Tequila Works & Cavalier Game Studios kündigen The Sexy Brutale an

„Ein mörderischer Maskenball, der nicht endet“ – Das Adventure-Puzzle-Spiel „The Sexy Brutale” ist die erste Koproduktion der Machern von RiME, Tequila Works, und dem neuen englischen Entwickler Cavalier Game Studios.

Die Geschichte des Spiels ist an einem sich immer wiederholenden Tag im „The Sexy Brutale“ angesiedelt, einem stattlichen Herrenhaus, das vom rätselhaften Marquis in ein bizarres Casino verwandelt wurde. An diesem Tag schlüpfen die Spieler in die Rolle des betagten Priesters Lafcadio Boone. Um die Zeitschleife zu durchbrechen muss Boone sich verstecken, beobachten und die wunderlichen Geschichten der anderen Ballgäste herausfinden, um sie vor dem grausigen Tod durch die Hände des Personals zu retten.

Im Laufe der Geschichte entdeckt Lafcadio die wichtigsten Momente und Methoden, wie er die einzelnen Gäste retten kann. Dabei erhält er okkultistische Kräfte, die mit den Masken der Gäste verbunden sind. Mit deren Hilfe taucht er tiefer und tiefer in das Mysterium um das Herrenhaus und seiner Bewohner ein und bringt die verborgene Wahrheit von „The Sexy Brutale“ ins Licht.

„The Sexy Brutale“ wird im 1. Quartal 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Story-basierte Puzzle-Adventure ist das erste Spiel des englischen Entwicklers Cavalier Game Studios, die mit dem spanischen Studio Tequila Works zusammenarbeiten.

Das Konzept stammt vom ehemaligen Lionhead Veteran Tom Lansdale und den Brüdern Charles und James Griffiths. Feedback für eine frühe Version des Spiels holten sich die Konzeptschreiber von ihren Freunden, darunter auch Creative Director und CEO von Tequila Works, Raúl Rubio.

„Als uns Cavalier nach Feedback zu ihrer Version von The Sexy Brutale gefragt haben, wusste ich sofort, dass wir uns daran beteiligen müssen. Durch die Kombination unserer einzigartigen Talente aus beiden Teams haben wir eine wirklich faszinierende und unvergessliche Erfahrung für die Spieler geschaffen.“ Rubio

“Wir haben hart daran gearbeitet, das ausgefallene Konzept für The Sexy Brutale zu einem aufregenden und zugänglichen Spiel zu formen, das für sich selbst spricht. Denn wir wissen, dass eine Idee allein – egal wie gut sie ist – nie genug ist. Raul hatte genug Vertrauen in das Projekt, um es mit ganzer Kraft und seinem Team zu unterstützen. Dadurch konnten wir zusammen etwas ganz besonderes schaffen.“ Design Director bei Cavalier Game Studios Charles Griffiths

Features über The Sexy Brutale

Einzigartiges “Täglich grüßt das Murmeltier”-Konzept mit stundenlangem Gameplay, beidem ein einzelner Tag mehrfach aus verschiedenen Perspektiven und Orten erlebt wird

Die Geschehnisse beobachten, belauschen und verinnerlichen, bis jeder Gast vor seinem

Tod gerettet werden kann

Tod gerettet werden kann Viele verschiedene Bereiche des Herrenhauses mit eigenen Szenarien, Charakteren und

Rätseln können erkundet werden

Rätseln können erkundet werden Eine düstere und zugleich unterhaltsame Murder-Mystery-Geschichte erstreckt sich über das gesamte Anwesen

Eine Gesellschaft aus exotischen Charakteren, inklusive neun Gäste

Durch das Retten von Opfern erhält der Spieler übermenschliche Kräfte und dringt tiefer

in das Herrenhaus ein, um das Geheimnis im Herzen des The Sexy Brutale zu enthüllen

Tequila Works, S.L. ist ein unabhängiger Entwickler, gegründet 2009 von Raúl Rubio Munárriz (Gründungsmitglied von MercurySteam Entertainment, der Entwickler von Castlevania: Lords of Shadow) und Luz M. Sancho.

Tequila Works erstes Spiel, der BAFTA-nominierte Titel Deadlight, wurde 2012 von Microsoft Studios veröffentlicht. Das Studio arbeitet aktuell an mehreren eigenen IPs, darunter das mit Spannung erwartete RiME.

Cavalier Game Studios Ltd wurde in Guildford, England, von einem Team preisgekrönter Spieleindustrie-Veteranen mit dem Ziel gegründet, außergewöhnliche Spielerlebnisse zu erschaffen. Eines davon ist „The Sexy Brutale“, eine Koproduktion mit Tequila Works.

Bildquelle: Tequila Works | Cavalier Game Studios