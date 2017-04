Helden der Stadt: Fiona Feuerwehrs Abenteuer & Tobias Turbos Geschichten

Es ist wieder Zeit für Helden! In dieser 3D-animierten Trickfilmserie für Kinder im Vorschulalter dreht sich alles um das Thema Freundschaft und Zusammenhalt. Das Polizeiauto Paul, der freundliche Feuerwehr-Leiterwagen Fiona und der flotte Flitzer Tobias Turbo sind die Stars dieser niedlichen Animationsserie. Sie leben in einer Stadt, in der jeder ein Held sein kann! Zusammen erleben sie so manches Abenteuer und müssen viele knifflige Herausforderungen bewältigen. Gemeinsam jagen die mutigen Fahrzeuge Verbrecher, löschen gefährliche Brände oder helfen dem Pechvogel Kasimir Krähe mal wieder aus der Patsche. Immer sind sie da, wenn man sie braucht! Für noch mehr Spaß für Zuhause gibt es zusätzlich in jeder DVD-Box entweder die mutige Fiona Feuerwehr oder den rasanten Tobias Turbo als „Hot Rod“ Spielzeugauto gratis dazu.

Mit Die Helden der Stadt – Fiona Feuerwehrs Abenteuer und Tobias Turbos Geschichten präsentiert justbridge entertainment auf zwei DVD-Boxen jeweils vier Episoden der schwedischen Animationsserie, die bisher noch nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt wurden. Die Serie, die durch ihre stimmungsvolle 3D-Animation überzeugt, wurde 2012 entwickelt und bereits in mehr als 180 Länder verkauft. Freundschaft, Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen sind die drei großen Themen, die in der Vorschul-Kinderserie vermittelt und den Kleinsten spielerisch beigebracht werden. Lustige und kindgerechte Dialoge, eine bunte, heldenhafte Welt und faszinierende Geschichten über lebendige Rettungsfahrzeuge lassen im November jedes Kinderherz höher schlagen.

Über die Serie

In einer kleinen Stadt leben die Fahrzeuge Polizeiauto Paul, Feuerwehr-Leiterwagen Fiona und der flotte Flitzer Tobias mit ihrem Freund Kasimir Krähe. Gemeinsam helfen die vier ihren Mitbürgern, wenn es mal wieder brenzlig wird. Tag für Tag erleben Paul Polizei, Fiona Feuerwehr und Tobias Turbo spannende Abenteuer, bei denen es darum geht, zusammenzuhalten und Probleme gemeinsam zu lösen. Die vier Freunde vermitteln mit Charme und Witz die Bedeutung von Freundschaft und Hilfsbereitschaft und bieten dadurch kinderfreundliche Unterhaltung für Zuhause!

Helden der Stadt – Fiona Feuerwehrs Abenteuer und Helden der Stadt – Tobias Turbos Geschichten sind ab 13. November 2015 erstmalig auf DVD im Handel erhältlich. Zusätzlich gibt es in jeder DVD-Box ein „Hot Rod“-Spielzeugauto.