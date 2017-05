JOYCITY VERÖFFENTLICHT “GUNSHIP BATTLE 2 VR” FÜR SAMSUNG GEAR VR

Der koreanische Spieleentwickler und Publisher Joycity hat heute den nächsten Teil seiner Videospielreihe „Gunship Battle“ veröffentlicht: Gunship Battle 2 VR ist ab sofort für Samsung Gear VR erhältlich. Gunship Battle 2 VR ist keine simple VR-Demo, sondern ein vollständiges Spiel mit zwei spannenden Story-betonten Episoden (mit 10 Level je Episode), die beeindruckende Grafiken, eine Cockpit-Erfahrung mit einfacher Steuerung und wilde Nonstop-Action auf weit offenen Schlachtfeldern verbindet. Dadurch entsteht das ultimative Gefühl, sich in einem Armee-Helikopter mitten im Kampf zu befinden. Seit drei Jahren in Entwicklung, kann das Studio nun eine vollständige VR-Erfahrung bieten, ohne dass die gefürchtete Übelkeit bei VirtualReality-Erlebnissen auftritt.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle des ehemalige Top-Kampfpiloten ‘Lieutenant Dylan Reece’, der Teil eines strenggeheimen Regierungsprojekts ist, das seine Erinnerungen ausgelöscht hat. Ehe er sich versieht, liegt das Schicksal der Welt in seinen Händen und „sein“ experimentaler Kampfhubschrauber ist seine einzige Chance, die Welt zu retten. Als ‚Dylan‘ fliegen die Spieler über unterschiedliches Gelände, um Missionsziele zu erfüllen und treten eine actiongeladene Reise an. Spieler können zwischen zahlreichen Kampfflugzeugen (a.k.a Gunship) und fünf verschiedenen Kampfflugzeugklassen wählen, die unterschiedliche strategische Entscheidungen ermöglichen. Außerdem können sie Flugzeuge und Waffen (Pistolen, Raketen, Bomben, Torpedos) freischalten und upgraden, um sich besser den Herausforderungen jeder Mission zu stellen.

Jede Episode enthält zehn Stages. Jede davon verfügt über eine einzigartige Umgebung, die verschiedene Gefahren und Erfahrungen für die Spieler bereithält. Auf der letzten Stage erwartet sie der spannende Kampf mit einem riesigen „Boss“.

“Unsere ‘Gunship Battle’ Reihe, die über 100 Millionen Downloads weltweit verzeichnet, ist das erfolgreichste und bekannteste Mililtär-Action Spiele-Franchise der Welt. Wir wussten, dass wir mit Gunship Battle 2 VR hohen Erwartungen gerecht werden müssen. Darum haben wir das Spiel von Grund auf für ein erstklassiges VR-Erlebnis entwickelt, um die Interaktionstiefe anbieten zu können, die ein tolles VR-Spieleerlebnis ausmacht.“ Chan Hyun Kim, Executive Producer bei Joycity

Die wichtigsten Fakten zu Gunship Battle 2 VR:

Offenes VR-Schlachtfeld mit freier Bewegung

In Zusammenarbeit mit der „Korean Army Pilot School“ entwickelt

Eigenständiges VR-Spiel, nicht nur kurzes VR-Erlebnis

3D-Zwischensequenzen für ein besseres eintauchen in die Geschichte

Story von Hollywood-Schreiber Evan Skolnick

“So einen Story-Umfang und die Perfektion der „freien Bewegung” für die Spieler in großen Gebieten erreicht man selbst auf leistungsstarken VR-Plattformen wie PC und Konsole nur selten. Das auf Mobilgeräten unter all den technischen Einschränkungen bieten zu können, stellt für uns einen echten Erfolg dar!“ erklärte Kim weiterhin

Joycity is a Korean game developer and publisher based near Seoul. Since 1994, Joycity has developed various types of games, each based on original ideas and innovative technological expertise. With the creation of “FreeStyle,” the first Korean online sports game for PCs, Joycity has made a name for itself as a leader in the bracket of first generation developers in its country. Ongoing success has given “Freestyle 2” and “Freestyle Football” global recognition in sports video games. Currently Joycity developers are experimenting with new genres, as seen in “Gunship Battle,” “Warship Battle,” and the board game “Game of Dice.” Since 2014, Joycity has invested heavily in research and development and is committed to the production of console games and its focus on virtual reality. Joycity affirms its ability to offer cross-platform gaming experiences, is on the cutting edge of innovation and reaches a community of international players.

Bildquelle: Gunship Battle 2 VR | Joycity