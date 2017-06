Total War: ARENA Entwicklertagebuch #4

In der vierten Episode der Entwicklertagebücher zu Total War: ARENA spricht unser Moderator Luke Kneller mit dem Team von Creative Assembly über die Kommandanten. Dabei dreht sich das Gespräch um ihre verschiedenen Fähigkeiten und wie sich diese auf den individuellen Spielstil auswirken. Darüber hinaus geht es auch um die feinen Unterschiede der verschiedenen Kriegsherren und die taktischen Möglichkeiten, die jeder Anführer mit dem Fortschritt des Spiels hinzuerlangt.

Die Fähigkeiten und die Unterschiede der Kommandanten

Die von Kritikern hoch gelobte und viele Millionen Mal verkaufte Total War-Serie ist eine der erfolgreichsten Marken im Gaming-Bereich und besteht bereits seit über 16 Jahren. Der authentische historische Hintergrund und die außergewöhnliche Spielqualität haben dazu beigetragen, die Serie zu einem der erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten heranwachsen zu lassen. Neben den historischen Spielen wurde die Total War-Serie erweitert und enthält die Free-to-Play-Spiele Total War™: ARENA und Total War Battles™: KINGDOM. Die Entwickler der Titel werden inzwischen von Teams für Total War: WARHAMMER und zukünftigen Total War-Titeln unterstützt.

Creative Assembly ist einer der führenden Spielentwickler in Großbritannien, wurde 1987 gegründet und hat den Sitz in West Sussex, UK. Das Studio entwickelte einige mehrfach ausgezeichnete AAA-Titel, darunter die multimillionenfach verkaufte Total War™-Serie. Creative Assembly arbeitet weiterhin an seinem beeindruckenden Portfolio an Spielen und weltbekannten Partnerschaften, wie z.Bsp. der Zusammenarbeit mit Games Workshop für Total War™: WARHAMMER®, Twentieth Century Fox für Alien: Isolation sowie 343 Industries und Microsoft für Halo Wars 2. Die über 450 Angestellten von Creative Assembly konnten eine Vielzahl an Auszeichnungen ansammeln, darunter erst kürzlich Ehrungen von BAFTA, Music+Sound und den Develop’s Industry Excellence Award.

SEGA® Europe Ltd. ist der europäische Vertreter des in Tokyo, Japan, ansässigen Unternehmens SEGA Games Co., Ltd., und eines der weltweit führenden Unternehmen der Entertainment-Sparte, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Heimatlandes. Die Firma entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl an Plattformen, darunter PCs, kabellose Geräte und die Plattformen von Nintendo, Microsoft und Sony Computer Entertainment Europe.

Wargaming Alliance ist ein Publishing-Label der Wargaming-Gruppe und arbeitet mit wichtigen Entwicklerstudios, Marken und Lizenzen, um ihnen dabei zu helfen auf dem Online-Free-to-Play-Markt Fuß zu fassen. Es ist der Wunsch von Wargaming Alliance, das Wachstum der Industrie durch qualitativ hochwertige Unterhaltung voranzutreiben und kanalisiert dabei die Erfahrungen von Wargaming, um neuen Produkten die nötige Unterstützung und das für den Erfolg notwendige Know-How mitzugeben.

