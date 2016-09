WG Labs kündigt neuen Sci-Fi Titel an: Hybrid Wars

WG Labs ist stolz darauf, einen weiteren Titel aus ihrem stetig wachsenden Portfolio anzukündigen: Hybrid Wars. Das Spiel wird von der Softwareschmiede Extreme Developers in Miass (Russland) als klassischer Top-Down-Shooter im futuristischen Setting entwickelt.

Im Jahr 2060 steht die Menschheit am Scheitelpunkt der zweiten technologischen Revolution. Die Erde ist überzogen mit einem verworrenen Netz aus Informations-, Energie- und Transportnetzwerken, die von tausenden mechanischen Augen aus dem Orbit überwacht werden. Die großen Städte wachsen unentwegt weiter, während riesige Raumhäfen und gigantische Militärkomplexe die Landschaft bestimmen. Die Menschheit wird unentwegt von KI-kontrollierten Mechs, Panzern, Helikoptern und U-Booten überwacht und dominiert. Zwar halten einige Konzerne noch das Ruder in der Hand, doch ihr Einfluss und ihre Macht scheint ihnen immer mehr zu entgleiten.

Dem Spieler stehen drei verschiedene Söldnercharaktere zur Auswahl. Diese bieten ihre Dienste den größten und einflussreichsten Unternehmen an, die nicht nur an diesem Krieg gegen die Maschinen profitieren, sondern auch die Macht über die Welt zurückerlangen wollen. Durch moderne Waffen und revolutionäre Kampftechniken ist jeder einzelne Söldner in der Lage, die acht weitreichenden dynamischen Kampfgebiete von den Unterdrückern zu befreien. Dabei lassen sich mächtige Bomber, Angriff-Mechs, Panzer, Boote und Helikopter steuern, um den Gegnern ordentlich einzuheizen. Waffen und Mechs lassen sich dabei im Handumdrehen wechseln, damit sich Söldner für alle Begebenheiten auf dem Schlachtfeld individuell rüsten können. Zusammen mit einem kleinen Mech-Begleiter lassen sich in Hybrid Wars verschiedene Spielmodi meistern – wie zum Beispiel den „Story“ oder „Survival“, um den Maschinen die Herrschaft über unseren Planeten zu entreißen.

„WG Labs wurde ins Leben gerufen, um kleine, passionierte Teams zu unterstützen und mit neuen Spielmechaniken und Genres zu experimentieren. Extreme Developers stellten uns ihren Titel vor und gewannen unser Interesse mit ihren Spielmechaniken, gepaart mit der Nostalgie eines Top-Down-Shooters der neunziger Jahre. Hybrid Wars ist ein kleineres experimentelles Spiel, in das man schnell hineinfindet und viel Spaß haben kann.“ Andrei Gruntov, Global Publishing Producer, Hybrid Wars

„Jeder bei Extreme Developers wurde vom Erfolg von Wargaming inspiriert. Als wir von WG Labs hörten, stellten wir direkt unser Projekt vor und sind jetzt überaus glücklich über die Möglichkeit, mit einem so offenen und unterstützenden Team zusammen zu arbeiten. Ihre Expertise im Publishing und die konstruktive Zusammenarbeit machen unsere gemeinsame Reise zu einer sehr spannenden Erfahrung.“ Denis Sidorov, Head of Extreme Developers

Hybrid Wars wird voraussichtlich noch 2016 als Mid-Price-Titel in digitaler Form für Windows, Mac OS X und Linux über Steam und GoG erscheinen.

Extreme Developers ist ein russischer Spielentwickler, der Projekte für Konsolen, Mobile-Plattformen und PC verwirklicht und 2004 gegründet wurde.

Das Unternehmen versteht die Entwicklung von Spielen als einen Service, wobei der Fokus auf die Wünsche der Spieler gelegt wird. Extreme Developers etabliert soziale Ökosysteme um ihre Titel herum und legt Wert auf eine lebendige und vielfältige Spieler-Community. Rundumsupport ihrer Titel auch nach der Veröffentlichung gehört zum Selbstverständnis dazu. So achtet das Team darauf, das jedes einzelne ihrer Spiele die Standards der Industrie in Puncto Technologie und Grafik erfüllt und spaßiges, spannendes und tiefes Gameplay bietet.

Zum Spielportfolio gehören bereits mehr als zehn Titel, darunter erfolgreiche Spiele wie The Truth About 9th Company oder Tank Domination.

WG Labs ist eine organisatorische Einheit innerhalb von Wargaming, welche als Nährboden für neue Ideen und Lösungen fungiert. Einzelpersonen und Firmen mit großartigen Ideen erhalten die Möglichkeit sich zu entfalten und entsprechende Begabungen können gefördert werden.

WG Labs zielt auf das Erproben und Implementieren von innovativen Projekten aus den Reihen von Wargaming oder von außerhalb des Unternehmens. Es wird neue Inhouse-Projekte generieren, evaluieren und veröffentlichen, welche über die bisherigen Firmenparadigmen hinausgehen und zusätzlich externe Entwickler und Kreative bei Spielerstellung und Publishing unterstützen.

Wir experimentieren innerhalb von WG Labs mit neuen Spielmechanismen, Plattformen, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und kreieren neue Produkte in unseren internen Studios in Kooperation mit 3rd-Party-Entwicklern.

Wargaming wird dabei weltweit sowohl auf interne Teams als auch externe 3rd-Party-Studios zurückgreifen und Spiele über eine Reihe unterschiedlicher Plattformen veröffentlichen. Wir glauben an das Potential guter Ideen, die bei konstruktiver Zusammenarbeit zu großartigen Ergebnissen führen werden und sind daher offen für jegliche Art von Kooperation.

Bildquelle: Extreme Developers | WG Labs