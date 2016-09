Von Busfahrern getestet: Fernbus Simulator von Aerosoft veröffentlicht

Der Fernbus Simulator ist ab sofort für den PC verfügbar. Die Box- (29,99 €) und die digitale Version (29,95 €) sind im Aerosoft Online-Shop, im Einzelhandel und auf Steam erhältlich. Mit dem Fernbus Simulator haben TML Studios und Aerosoft in Kooperation mit FlixBus eine realistische Abbildung des Arbeitsalltags von Fernbusfahrern auf deutschen Autobahnen und Landstraßen auf den Markt gebracht.

Spieler können ein Streckennetz von etwa 20.000 km Länge und über 40 verschiedene Städte, wie beispielsweise Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Erfurt, Würzburg, Karlsruhe, Bremen, Hannover, Düsseldorf und Dortmund befahren. Die Strecken haben den Maßstab 1:10, um zu lange Fahrtzeiten zu vermeiden.

Zu den abwechslungsreichen Aufgaben des virtuellen Busfahrers gehören das Einchecken der Fahrgäste und der Ticketverkauf. Wurde einer der zwei originalgetreu nachgebauten MAN Busse mit detailgetreu dargestellten Cockpits ausgewählt, geht es weiter vorbei an Baustellen, Staus und Unfällen. Diese Hindernisse, der Tag-Nacht-Wechsel und die dynamischen Wettereffekte machen das Einhalten des Fahrplans zu einer spannenden Herausforderung. Die Busse wurden von Busfahrern und Fahrlehrern getestet.

„Vom Passagier zum Fahrer – dank dem neuen Fernbus-Simulator ist das so einfach wie nie! Wir sind von der detailgetreuen Arbeit von Aerosoft und TML Studios begeistert. Und wer weiß: Vielleicht überzeugt der Fernbus-Simulator ja sogar den ein oder anderen Nutzer davon, selbst einmal Fernbusfahrer zu werden.“ Daniel Krauss, Gründer und Geschäftsführer von FlixBus

Features:

Reisebusse MAN Lion’s Coach und Lion’s Coach C

000 km befahrbare Strecke, die einer realen Streckenlänge von 20.000 km entsprechen auf 5.000 km²

Detaillierte Bus-Cockpits mit umfangreichen Funktionen

Dynamisches Wetter

Vier Jahreszeiten

Über 40 anfahrbare deutsche Städte

Nachtfahrten

Umfangreiche Auswertungstools

Originalgetreue Durchsagen

Staus, Unfälle und Baustellen

Check-In und Ticketverkäufe

Freie-Fahrt-Modus

Die Aerosoft GmbH wurde 1991 am Flughafen Paderborn/Lippstadt gegründet und entwickelt Zusatzsoftware für den Microsoft Flight Simulator. Ab dem Jahr 2002 werden auch Add-Ons für den Train Simulator entwickelt. Seit 2007 hat Aerosoft sein Spektrum zudem auf weitere PC-Simulationen, u.a. World of Subways, OMSI 2 und City Bus Simulator ausgedehnt. Ebenfalls betreut Aerosoft den Flugsimulator X-Plane 10 exklusiv in Europa. Mit über 30 festen Mitarbeitern und mehr als 50 freien Entwicklern zählt die Aerosoft GmbH heute weltweit zu den führenden Software-Publishern im Bereich der Verkehrssimulation.

Bildquelle: Aerosoft GmbH