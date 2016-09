Spannender Kriminalfall im Steampunk-Look: „Grim Facade: Verborgene Sünden“

Wenn es um besonders düstere Kriminalfälle geht, treten dort häufig kunstvoll maskierten Verbrecher auf den Plan. In astragons steampunkigem Wimmelbild-Abenteuer Grim Facade: Verborgene Sünden terrorisiert ein eben solcher Rächer die Kleinstadt Coldstone und hinterlässt eine Spur des Todes.

Lisbeth Merel, die Frau des Bürgermeisters von Coldstone wurde entführt! Der Kidnapper hinterließ dem Stadtoberhaupt eine schwarze Liste, welche die Namen weiterer potenzieller Opfer enthält. Diese sind dem Tode geweiht, sollte der maskierte Rächer nicht rechtzeitig aufgehalten werden. Um die Bürger zu beschützten und seine Frau zu retten, bittet Isaac Merel einen Detektiv um Unterstützung. Durch dessen großartigen Spürsinn verdichten sich schnell die Hinweise darauf, dass das Handeln des Kriminellen in Verbindung mit mysteriösen Kristallen zu stehen scheint, die in den Höhlen rund um Coldstone gefunden worden sind. Sie sollen große Mengen an Energie aus der Luft speichern können! Der findige Tüftler Albert Rowdy experimentierte mit diesen Kristallen und erschuf ein Gerät zum Einsammeln von Erinnerungsfragmenten. Wird es möglich sein, auf diese Weise das Motiv des umtriebigen Mörders zu entschlüsseln?

© astragon Entertainment GmbH und astragon Sales & Services GmbH ◄ Zurueck Vor ► Bild 1 von 8

Für den Detektiv beginnt ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Maskierte immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Und es ist jederzeit Vorsicht geboten, denn der Jäger kann nur allzu schnell zum Gejagten werden!

Wer nun Lust auf einen spannenden Kriminalfall vollgepackt mit herausfordernden Wimmelbildern und Minispielen in den finsteren Gassen Coldstones bekommen hat, findet Grim Facade: Verborgene Sünden ab sofort für 9,99 Euro (UVP) im deutschsprachigen Handel.

Bildquelle: astragon Entertainment GmbH und astragon Sales & Services GmbH