Am Tag der Geschwister feiert das Animations-Musical „Strange Magic“ deutsche TV-Premiere auf Disney Cinemagic

Am internationalen „Tag der Geschwister“ setzen Menschen weltweit ein Zeichen und sagen: „Geschwister sind etwas Wunderbares“! Zur Feier dieses besonderen Tages dreht sich auch bei Disney Cinemagic alles um das unerschütterliche Band zwischen zwei Schwestern. Am 10. April um 14.00 Uhr gibt es das Feenabenteuer „Strange Magic“ aus dem Hause Lucasfilm zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen. Das bezaubernde Animations-Musical rund um die Schwestern Marianne und Dawn lädt auf eine spannende Reise in zwei Welten ein, die unterschiedlicher nicht sein können. Dabei meistern die Schwestern jede noch so schwierige Aufgabe.

Basierend auf einer Idee von George Lucas erzählt „Strange Magic“ die Geschichte zweier Königreiche, die viele Jahre lang klar voneinander getrennt existierten: die bunte Welt der Feen und die düstere des Dunklen Waldes. An der Grenze der beiden magischen Welten, wo Schatten auf Licht trifft, gedeihen Primeln, die nicht nur die Trennung zwischen Gut und Böse markieren, sondern auch wichtige Zutaten für Liebestränke sind. Da König Bog, der finstere Herrscher des Dunklen Waldes, jegliche Form von Liebe verabscheut, lässt er die Blumen vernichten und nimmt Dawn, Mariannes kleine Schwester, gefangen. Um Dawn zu befreien, begibt sich Marianne auf eine gefährliche Reise durch den Dunklen Wald.

Ausstrahlungstermine „Strange Magic“:

Deutsche TV-Premiere: 10.04., um 14.00 Uhr auf Disney Cinemagic

Wiederholung: 11.04., um 20.15 Uhr auf Disney Cinemagic

Disney Cinemagic ist ab 29. Februar 2016 rund um die Uhr empfangbar.

Disney Cinemagic ist der Filmsender für die ganze Familie mit den Disney Kinoklassikern und den neuesten Disney und Pixar Film-Highlights. Von „Bambi“ bis „Fluch der Karibik“, von „Ratatouille“ bis „Die Schöne und das Biest“, Disney Cinemagic zeigt täglich rund um die Uhr spannende, lustige und abenteuerliche Unterhaltung, die Groß und Klein begeistert. Disney Cinemagic und Disney Cinemagic HD sind in Deutschland und Österreich über Sky in den Angeboten Sky Film und Sky HD abonnierbar. Zudem ist Disney Cinemagic über die Deutsche Telekom und in der Schweiz über Teleclub zu empfangen.

Bildquelle: Disney Channels | The Walt Disney Company GSA