Wettlauf um ein magisches Artefakt

Von Wilfried Just

Schon lange forschen Wissenschaftler nach einer ergiebigen Quelle sauberer Energie. Doch was, wenn diese nur in einer Parallelwelt zu finden ist? Ab sofort können Rätsel-Fans mit Amaranthine Voyage: Das Obsidianbuch in fremde Dimensionen vorstoßen und sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Harmonium-Energie begeben.

Viele Jahre Forschungsarbeit hat Professor Samantha Bennet in die Suche nach einer „Harmonium“ genannten Energiequelle investiert. Nun scheint die Wissenschaftlerin ausgerechnet in einer einsam gelegenen Kirchenruine in Island fündig geworden zu sein: Unterhalb des Sakralbaus befinden sich noch weitaus ältere, fremdartige Räume sowie ein runenbedecktes Portal.

Bevor Bennet und ihr Assistent Julian jedoch das Dimensionstor erstmals öffnen können, werden sie von einer weiteren Forscherin, Doktor Schröder, angegriffen. Sie verletzt Samantha schwer und flieht durch das nun aktive Portal, um sich der Harmonium-Energie zu bemächtigen, welche sie jedoch nicht zum Wohl der Menschheit, sondern für ihre eigenen Zwecke einzusetzen plant.

In der Rolle der Detektivin Eve liegt es nun am Spieler, Dr. Schröder in die geheimnisvolle Welt Eloria zu folgen und dort ihre Pläne zu vereiteln. Zusammen mit dem Alchemisten Asturian Sibelius, dem Gargoyle Basil und weiteren Bewohnern Elorias muss Eve vor ihrer Widersacherin das Obsidianbuch erreichen – ein mächtiges Artefakt, durch das man die vollständige Kontrolle über das Harmonium erringen kann.

Wer nun Lust auf ein Abenteuer in einer fantastisch anmutenden Welt voller kniffliger Rätsel und Wimmelbilder sowie unterhaltsamer Mini-Spiele bekommen hat, findet Amaranthine Voyage: Das Obsidianbuch ab sofort zum Preis von 9,99 Euro (UVP) im Handel.

Bild Astragon