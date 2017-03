Syberia 3: Zweiter offizieller Story-Trailer ab sofort online!

Mit der Veröffentlichung des zweiten offiziellen Story-Trailers von Syberia 3 freuen sich Microids und astragon Sales & Services, den Fans der Serie einen weiteren kleinen Einblick in die Hintergründe der Beziehung zwischen Kate Walker und dem Stamm der Youkol zu geben.

Zusammen mit den gigantischen Schneestraußen macht sich diese ungleiche Schicksalsgemeinschaft zu einer Reise ins Herz Sibiriens auf, wo sie die Brutplätze der riesigen Vögel erreichen wollen, die für die Youkol als heilige Stätte gelten. Ein Abenteuer voller Überraschungen, bewegender Momente und natürlich der Begegnung mit vielen interessanten Charakteren. Dazu gehören nicht zuletzt Kates Reisegefährten, wie zum Beispiel Ayawaska, ihres Zeichens Schamanin des Youkol-Stammes, die stets von ihrer treuen Eule begleitet wird, Kurk, der spirituellen Anführer der Youkol oder Kapitän Obo, stolzer Besitzer der Fähre Krystal.

Doch auch das Widersehen mit einem alten Freund, der Kate sehr am Herzen liegt, steht der jungen Frau auf dieser Reise noch bevor…

Untermalt wird das fantastische Universum aus der Feder Benoit Sokals vom zauberhaften Soundtrack des Komponisten Inon Zur, der auch dem heutigen Trailer in eine mysteriöse Atmosphäre verleiht.

In der Rolle von Kate Walker begeben sich Spieler in Syberia 3 auf völlig freie Entdeckungsreisen durch atemberaubende Landschaften voller Geheimnisse und Rätsel, die es auf völlig neue Art und Weise zu entschlüsseln gilt.

Zu Beginn der Geschichte trifft Kate erneut auf den Stamm der Youkol, ein nomadisch lebendes Volk, das sich mit seinen Schneestraußen auf Wanderschaft befindet und die schwer verletzte junge Frau am eisigen Ufer eines Sees aufliest. Als Gefangene der Stadt Valsembor müssen Kate und die Youkol gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Reise fortsetzen können – immer wieder konfrontiert mit den ihnen nachsetzenden Feinden und unerwarteten Herausforderungen. Gleichzeitig droht Kates Vergangenheit die mutige Anwältin schneller einzuholen, als ihr lieb ist…

Syberia 3 wird von den Koalabs Studios entwickelt und ab 20. April 2017 für PlayStation® 4, Xbox One® und PC/Mac erhältlich sein. Das packende Adventure erscheint vollständig synchronisiert in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Deutsch mit Untertiteln für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Der Original-Soundtrack stammt von Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), der bereits für die Musik von Syberia 2 verantwortlich zeichnete. Syberia 3 hat eine Alterseinstufung von PEGI 12 und USK 12 erhalten.

Weitere Informationen zu einer Umsetzung von Syberia 3 auf Nintendo Switch™ folgen in Kürze.

astragon Sales & Services (gegründet 1998) gehört als Teil der astragon-Gruppe zu den führenden unabhängigen Publishern und Distributoren von Computer- und Videospielen in Deutschland. Im Zentrum des vielseitigen Produktportfolios stehen hochwertige technische Simulationen wie die Bau-Simulator-, die Landwirtschafts-Simulator-, die Euro Truck-Simulator- oder die Bus-Simulator-Reihe, aber auch Wirtschafts-Simulationen oder Strategiespiele. Abgerundet wird das Sortiment durch Adventures und Casual-Games der Big Fish- und play+smile-Reihen (Mystery Case Files, Dark Parables, Grim Tales). astragons Spiele sind weltweit für verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PC erhältlich.

Created in 1985, Microïds is an international publisher of multi-platform video games based in Paris (France). Today, it represents Anuman Interactive’s video game business in all its forms. Managed by its creator Elliot Grassiano, Microïds keeps getting stronger and widens its large game catalogue with genres as varied as adventure, management, simulation and action. Through its adaptations of iconic titles such as „Syberia“ or „Amerzone“ on new supports or through its original creations („Subject 13“, „The A.B.C. Murders“, „Yesterday Origins” …), Microïds is developing on PC, Mac, Playstation, Xbox, as well as iOS and Android mobiles and tablets. Besides its heroes and heroines from original creations (Kate Walker from „Syberia“, Victoria Mc Pherson from „Still Life“…), Microïds also creates new titles including other characters or authors from other media (comic books, cinema, literature…) such as Garfield, Lucky Luke or Agatha Christie. Microïds is currently developing Syberia 3 scheduled for April 2017, responding to many fans of this cult adventure game series (more than 3 million sold) who have been waiting for more than ten years.

About Benoit Sokal

From comics to video games: a singular artist. In 1978, Benoit Sokal starts drawing for the magazine „To Follow“. It was during this period that he created the character of Inspector Canardo. In 1996, he launched the video game project „Amerzone“ published by Microïds. Benoit Sokal is one of the first graphic novel artists to design, implement and supervise the entire production of a video game. He later became creative director at Microïds, which published in 2002 his second video game „Syberia“. He was recognized as „Person of the Year“ at the 2002 video games Phenix Awards, Syberia was crowned „Best adventure game of the year“ in 2002 in the USA. In April 2004, the release of Syberia 2, meets the same success as the first episode of the saga and was met with enthusiasm from fans all over the world. Since 2013, Benoit Sokal is dedicated to writing and creating the highly anticipated Syberia 3.