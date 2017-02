theHunter™: Call of the Wild – Ab sofort erhältlich!

Avalanche Studios, Expansive Worlds und astragon Entertainment freuen sich, heute den Release von theHunter™: Call of the Wild bekannt zu geben. Das packende Open-World Jagdspiel ist ab sofort zum Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich. Zusätzliche optionale DLCs zur Erweiterung der virtuellen Jagderfahrung sind bereits in Planung.

Im kürzlich veröffentlichten Release-Trailer, vollständig ingame in der Apex – Avalanche Studios Open World Engine gerendert, durfte sich der Spieler bereits vom vielfältigen Gameplay, der immersiven Klangwelt und dem hohen visuellen Detailgrad, die ihn in theHunter™: Call of the Wild erwarten, begeistern lassen.

“theHunter: Call of the Wild bedeutet uns viel. Nicht nur, dass dies der erste große Titel ist, den wir seit dem Launch von theHunter Classic im Jahr 2009 selbst publishen, es ist auch das erste Spiel, das in unserer eigenen, einzigartigen Apex Engine entwickelt wurde. theHunter: Call of the Wild sieht einfach großartig aus und die Erfahrung an einem Jagdspiel der nächsten Generation teilzuhaben, ist absolut unvergesslich. Wir können es kaum abwarten, dieses mit den Mitgliedern unserer Community zu teilen.“ erklärt Christofer Sundberg, Mitbegründer und künstlerischer Leiter von Avalanche Studios

“Wir sind ebenso begeistert theHunter: Call of the Wild zusammen mit Avalanche Studios und Expansive Worlds den vielen Freunden der virtuellen Jagd zugänglich zu machen. Wir sind absolut sicher, dass die Spieler das immersive Gameplay ebenso lieben werden, wie die lebensechten Tiere und die großartige Auswahl an Ausrüstungsgegenständen, die einem helfen, die Beute aufzuspüren.“ Julia Pfiffer, CEO astragon Entertainment

Die astragon Entertainment GmbH bildet zusammen mit der astragon Sales & Services GmbH den Kern der im Juli 2015 neu geschaffenen astragon-Gruppe. Diese ist aus den beiden Games-Publishern astragon Software GmbH (gegründet im Jahr 2000) und rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH (gegründet im Jahr 1998) hervorgegangen. Die astragon-Gruppe ist heute der zweitgrößte Hersteller und Vermarkter von Computerspielen in Deutschland (Stückzahlen CD-ROM / DVD laut GfK Media Control, Gesamtjahresauswertung 2015)

Schwerpunkte des Sortiments sind Casual Games und technische Simulationen für den PC. Adventure-Spiele und Wirtschaftssimulationen runden das Portfolio ab. Mit den Spielereihen „Big Fish Games“, „play smile“ und „Best of Simulations“ ist die astragon-Gruppe mit drei bekannten Dachmarken im Games-Bereich im Handel präsent. Neben dem Vertrieb an Retail-Handelspartner im deutschsprachigen Raum durch die astragon Sales & Services GmbH werden die Produkte in Lizenz oder per Download über die astragon Entertainment GmbH international vermarktet. Konsolentitel, Mobile Games sowie Titel für Smartphones und Tablets ergänzen das Produktportfolio.

Avalanche Studios is the original creator of the award-winning Just Cause franchise, and most recently released Just Cause 3 (published by Square Enix). Just two months earlier, it released Mad Max (published by Warner Bros. Interactive Entertainment). The studio has also created acclaimed twin stick shooter Renegade Ops (published by SEGA) and self-published free-to-play service theHunter (developed by subsidiary Expansive Worlds) with nearly 7 million registered players across 190 countries. Avalanche Studios, which is based in Stockholm and New York City, was founded in 2003 by Christofer Sundberg and Linus Blomberg. The studio develops games created using the proprietary Apex – Avalanche Open World Engine – enabling huge open worlds filled with emergent gameplay.

