schnellen Ego-Shooters CROSSFIRE, hat eine Niederlassung in Deutschland eröffnet. Die frisch gegründete Smilegate Games GmbH mit der Marke Smilegate Europe betreibt seit Dezember ein Büro in Berlin. Die Arbeit vor Ort startete mit der Übernahme der europäischen Version von CROSSFIRE, um den Spielern hierzulande einen besseren Service bieten zu können. Die nordamerikanische Version verbleibt in den bewährten Händen der Schwesterfirma Smilegate West.

Game on!

Das neue CROSSFIRE-Team hat bereits angefangen, sich neue Features für das Spiel zu überlegen. Ein großer Schritt ist dabei, nach der Umsetzung von Updates und der Anpassung von neuen Inhalten, auf jeden Fall der Launch einer deutschen Version! Bislang gibt es im europäischen Client nur Englisch zur Auswahl.

Ein neuer Anfang

Ein wesentlicher Fokus von Smilegate Europe ist die Teilnahme an wichtigen E-Sport-Veranstaltungen: CROSSFIRE wird Anfang März direkt bei der IEM Expo während der Intel® Extreme Masters World Championship 2017 dabei sein. Das Turnier findet am 4.3.2017 statt; die Expo geht vom 3. bis 5.3. im International Convention Center (ICC) neben der Spodek-Arena in Kattowitz in Polen. Mit dieser Teilnahme unterstreicht Smilegate die internationale Bedeutung von CROSSFIRE als E-Sport-Spiel.

Weitere Details zu den E-Sport-Events von CROSSFIRE (und zu den Teams, die auf der IEM Expo spielen werden) sind auf der offiziellen Seite der Crossfire Stars unter www.crossfirestars.com veröffentlicht.

CROSSFIRE ist ein hochwertiger Free-to-Play-Shooter mit sehr viel Content und geringen Systemanforderungen. Es ist mit über 8 Millionen Spielern einer der weltweit meistgespielten Ego-Shooter.

CROSSFIRE bietet exzellentes und schnelles Gameplay und eignet sich dank zahlreicher Spielmodi sowohl für Spaß-Matches als auch als anspruchsvolles Wettbewerbsspiel. CROSSFIRE ist in vielen Regionen der Welt der meistgespielte FPS und eines der erfolgreichsten F2P-Spiele weltweit. CROSSFIRE ist weniger ein Spiel als vielmehr ein globales Phänomen!

Features:

Immersiver Kampf: Das schnelle Gameplay verlangt von den Spielern vollen Einsatz. Vielfältige Waffen: Von bekannten Clans getestet und für gut befunden: ein Arsenal mit über 400 Waffen steht den Spielern zur Verfügung. Spezialeinheiten: CROSSFIRE lässt die Spieler in der Rolle berühmt-berüchtigter Einsatzkommandos in einer postmodernen Welt gegeneinander oder im Team antreten. Umfangreiche Auswahl an Karten und Modi: Zusätzlich zu den klassischen Modi wie Team Deathmatch, Search & Destroy (Bomb defuse) und Jeder-gegen-Jeden können Spieler sich auch an originellen PvP- und PvE-Herausforderungen wie den Hero Mode, Predator oder Biohazard messen. Achievements und Milestones: CROSSFIRE lässt die Spieler ihr Gameplay genau analysieren und bietet umfangreiche Erfolge und Statistiken wie First Kill, Last Kill, Revenge Kill, Ace, MVP und vieles mehr an.

Fact Sheet zu Crossfire