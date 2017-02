Way of the Samurai – Neue Japanische Panzer für kommendes War Thunder Content Update Angekündigt

Gaijin Entertainment hat heute angekündigt, dass die erst kürzlich aus dem geschlossenen Betatest entlassenen Landstreitkräfte Japans mit dem kommenden, großen Content-Update ‚Way of the Samurai‘ weitere Verstärkung erhalten werden. Ursprünglich im Dezember letzten Jahres mit Update 1.65 ‘Way of the Samurai’ eingeführt, erhalten die Japaner interessante neue Fahrzeuge, die Gaijin Entertainment schon bald in täglichen Entwicklertagebüchern vorstellen wird, angefangen mit dem vom deutschen Flakpanzer Gepard inspirierten Flugabwehrfahrzeug Typ 87. Gegenwärtig verfügen die japanischen Streitkräfte in War Thunder über 30 Panzerfahrzeuge, die von der Zwischenkriegszeit bis in die Ära des Kalten Krieges reichen. Unter der breiten Auswahl an Panzern, Selbstfahrlafetten und Flugabwehrfahrzeugen finden sich auch äußerst exotische Varianten wie der Typ 2 Ka-Mi, der größte Amphibienpanzer des Zweiten Weltkriegs, oder eine seltene Modifikation des mittelschweren Chi-Ha mit einem 12cm Marinegeschütz.

Im Anschluss an das Ende der geschlossenen Beta fährt War Thunder weitere, interessante japanische Panzer in täglichen Entwicklertagebüchern auf.

In War Thunder wird der Typ 87 die neue Spitze der Flugabwehrfahrzeuge des japanischen Fahrzeugbaums auf Rang V bilden. Nicht nur gegen Luftziele äußerst effektiv, kann der Typ 87 dank seiner vielseitigen, panzerbrechenden Geschosse auch gegen Bodenziele eingeseztt werden. Die leichte Panzerung und hohe Geschwindigkeit des Fahrzeugs erlauben das tatkräftige Ausnutzen von Löchern in der gegnerischen Verteidigung sowie den schnellen Rückzug hinter Deckung.



Neben dem Typ 87 wird das kommende Update auch weitere japanische Landfahrzeuge beinhalten, darunter einen Mehrturmpanzer und ein Fahrzeug mit Panzerabwehr-Lenkraketen. Dem hinzu kommen Landfahrzeuge und Flugzeuge für die anderen Nationen im Spiel – Deutschland, die USA, Großbritannien und die UdSSR.

Über War Thunder

War Thunder ist ein kostenlos spielbares, plattformübergreifendes Fahrzeugkampf-MMOG für PC, PS®4, Mac und Linux. Das umfangreiche Arsenal des Spiels ermöglicht es den Millionen von Fans weltweit auf mehr als 800 realistischen Fahr- und Flugzeugen in die Schlacht zu ziehen und reicht von den Vorkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs bis in den Kalten Krieg. Hunderte weitere Neuzugänge erwarten die Fans ebenso wie eine stetig wachsende Zahl neuer Features, da sich Gaijin Entertainment der fortschreitenden Entwicklung des Spiels über regelmäßige Updates verschrieben hat.

Gaijin Entertainment ist Entwickler und Publisher der Onlinespiele War Thunder, Crossout und Star Conflict sowie weiterer Titel verschiedener Genres für PC, Mac, Linux, PS4, PS3, Xbox 360, iOS und Android, Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens konnte eine Vielzahl an bedeutenden Auszeichnungen von Medien- und Branchenvertretern erringen, darunter verschiedene KRI-Awards, Gamescom Award und mehr.

Bildquelle: Gaijin Entertainment | Copyright © 2017 Plan of Attack Ltd, All rights reserved.