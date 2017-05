Subsiege Closed Beta gestartet; bisherige Keys hochgestuft und weiterhin gültig

Heute haben Headup Games and Icebird Studios bekanntgegeben, dass nun jeder mit einem Subsiege Key, egal ob Event- oder Testkey, jetzt auch die Closed Beta spielen kann. Es ist ein Dankeschön an alle Unterstützer und Spieler, die bereits an einem Turnier oder Event mitgespielt, Feedback gegeben oder Subsiege anderweitig unterstützt haben.

Um dies gebührend zu feiern, findet dieses Wochenende ein Playevent statt, bei dem man gemeinsam mit den Entwicklern eine neue Version von Subsiege spielen kann. Außerdem haben Spieler am Samstag zischen 19-22 Uhr die Chance, den Starcraft 2 Profi „Tefel“ herauszufordern und Subsiege mit, bzw. gegen ihn zu spielen.

Tritt im Online-Event am Wochenende gegen StarCraft 2 Profi „Tefel“ an!

Das gesamte Event startet heute Abend um 18 Uhr und endet am Sonntag um 22 Uhr. Die Entwickler freuen sich über jegliches Feedback und Diskussionen zum Spiel; geht dazu einfach auf die Steampage.

Es sind immer noch Keys für die Closed Beta verfügbar – wenn du also noch keinen hast oder noch einen Freund einladen möchtest, kannst du hier einen anfordern!

Das Jahr 2063, die Welt die wir einst kannten existiert nicht länger. Die Klimakatastrophe, Überbevölkerung und Verschwendungssucht haben zur völligen Erschöpfung sämtlicher natürlicher Ressourcenvorkommen auf dem Festland geführt. Jetzt liegen die letzten Vorräte der Erde tief versunken unter der Meeresoberfläche.

Gameplay

Subsiege ist ein packendes Taktik-Spiel in Echtzeit, mit Fokus auf gewaltige 12 Spieler Schlachten. In einer atemberaubenden Meereswelt kommandierst du ein sorgfältig zusammengestelltes Team von helden-ähnlichen Einheiten. Bezwinge gnadenlose Tiefseemonster und messe dich in erbitterten Kämpfen mit anderen Teams, während deine Sauerstoffvorräte mit jedem Atemzug weiter sinken. Hältst du dem Druck stand?

Features von Subsiege

Helden-ähnliche Squads

Gewaltige 12-Spieler-Schlachten

Gnadenloser Kampf um Sauerstoff

Teamwork geht vor: Teile Ressourcen, Sauerstoffvorräte und Basen

Nutze die tödliche Umgebung taktisch gegen deine Feinde

Fantastische Unterwasserlandschaft mit leuchtenden Korallen, schwarzen Rauchern und gigantischen Fischschwärmen

Headup Games ist ein weltweit agierendes Entwicklungs- und Vermarktungsstudio, welches innovative und hochwertige Titel im Bereich der unabhängigen Spielentwicklung betreut. Seit seiner Gründung 2009 hat das Unternehmen über 100 Spiele veröffentlicht und ist auf allen führenden Plattformen wie Konsolen, PCs und Mobilgeräten heimisch. Mit über 50 Millionen erreichten Spielern auf Mobile und mehreren Millionen Nutzern auf PC und Konsolen zielt das Unternehmen stets darauf ab, die Sichtbarkeit und den kommerziellen Erfolg seiner Partner zu erhöhen, die über Konventionen und Grenzen hinaus denken.

Icebird Studios ist ein Entwicklerstudio mit Sitz in München, Deutschland. Das Team ist erfahren in der Entwicklung für verschiedenste Plattformen und hat bereits Spiele auf allen wichtigen Medien wie PC, iOS, Android, SmartTV und Browser veröffentlicht. Mit unseren internationalen Partnern arbeiten wir passioniert daran ein breites Publikum mit unseren erfrischend neuen Spieleideen zu begeistern.

Bildquelle: Icebird Studios | Headup Games