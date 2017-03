Torment: Tides of Numenera heute mit neuem Trailer veröffentlicht

inXile Entertainment und Techland Publishing haben Torment: Tides of Numenera, das mit Spannung erwartete und durch Crowdfunding unterstützte science-fantasy RPG, heute offiziell weltweit auf Steam für Windows PC, sowie für das PlayStation®4 Computer Entertainment System und Xbox One, das All-In-One Games und Entertainment System von Microsoft, veröffentlicht. Zur Feier des Debuts der vollwertigen Version von Torment: Tides of Numenera wurde heute ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der die Hintergründe des Spiels vorstellt. Fans und interessierte Spieler erhalten gleichermaßen einen ersten Eindruck der tiefgreifenden und philosophischen Fragen. Diese werden von der im Spiel behandelten Thematik von Tod und Wiedergeburt, Entscheidungen und Konsequenzen aufgeworfen.

Entwickelt von den Schöpfern des Kult-Klassikers Planescape: Torment, einem der renommiertesten und intensivsten CRPGs der Spielegeschichte, erforscht das science-fantasy RPG ähnliche, tiefgründige und persönliche Themen wie Verlassenheit, Vergänglichkeit und das Vermächtnis eines jeden Einzelnen. Torment: Tides of Numenera spielt auf der Erde, eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Das reichhaltige und vielfältige Setting Numenera stammt aus der Feder der Pen-&-Paper-Koryphäe Monte Cook. Jeder Spieldurchgang ist dank einer Spieleerfahrung voller komplexer Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen mit Tausenden von bedeutsamen Entscheidungen einzigartig.

Wichtigste Spielelemente in Torment: Tides of Numenera:

ERDE, EINE MILLIARDE JAHRE IN DER ZUKUNFT: Entdecke eine Welt, die auf den Überresten einer extrem hochentwickelten Zivilisation aufgebaut ist. Diese war in der Lage, Löcher in Zeit und Raum zu reißen, Kontinente zu formen und die sterbende Sonne neu zu entfachen. Ihre Relikte warten in der Welt verstreut darauf, entdeckt zu werden.

DER TOD IST NICHT DAS ENDE: Wenn der Letzte Verstoßene stirbt, baut sich sein Verstand in einem psychischen Labyrinth wieder auf. Auf diesen Pfaden warten lange verborgene Wahrheiten und Geschichten, die unmöglich von den Lebenden erzählt werden können.

EIN SPIEL VOLLER ENTSCHEIDUNGEN UND KONSEQUENZEN: Tausende bedeutsame Entscheidungen gestalten ein Vermächtnis, welches die Leben unzähliger Anderer beeinflusst. Die eigene Moral wird abseits von Gut und Böse hinterfragt und jeder Spieler schreibt seine eigene, einzigartige und nicht zu wiederholende Geschichte.

INDIVIDUELL KONFLIKTE: In detailreich gestalteten Arealen warten Kämpfe kombiniert mit Rätseln in der Umgebung, sozialer Interaktion, Stealth und mehr.

Mehr Informationen zum Spiel Torment: Tides of Numenera sowie den diversen Editionen unter http://tormentgame.com/.

Über Techland

