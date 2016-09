The Inner World – Der Letzte Windmönch kommt 2017 für PC, Konsole und mobile Geräte

Headup Games gibt heute die nächste Kooperation mit Studio Fizbin bekannt, und wird im Rahmen der erweiterten Partnerschaft den Nachfolger des vielfach preisgekrönten Adventures „The Inner World“ veröffentlichen.

The Inner World – Der Letzte Windmönch entführt dich erneut nach Asposien, wo du irrwitzige Geheimnisse entdeckst. Triff mit Robert, Laura und der Taube Hack auf jede Menge schräge Charaktere und rette die Familie der Flötennasen!

Erstmals kann zwischen allen drei Hauptfiguren während des Spiels gewechselt werden – dies beinhaltet auch waghalsige Flugmanöver mit Hack, der Lieblingstaube aller Herzen.

Das Adventure erscheint Mitte 2017 auf nahezu allen Plattformen. Vorgestellt wird es erstmalig auf der gamescom in Köln; in der Indie Arena oder auf den Gängen trifft man vielleicht sogar Hack höchstpersönlich! Der Vorgänger „The Inner World“ erscheint Ende 2016 zudem auf PS4 und Xbox One.

Die Flötennasen-Dynastie beschützt seit Jahrtausenden Asposien. Im Geheimen sorgen sie dafür, dass die kugelrunde Welt Licht und Luft zum Atmen hat. Doch nun werden sie gejagt. Der einfache Kramhändler Emil hat es geschafft, dass ihm sämtliche Asposer in dem Irrglauben folgen, dass die Dynastie mit dunklen Mächten im Bunde wäre. Wer weiß schon, was diese seltsame Familie den ganzen Tag lang macht? Der einzige, der Emil aufhalten könnte, ist der Thronerbe der Flötennasen: Robert. Doch der war drei Jahre lang versteinert. Mit vollem Enthusiasmus und keinem blassen Schimmer begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und Laura, einer cholerischen Rebellin und Roberts großer Liebe. Hoffnung keimt auf, als er auf die geheimnisvolle Mama Dola trifft, die offenbar mehr über Roberts Schicksal weiß, als er selbst…

Erlebe die humorvolle und bewegende Fortsetzung von The Inner World (den ersten Teil musst du dafür nicht gespielt haben!).

Rette die verfolgten Flötennasen vor dem Bösewicht Emil!

Stunden voller kniffliger Rätsel: Such nach dem letzten Windmönch, bring die Produktion einer Wollmaus-Fabrik durcheinander, zock mit Onkel Oboe im Gefängnis um Klopapier, mach ein verzweifeltes Bingo-Pony wieder glücklich, bring ein niedliches Schrof-Baby zurück und rette Asposien! Schon wieder!

Steuere die liebenswerten Asposer Robert, Laura und jetzt auch noch die bescheuerte Taube Hack!

Besuche viele neue Orte: Mit dabei sind der verdrehte Lufthafen „Asposia Central“, die verschrobenen Wollmaus-Bauern und die geheimnisvollen Schippenberge.

Lerne neue magische Flötennasen-Lieder, um uralte Artefakte zu aktivieren.

Alles handgezeichnet und bauchgepinselt.

Zum Schreien komische Dialoge, vollvertont!

Zeichentrickreife Animationen und ein liebevoller Soundtrack.

Das optionale Hilfesystem zeigt, was gerade zu tun ist und gibt dir spoiler-freie Tipps.

Für nahezu alle Plattformen, außer für den Gameboy! (…mindestens jedoch PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4, iOS- und Android-Geräte.)

Studio Fizbin ist ein unabhängiger Spieleentwickler in Ludwigsburg und Berlin, Deutschland. Sebastian, Alexander und Mareike vereinten ihre Kräfte 2011. Sie konzentrieren sich stark auf Story-basierte Spiele und interaktive Apps mit spannenden und einzigartigen Charakteren, Welten und Erzählungen. Ihr Herzensprojekt „The Inner World“ erhielt Wertungen jenseits der 80% und höher. Die Kritiker loben die dichte Atmosphäre, das intelligente Puzzle Design und den vielschichtigen Humor. Studio Fizbin entwickelt auch Spiele für Kunden, wie beispielsweise ein Multiplaner-Spieltisch für ein Museum oder die Elefanten App, basierend auf der berühmten TV-Sendung. Das Studio wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, wie dem „Besten Familienspiel“, „Bestes Deutsches Spiel“ und „Beste Innovation“, was ihre hohen Qualitätsstandards widerspiegelt.

Die Headup Games GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger Spiele-Publisher, der im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises 2013 zum Besten Deutschen Publisher ausgezeichnet wurde – wie auch bereits 2012. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern stellt Headup Games unter der Prämisse von maximaler Spielfreude bei fairem Preis-Leistungsverhältnis den Kunden und seine Wünsche in den Mittelpunkt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 100 SKU’s veröffentlicht, darunter auch viele Projekte von jungen, ambitionierten Indie-Entwicklern mit viel Potential und Kreativität. Das Portfolio umfasst hochwertige Spiele wie Superhot, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Terraria, Limbo, The Basement Collection, Gone Home, Q.U.B.E., Frozen Synapse sowie die Millionen-Seller und iOS-Nr.1-Hits The Inner World, Bridge Constructor und Bridge Constructor Playground.

Bildquelle: Fizbin | Headup Games