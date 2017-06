Wargaming und Warner Bros. verkünden Partnerschaft für Christopher Nolans kommenden Action-Thriller „Dünkirchen“

Begleitend zum kommenden Action-Thriller Dünkirchen von Christopher Nolan geht Wargaming.net eine Partnerschaft mit Warner Bros. ein, um einem wegweisenden Ereignis des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Wargaming ist einer der weltweit führenden Publisher für Free-to-Play-Online-Spiele mit Fahrzeugen des Zweiten Weltkriegs mit über 180 Millionen registrierten Spielern. Mit dieser Partnerschaft ehrt Wargaming zum wiederholten Mal geschichtsträchtige Momente und die Fahrzeuge, die ihren Teil zum Ausgang der Geschichte beigetragen haben.

Die Evakuierung, auch unter dem Namen „Das Wunder von Dünkirchen“ bekannt, fand vom 26. Mai bis zum 04. Juni 1940 statt. Zu diesem Zeitpunkt waren hunderttausende alliierte Soldaten an den Stränden von Dünkirchen in Frankreich gefangen, während die deutsche Wehrmacht schier unaufhaltsam vorrückte. Als der Kampf immer heftiger entbrannte, konnten viele Alliierte mit Hilfe von Militär- und Zivilfahrzeugen in Sicherheit gebracht werden. Die Geschichte dieser gewaltigen Mobilisation und die persönlichen, hoffnungsschöpfenden Einzelschicksale der involvierten Personen werden im Film Dünkirchen geschildert.

„Wir glauben, dass Christopher Nolans Dünkirchen ein unvergesslicher Film über eine der bedeutendsten Momente des Zweiten Weltkriegs wird“, so Erik Whiteford, Head of Marketing, Wargaming America. „Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser Partnerschaft zu sein, um den Menschen die unbeschreiblichen Geschehnisse dieser Zeit zu bewahren und die involvierten Personen zu ehren.“

Die In-Game-Events und Angebote werden in allen World of-Titeln von Wargaming stattfinden und ihren Höhepunkt im Juli erreichen, in dem die meisten Events stattfinden werden.

Auf alle Spieler warten unter anderem verschiedene Embleme, Missionen und Belohnungen, wenn sie sich während des Event-Zeitraums zu Land, zu Wasser oder in der Luft dem Gefechten in World of Tanks, World of Warships oder World of Warplanes anschließen.

Der Film Dünkirchen von Warner Bros. erscheint am 27. Juli 2017 in den deutschen Kinos.

Wargaming ist ein vielfach ausgezeichneter Entwickler und Publisher von Onlinespielen, sowie einer der weltweiten Marktführer im Bereich der Free-to-Play MMOs. 1998 wurde das bis heute in privater Hand befindliche Unternehmen gegründet und seitdem wurden mehr als 15 Titel veröffentlicht. Aktuell fokussiert sich Wargaming auf die Entwicklung seiner Teamplay-MMO-Reihe mit dem herausragenden World of Tanks, dem rasanten Luftkampf-MMO World of Warplanes, sowie dem maritimen World of Warships. Die drei miteinander verbundenen Titel werden in Zukunft ein gemeinsames Spieleuniversum bilden, vereint in dem Portal www.wargaming.net.

Als Teil seines Multiplattform-Lineup hat Wargaming World of Tanks auf Xbox sowie World of Tanks Blitz auf Mobilgeräten, Tablets, Windows 10-PC’s und Mac OS X veröffentlicht. World of Tanks auf der Xbox sorgt seit 2014 und 2015 für packende Panzergefechte auf Konsole und bietet das erste plattformübergreifende Spiel zwischen der Xbox 360 und der Xbox One. 2016 hat Wargaming World of Tanks ebenfalls für SONY’s PlayStation®4 veröffentlicht.

Der Action-Thriller stammt aus der Feder des Regisseurs Christopher Nolan und wird von Nolan zusammen mit Emma Thomas produziert. Executive Producer ist Jake Myers.

Dünkirchen startet mit hunderttausenden Allierten Soldaten, eingeschlossen von gegnerischen Kräften. Die Allierten sind am Strand gefangen und mit dem Rücken zum Meer scheint die Situation ausweglos.

Unter anderem gehören Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance und Tom Hardy zu den Schaupielern. Des Weiteren sind unter anderem Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy und Barry Keoghan Teil der Besetzung.

Warner Bros Pictures präsentiert eine Syncopy Produktion, einen Film von Christopher Nolan – Dünkirchen. Weltweiter Kinostart wird am 21. Juli 2017 sein. Der Film wird von Warner Bros. Pictures, Teil der Warner Bros. Entertainment Company, verliehen.

