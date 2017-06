Die frische 22-teilige Serie JANE THE VIRGIN ist die US-Adaption der erfolgreichen venezolanischen Telenovela Juana la Virgen. Gina Rodriguez („Reich und Schön“) steht an der Spitze des glänzenden Ensembles in dieser zu Herzen gehenden und rasend komischen Serie, die von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gefeiert wird. 2015 war JANE THE VIRGIN als Beste TV Serie für den Golden Globe® nominiert und Hauptdarstellerin Gina Rodriguez gewann in der Kategorie Beste Darstellerin in einer TV Serie den begehrten Preis.

Zum Inhalt

Als kleines Mädchen hat Jane geschworen, bis zur ihrer Hochzeit Jungfrau zu bleiben. Inzwischen ist Jane 23 und mit Michael verlobt, der ihren Schwur unterstützt – alles läuft planmäßig. Doch bei einer ärztlichen Routineuntersuchung kommt es zu einer Verwechslung, die eine Kettenreaktion unfassbarer Pannen auslöst.

Jetzt ist Jane schwanger, der Kindsvater ist Janes ehemaliger Schwarm und jetziger Chef Rafael, und Janes eigener Vater, den sie nie kennengelernt hat, spielt die Hauptrolle in ihrer Lieblings-Telenovela … als ob das Leben eine Soap wäre – mit Jane als Star.

Bild Warner Home Video Germany

DVD Start 25.2.2016