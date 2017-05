HTC Vive bietet exklusive Demo von John Wick Chronicles bei ausgewählten Einzelhändlern an

Schlüpft exklusiv mit der HTC VIVE™ in die Haut des legendären Killers John Wick, wenn er in die Welt zurückkehren muss, für deren Verlassen er so hart gekämpft hatte. Vom 3. bis zum 26. Februar können Fans eine exklusive Demo der John Wick Chronicles bei ausgewählten Einzelhändlern in Europa testen, bevor das Spiel dann am 9. Februar offiziell in die Läden kommt.

In Kollaboration mit den Entwicklern der Starbreeze Studios und den Lionsgate-Filmstudios wurde der First-Person-Shooter von Grund auf für die Room Scale-Technik der HTC VIVE entwickelt. Dies sorgt für ein atemberaubend realistisches Erlebnis, mit der sich Spieler durch das legendäre Continental Hotel bewegen und scheinbar unmögliche Ziele wie John Wick selbst eliminieren können. Die Spieler haben die Möglichkeit, ihre Spiel-Interaktionen auf den Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #BeJohnWick zu teilen.

RACHE WIRD AM BESTEN … IN VIRUTAL REALITY SERVIERT

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung, John Wick Chapter 2, erscheint am 9. Februar. Fans, die es bis dahin nicht mehr erwarten können, können die Demo bei ausgewählten Händlern testen. Eine Liste mit den offiziellen Händlern findet Ihr unten.

„Wir sind begeistert, die neue John Wick Chronicles Demo exklusiv auf VIVE bei ausgewählten Partnern vorab präsentieren zu können. Wir sorgen dafür, die neuesten und besten Inhalte für unsere Kunden zusammenzustellen und freuen uns darauf, eine Blockbuster VR-Erfahrung in verschiedenen Standorten im Februar anzubieten.“ Peter Frølund, Vizepräsident für HTC VIVE Europa

Demo Locations in Deutschland

Alternate GmbH (Linden)

CaseKing (Berlin)

VIVE ist eine der ersten Virtual-Reality-Plattformen, die von HTC und Valve für eine totale Immersion in virtuelle Welten entwickelt wurde. Von Grund auf designt für Room-Scale VR und lebensechte Interaktionen, hält VIVE seine Versprechen, VR mit bahnbrechender Technik und bestem Inhalt zu liefern. VIVE wurde seit der Enthüllung in 2015 mit 65 Awards ausgezeichnet und mit Kritikerlob überhäuft.

Bildquelle: HTC Vive Europa