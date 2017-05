Welcome to Suplex City: WWE 2K17 jetzt für Windows PC erhältlich

2K gab heute bekannt, dass WWE® 2K17 (WWE 2K17), der neueste Teil der führenden WWE-Videospielreihe, ab sofort für Windows PC erhältlich ist. Die neue Veröffentlichung bietet all die Authentizität und Action der WWE 2K17-Version für das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System und Xbox One, darunter der größte Roster an WWE- und NXT®-Superstars in der Geschichte der Reihe, umfangreiche neue Optionen im Inhaltseditor und Universum-Modus, die Möglichkeit, im Meine KARRIERE-Modus ein Paul Heyman-Typ zu werden, und zahlreiche tiefgreifende Neuerungen und Verbesserungen beim Gameplay.

Die Fans haben die Wahl zwischen der WWE 2K17 Standard Edition und der WWE 2K17 Deluxe Edition (digital erhältlich) und können zudem den WWE 2K17 Season Pass erwerben. Sämtliche bisher veröffentlichten DLC-Inhalte der Konsolenversionen sind direkt bei Veröffentlichung für Windows PC verfügbar. Der Hall of Fame Showcase, der spielbare reale und fiktive Matches inspiriert von der WWE Hall of Fame Class 2016 bietet, wird später im Jahr für alle Plattformen veröffentlicht.

Die Windows PC-Versionen von WWE 2K17 im Überblick

WWE 2K17 Standard Edition für Windows PC – Inhalt bei Kauf des Spiels:

Vollversion des Spiels ;

; Goldberg Pack: Zwei spielbare Charaktere des legendären WCW®- und WWE-Stars Bill Goldberg sowie die spielbaren Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc.

WWE 2K17 Deluxe Edition für Windows PC – nur digital erhältlich – Inhalt bei Kauf des Spiels:

Vollversion des Spiels

Goldberg Pack : Zwei spielbare Charaktere des legendären WCW®- und WWE-Stars Bill Goldberg sowie die spielbaren Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc.

: Zwei spielbare Charaktere des legendären WCW®- und WWE-Stars Bill Goldberg sowie die spielbaren Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc. Season Pass , inklusive:

, inklusive: Mein Spieler-KickStart : Die Spieler können die standardmäßigen Werte und Eigenschaften von erstellten Superstars bei der Veröffentlichung des Spiels im Meine KARRIERE-Modus freischalten und verbessern. Außerdem können die Spieler die gesamte Kleidung freischalten, die bei der Veröffentlichung des Spiels verfügbar ist und Eigenschaften im Meine KARRIERE-Modus verbessert.

: Die Spieler können die standardmäßigen Werte und Eigenschaften von erstellten Superstars bei der Veröffentlichung des Spiels im Meine KARRIERE-Modus freischalten und verbessern. Außerdem können die Spieler die gesamte Kleidung freischalten, die bei der Veröffentlichung des Spiels verfügbar ist und Eigenschaften im Meine KARRIERE-Modus verbessert. Beschleuniger : Zugriff auf alle mit der virtuellen Spielwährung erhältlichen Inhalte bei der Veröffentlichung (ausgenommen herunterladbare Inhalte). Änderung des Gesamtrangs und der Eigenschaftsstufen bei allen spielbaren Charakteren und über die gesamte Spieldauer möglich.

: Zugriff auf alle mit der virtuellen Spielwährung erhältlichen Inhalte bei der Veröffentlichung (ausgenommen herunterladbare Inhalte). Änderung des Gesamtrangs und der Eigenschaftsstufen bei allen spielbaren Charakteren und über die gesamte Spieldauer möglich. NXT Enhancement Pack : Spielbare NXT-Superstars Apollo Crews, Nia Jax und Shinsuke Nakamura. Die Spieler erhalten 50 Prozent mehr Punkte, wenn sie im Meine KARRIERE-Modus bei NXT antreten.

: Spielbare NXT-Superstars Apollo Crews, Nia Jax und Shinsuke Nakamura. Die Spieler erhalten 50 Prozent mehr Punkte, wenn sie im Meine KARRIERE-Modus bei NXT antreten. Legenden-Pack : Spielbare WWE-Legenden: Brutus „The Barber“ Beefcake, Eddie Guerrero, Greg „The Hammer“ Valentine, Sycho Sid und Tatanka.

: Spielbare WWE-Legenden: Brutus „The Barber“ Beefcake, Eddie Guerrero, Greg „The Hammer“ Valentine, Sycho Sid und Tatanka. Neue Moves-Pack : Enthält eine Vielzahl neuer Moves, darunter der Swingout Neckbreaker (bekannt durch den aktuellen WWE-Superstar Charlotte), der Elbro Drop (bekannt durch WWE-Superstar Zack Ryder); der Face Wash Combo (bekannt durch NXT-Superstar Samoa Joe) und der TJP Clutch (bekannt durch WWE-Superstar T.J. Perkins).

: Enthält eine Vielzahl neuer Moves, darunter der Swingout Neckbreaker (bekannt durch den aktuellen WWE-Superstar Charlotte), der Elbro Drop (bekannt durch WWE-Superstar Zack Ryder); der Face Wash Combo (bekannt durch NXT-Superstar Samoa Joe) und der TJP Clutch (bekannt durch WWE-Superstar T.J. Perkins). Zukunftsstars-Pack : Spielbare WWE- und NXT-Superstars: Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley und Tye Dillinger.

: Spielbare WWE- und NXT-Superstars: Austin Aries, Karl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley und Tye Dillinger. Hall of Fame Showcase (erst nach Veröffentlichung des Spiels erhältlich): Spielbare Matches wie Cactus Jack und Diamond Dallas Page vs. The Fabulous Freebirds (Jimmy Garvin und Michael „PS“ Hayes) (WCW Saturday Night 1992), The Fabulous Freebirds (Buddy Roberts und Michael „PS“ Hayes) vs. Kerry und Kevin Von Erich (WCCW 1986), Ivory vs. Jacqueline (SmackDown 2000), Sting (goldschwarze Hosen) vs. Ric Flair (Clash of Champions 1988), Sting (n.W.o. Wolfpac-Ringkleidung) vs. Bret Hart (WCW Halloween Havoc 1998), Papa Shango vs. The Godfather (Dream Match) und Big Boss Man (mit Albert) vs. The Big Show (Armageddon 1999).

WWE 2K17 Season Pass für Windows PC – Inhalt bei Kauf:

Mein Spieler-KickStart ;

; Beschleuniger ;

; NXT Enhancement Pack ;

; Legenden-Pack ;

; Neue Moves-Pack ;

; Zukunftsstars-Pack ;

; Hall of Fame Showcase (später erhältlich).

Über WWE 2K17 für Windows PC:

Umfangreicher Roster: Mit mehr als 135 spielbaren WWE- und NXT-Superstars, darunter Cover-Superstar Brock Lesnar, John Cena, Dwayne „The Rock“ Johnson, Stone Cold Steve Austin, Andre the Giant, „Macho Man“ Randy Savage, A.J. Styles, Seth Rollins, Kevin Owens, Finn Bálor, Dean Ambrose, Charlotte, Bayley, Sasha Banks und Samoa Joe, bietet WWE 2K17 den größten Roster in der Geschichte der WWE-Spiele.

Mit mehr als 135 spielbaren WWE- und NXT-Superstars, darunter Cover-Superstar Brock Lesnar, John Cena, Dwayne „The Rock“ Johnson, Stone Cold Steve Austin, Andre the Giant, „Macho Man“ Randy Savage, A.J. Styles, Seth Rollins, Kevin Owens, Finn Bálor, Dean Ambrose, Charlotte, Bayley, Sasha Banks und Samoa Joe, bietet den größten Roster in der Geschichte der WWE-Spiele. Bill Goldberg: Kunden, die WWE 2K17 bei einem teilnehmenden Händler kaufen, erhalten zwei spielbare Charaktere des legendären WCW®- und WWE-Stars Bill Goldberg sowie die spielbaren Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc ohne zusätzliche Kosten.

Kunden, die bei einem teilnehmenden Händler kaufen, erhalten zwei spielbare Charaktere des legendären WCW®- und WWE-Stars Bill Goldberg sowie die spielbaren Arenen von WCW Monday Nitro und Halloween Havoc ohne zusätzliche Kosten. Gameplay-Verbesserungen: WWE 2K17 gibt den Spielern noch mehr Kontrolle über die Action, nicht zuletzt, da es nun auch wieder spielbare Backstage- und Zuschauerbereiche gibt. Zu den wichtigsten Gameplay-Verbesserungen gehören eine Steuerung, die noch direkter reagiert, überarbeitete Spielsysteme bei Leitern und Provokationen, ein neues sekundäres Submission-System und Tausende neuer Animationen.

gibt den Spielern noch mehr Kontrolle über die Action, nicht zuletzt, da es nun auch wieder spielbare Backstage- und Zuschauerbereiche gibt. Zu den wichtigsten Gameplay-Verbesserungen gehören eine Steuerung, die noch direkter reagiert, überarbeitete Spielsysteme bei Leitern und Provokationen, ein neues sekundäres Submission-System und Tausende neuer Animationen. Inhaltseditor: Der Inhaltseditor von WWE 2K17 gibt den Spielern noch mehr Möglichkeiten, ihre eigenen, einzigartigen WWE-Superstars, Arenen, Einzüge, Shows und mehr zu erstellen, anzupassen und zu teilen. Zu den neuen Features gehört unter anderem das Highlight Replay-System, mit dem die Spieler Video-Highlights ihrer Matches aufzeichnen können, um aus diesen dann in den Modi Create-a-Video und Create-a-Victory eigene Einzugsvideos zu erstellen.

Der Inhaltseditor von gibt den Spielern noch mehr Möglichkeiten, ihre eigenen, einzigartigen WWE-Superstars, Arenen, Einzüge, Shows und mehr zu erstellen, anzupassen und zu teilen. Zu den neuen Features gehört unter anderem das Highlight Replay-System, mit dem die Spieler Video-Highlights ihrer Matches aufzeichnen können, um aus diesen dann in den Modi Create-a-Video und Create-a-Victory eigene Einzugsvideos zu erstellen. Meine KARRIERE-Modus: Der Karrieremodus der Reihe, der sich mittlerweile schon in seinem dritten Jahr befindet, lässt die Spieler erleben, wie es ist, ein WWE-Superstar zu werden. Es gibt die Option, direkt zum Hauptroster zu springen, um ein Paul Heyman-Typ zu werden, noch intensivere Rivalitäten, die Möglichkeit, mehrere Titel zu erringen, Merchandise-Rechte und mehr. Außerdem können die Spieler die brandneue Promo Engine nutzen, um ihre Fähigkeiten beim Sprechen und ihr Charisma zu beweisen. Durch mehrere geskriptete Optionen und eine Performance-Anzeige wird gezeigt, welchen Einfluss die gewählten Worte beim Publikum haben. Je intensiver die Reaktion, desto größer fallen die Belohnungen für den Spieler aus, darunter Wertesteigerungen, Popularität und Geld.

Der Karrieremodus der Reihe, der sich mittlerweile schon in seinem dritten Jahr befindet, lässt die Spieler erleben, wie es ist, ein WWE-Superstar zu werden. Es gibt die Option, direkt zum Hauptroster zu springen, um ein Paul Heyman-Typ zu werden, noch intensivere Rivalitäten, die Möglichkeit, mehrere Titel zu erringen, Merchandise-Rechte und mehr. Außerdem können die Spieler die brandneue Promo Engine nutzen, um ihre Fähigkeiten beim Sprechen und ihr Charisma zu beweisen. Durch mehrere geskriptete Optionen und eine Performance-Anzeige wird gezeigt, welchen Einfluss die gewählten Worte beim Publikum haben. Je intensiver die Reaktion, desto größer fallen die Belohnungen für den Spieler aus, darunter Wertesteigerungen, Popularität und Geld. Universum-Modus: WWE 2K17 führt ein neues Show Presentation-System und die neue Promo Engine ein. Diese neuen Features sorgen für noch mehr Möglichkeiten beim Eingreifen, bei Angriffen vor und nach dem Match sowie beim Ausdrücken von Gedanken und Emotionen der WWE-Superstars. Außerdem erwarten die Spieler im Universum-Modus überarbeitete Zwischensequenzen bei den bekannten und brandneuen Szenarien.

führt ein neues Show Presentation-System und die neue Promo Engine ein. Diese neuen Features sorgen für noch mehr Möglichkeiten beim Eingreifen, bei Angriffen vor und nach dem Match sowie beim Ausdrücken von Gedanken und Emotionen der WWE-Superstars. Außerdem erwarten die Spieler im Universum-Modus überarbeitete Zwischensequenzen bei den bekannten und brandneuen Szenarien. Soundtrack: Eigenhändig ausgewählt vom legendären Hip-Hop-Künstler, Produzent, Unternehmer und WWE-Fan Sean „Diddy“ Combs a.k.a. Puff Daddy, bietet der Soundtrack von WWE 2K17 13 einzigartige Songs von bekannten und aufstrebenden Künstlern, darunter:

Eigenhändig ausgewählt vom legendären Hip-Hop-Künstler, Produzent, Unternehmer und WWE-Fan Sean „Diddy“ Combs a.k.a. Puff Daddy, bietet der Soundtrack von 13 einzigartige Songs von bekannten und aufstrebenden Künstlern, darunter: Action Bronson & Joey Bada$$ (feat. Rico Love) –„What About The Rest Of Us“;

Anderson .Paak –„Come Down“;

Andy Black– „We Don’t Have To Dance“;

Axwell Λ Ingrosso –„This Time“;

Black Sabbath –„Paranoid“;

Bring Me The Horizon –„Run“;

FIDLAR –„Drone“;

French Montana (feat. Kodak Black)– „Lockjaw“;

iSHi (feat. French Montana, Wale, & Raekwon) –„We Run“;

Diddy, Black Rob & Mark Curry –„Bad Boy For Life“;

Travis Barker & Yelawolf –„Out of Control“;

Twenty One Pilots –„Ride“;

Yellow Claw (feat. Lil Eddie) – „We Made It.“

WWE 2K17, das gemeinsam von Yuke’s und dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelt wird, hat von der USK eine Altersempfehlung ab 16 Jahren erhalten und ist für die PS4™ und PlayStation®3 Computer-Entertainment-Systeme, Xbox One, Xbox 360 und Windows PC erhältlich.

Weitere Informationen zu WWE 2K17 und 2K gibt es auf wwe.2k.com, als Fan auf Facebook, über den Hashtag #WWE2K17 auf Twitter und Instagram sowie in unserem YouTube-Kanal.

Die WWE, ein öffentlich gehandeltes Unternehmen (NYSE: WWE), ist eine weltweit führende Organisation für integrierte Medien und Entertainment. Das Unternehmen besteht aus einer Vielzahl an Geschäftsbereichen, die das ganze Jahr über eigene Inhalte erstellen und einem weltweiten Publikum präsentieren. Die WWE spezialisiert sich bei ihren TV-Sendungen, Pay-Per-View-Angeboten, digitalen Medien und Publishing-Plattformen auf familienfreundliches Entertainment. Die Sendungen der WWE werden in 25 Sprachen ausgestrahlt und erreichen weltweit mehr als 650 Millionen Haushalte. WWE Network, das erste 24-Stunden-Netzwerk, das Pay-Per-View-Übertragungen, eine feste Programmplanung sowie eine gewaltige VOD-Bibliothek beinhaltet, ist aktuell in über 175 Ländern verfügbar. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stamford, Conn. und betreibt Niederlassungen in New York, Los Angeles, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, Shanghai, Singapur, Dubai, München und Tokio.

Weitere Informationen zur WWE (NYSE: WWE) finden Sie auf den Seiten wwe.com und corporate.wwe.com.

Warenzeichen: Alle Sendungen, Namen, Bilder, Abbilder, Slogans, Wrestling-Moves, Warenzeichen, Logos und Urheberrechte der WWE sind alleiniges Eigentum der WWE und ihrer Tochtergesellschaften. Alle weiteren Warenzeichen, Logos und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Gegründet 2005, entwickelt und vermarktet 2K weltweit interaktive Unterhaltung für PC, Konsolen Systeme, Handheld Spiele Systeme, inklusive Smartphones und Tablets – die durch physischen Handel, digitalen Download, Online Plattformen sowie Cloud-Streaming Services angeboten werden. 2K veröffentlicht Titel in den populären Spielegenres Shooter, Action, Rollenspiel, Strategie, Sport, Casual und Familienunterhaltung. Das 2K Label vereint einige der talentiertesten Entwicklungsstudios der Welt, wie beispielsweise Firaxis Games, Visual Concepts, Hangar 13, Cat Daddy Games and 2K China. Zu den Qualitätstiteln von 2K zählen die BioShock®-, Borderlands™- und XCOM® Franchises, die Sid Meier’s Civilization Serie, die WWE 2K Franchise und NBA 2K, die preisgekrönte und meistverkaufte NBA-Videospiel-Simulationsreihe. 2K hat seinen Hauptsitz in Novato, Kalifornien und ist firmeneigene Marke der Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Bildquelle: Take-Two Interactive Software, Inc.