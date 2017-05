Ankündigung des MasterCase Pro 6

Cooler Master, ein führender Hersteller von Computerkomponenten und Peripheriegeräten, gibt den Produktstart eines neuen Gehäusemodells als weitere Ergänzung der MasterCase-Produktreihe bekannt. Das Pro 6 stellt mit seinen diskreten Designmerkmalen die Midi-Tower-Ausführung des preisgekrönten Pro 5-Gehäuses dar und ist mit demselben FreeForm™-Modularsystem ausgestattet, welches mehrere Außen- und Innenlayouts ermöglicht.

Gleichmäßiges und nahtloses Gehäusedesign

Was das MasterCase Pro 6 auf den ersten Blick von der übrigen MasterCase-Serie unterscheidet, ist sein bündiges Erscheinungsbild. Die in dunkelgrau-metallic gehaltenen Abdeckungen an Ober-, Vorder- und Rückseite fügen sich gleichmäßig und bündig zu einem Ganzen zusammen. Eine im unteren Bereich der Front angebrachte LED-Leuchte setzt mit ihrem dezenten Licht einen optischen Akzent an der Vorderseite. Selbst die Anschlussleiste verbirgt sich hinter einer Abdeckung, die sich nahezu unsichtbar in die Panel-Oberfläche einfügt.

Cooler Master konzipierte dieses minimalistische Design für Heim-, Gaming- und Büro-PCs, die sich eher in eine bestehende Raumgestaltung einfügen sollen, anstatt aufzufallen.

Für Anwender, die sich Sorgen machen, weil Gehäuse mit bündigem Design häufig eine unterdurchschnittliche Belüftung aufweisen, hält Cooler Master ein interessantes Feature bereit. Nicht nur sorgen schmale Lüftungsschlitze an den vier Gehäuseecken für Belüftung, sondern die Ober- und Vorderseitenabdeckungen können dank eines zweistufigen Systems mit magnetischen Panels aufgekippt werden. So entstehen im Bereich zwischen den Panels und dem Rahmen weitere kleine Lüftungsschlitze. Als weitere Kühloption besteht durch Verschieben des unteren Festplattenkäfigs die Möglichkeit des flexiblen Einbaus einer Wasserkühlung, dank der vorhandenen Halterung für einen 297 mm-Radiator in Oberseiten- oder Frontmontage.

FreeForm™-Modularsystem – der Weg zu einem komplett modularen Gehäuse

Das Gehäuse bietet komfortable Layout-Freiheit, dank flexibel anpassbarem Gehäuse und problemlos entnehmbaren Teilen.

Es sind zwei Schienen mit vier Montagepositionen für SSD-Laufwerke vorhanden; zudem isoliert ein Abtrenn-Panel im Innenraum das Netzteil und die Kabel, sodass eine saubere Kabelführung gewährleistet ist. Unser einzigartiges Clip-und-Click-Panel für die Verschiebung von Laufwerkskäfigen entstammt ebenfalls unmittelbar unserer FreeForm™-Technologie.

Wenn Sie jede Menge Ideen haben, was im Inneren Ihres Gehäuses verbaut werden soll, bietet Ihnen das FreeForm™-Modularsystem sicherlich zahlreiche Optionen. Das FreeForm™-Konzept entstammt dem Bestreben von Cooler Master, ein komplett modulares Gehäuse zu entwerfen. Damit können Sie ganz einfach Festplattenkäfige verschieben oder entfernen, SSDs in vier verschiedenen Positionen montieren, Wasserkühlungs-Radiatoren und Grafikkarten installieren und Ihre Kabel sauber und unauffällig verlegen. Wie Sie das volle Potenzial des Systems nutzen, erfahren Sie auf der FreeForm™-Website von Cooler Master.

Maker Made & FreeForm™-Zubehör

Durch das vom Cooler Master-Designteam und seinen „Makers“ entworfene Zubehörangebot, das ständig um neue Komponenten erweitert wird, können Sie Ihr MasterCase Pro 6 noch besser individuell anpassen. Mit diesem wachsenden Ökosystem vervielfältigen sich auch die Möglichkeiten, wahrlich einzigartige Layouts und Looks zu kreieren, die sich viele Jahre lang modifizieren und aufrüsten lassen. So spart man sich die Anschaffung komplett neuer Systeme nach dem Erscheinen jeder größeren technologischen Neuheit. Das vollständige Zubehörsortiment finden Sie unter Maker Made oder FreeForm™ Accessories.

Cooler Master wurde gegründet, um die besten thermischen Lösungen weltweit für unsere Kunden bereitzustellen. Seit unserer Gründung von vor mehr als zwei Jahrzehnten, investieren wir auch weiterhin in die Produktentwicklung, um die Leit-Innovationen den Menschen und Unternehmen zu bringen. Cooler Master Produkte umfassen Kühlkörper und Lüfter, Gehäuse, Netzteile, Peripheriegeräte, Funktionsleisten und Zubehör. Cooler Master hat seinen Hauptsitz in Taipei in Taiwan und globalen Niederlassungen in Europa, Amerika und APAC, so dass wir unseren Kunden den besten Service bieten können.

