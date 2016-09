Ankündigung neuer mechanischer Tastaturen – MasterKeys Pro M & L White

Cooler Master, ein führender Hersteller von Computerkomponenten und Peripheriegeräten, gibt den Produktstart von zwei Tastaturen bekannt, die sich sowohl an Gamer als auch an Gelegenheitsnutzer richten. Die Tastaturen MasterKeys Pro L und M White erzeugen ein brillantes und klares weißes Licht, das eine herkömmliche RGB-Tastatur nicht bieten kann. Diese Tastaturen sind des Weiteren mit zahlreichen anpassbaren LED-Beleuchtungsmodi ausgestattet sowie On-the-Fly-Makro Aufzeichnung, Profilunterstützung und CHERRY-MX-Schalter – dem Inbegriff des simplistischen Designs.

„Die MasterKeys Pro White Serie bietet zum Launch zwei unterschiedliche Tastaturgrößen mit brillant weißer Beleuchtung an. Voreingestellte Effekte sind z. B. Farbwellen, Pulsierung sowie viele einzigartige Effekte, die durch Tastenbetätigung ausgelöst werden. Die Tastatur ist mit vollständigem Tastenlayout oder im reduzierten 90 %-Design erhältlich, wobei beide Ausführungen über CHERRY-MX-Switches verfügen, um taktilen Präferenzen gerecht zu werden. Dank Plug-and-Play und softwarelosem Design entfällt die lästige Installation von Zusatzprogrammen: Sämtliche Einstellungen werden über das On-the-Fly-System problemlos und benutzerfreundlich vorgenommen.“ Kevin Yang – Produktmanager für Peripheriegeräte

Heller geht es nicht

Die MasterKeys Pro White bietet die hellsten LEDs und das beste Tastengefühl für alle Anwender. Cooler Master hat mit diesem Produkt eine Tastatur entworfen, die eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit dem hellsten weißen Licht bietet und dabei immer noch 100 % authentische CHERRY-MX-Switches einsetzt. Verglichen mit RGB-Tastaturen erzeugen diese weißen LEDs ein klareres und brillanteres weißes Licht. Die Helligkeit kann natürlich angepasst werden. Der On-Board-Speicher sorgt dafür, dass alle eingestellten Lichtprofile und gespeicherten Makros sofort ausgeführt werden, egal an welchem Computer die Tastatur angeschlossen ist.

On-the-Fly-System zur Einstellung der Beleuchtungsmodi

Die intuitiv positionierten Funktionstasten ermöglichen die manuelle Einstellung der Effektgeschwindigkeit und des Beleuchtungsmodus ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Der Beleuchtungsmodus lässt sich durch die Tastenkombination FN + linke oder rechte Pfeiltaste einstellen. Die Geschwindigkeit kann durch FN + obere oder untere Pfeiltaste angepasst werden. Welchen Style oder welche Einstellung Sie auch immer bevorzugen: Alles kann mit einem Tastendruck geändert werden, ohne dafür Software installieren und nutzen zu müssen.

Sowohl zum Arbeiten als auch zum Spielen geeignet

Die Tastatur wird mit voreingestellten Standard- und Gaming-Profilen ausgeliefert. Beim Arbeiten oder bei den Hausaufgaben lassen sich die Gaming-Makros und Beleuchtungsmodi durch Drücken von FN + Esc deaktivieren. Die Tastatur geht dann in den Standardmodus und unterbindet die Ausführung jeglicher Makros. Sobald Sie wieder ins Spiel zurückkehren möchten, stehen vier spezielle Lichtprofileprofile und Makros für ein einfaches Zuschalten zur Verfügung, um Ihre Leistung zu steigern. Indem man die FN-Taste gedrückt hält, wird die Statusanzeige aufgerufen. Diese ermöglicht nur durch einen kurzen Blick auf die Tastatur die Navigation durch das On-the-Fly-System und die einfache Änderung von Einstellungen und Profilen.

Exklusive Anti-Ghosting-Technologie

Zwei miteinander kombinierte fortschrittliche Technologien machen die Funktionen und Makros der Tastatur sogar mit Mac OSX-Systemen kompatibel. Durch N-Key-Rollover wird gewährleistet, dass jeder Tastendruck korrekt registriert wird, ungeachtet dessen, wie viele Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Selbst wenn es schnell und hektisch zugeht, leistet die Tastatur treue Dienste.

Wo bleibt TKL?

Wem die MasterKeys Pro M weiterhin zu breit ist, kann zur bereits verfügbaren Quickfire Rapid-i zugreifen, dessen Layout dem 80% Tenkeyless-Format entspricht und somit auf dem Schreibtisch und im Rucksack noch weniger Platz in Anspruch nimmt. Sie verfügt über sehr vergleichbare Eigenschaften und ist zur Wahl mit Cherry MX-Brown oder Red Schaltern verfügbar.

