Gamer kaufen ihre Spiele ab Frühling direkt auf Twitch

Videospiele schauen, gemeinsam erleben und jetzt auch kaufen: Twitch ermöglicht ab Frühling den Verkauf von Spielen und macht seine soziale Plattform für Live-Video zum definitiven und zentralen Anlaufpunkt für Videospiele. Nutzer unterstützen mit dem Kauf eines Spiels ihre Lieblings-Streamer und erhalten zusätzlich eine kostenlose Twitch Truhe mit exklusiven Twitch Inhalten.

Twitch erweitert sein Angebot und führt den Verkauf von Videospielen und Ingame-Inhalten auf seiner sozialen Plattform für Live-Video ein. Ab diesem Frühjahr können Spieleentwickler und Publisher alle Fans, die ihre Spiele verfolgen, mit interessanten Angeboten belohnen. So können Spieler direkt zuschlagen und dabei noch ihre Lieblings-Streamer unterstützen, da diese an Verkäufen über ihren Kanal mitverdienen. Zu jedem Kauf legt Twitch außerdem noch eine kleine Belohnung oben drauf: Alle Nutzer, die ein angebotenes Videospiel direkt auf Twitch erwerben, erhalten eine kostenlose Twitch Truhe. Twitch Truhen beinhalten zufällig ausgewählte Twitch Inhalte, wie exklusive Emotes, Chat-Abzeichen oder Bits für Cheering.

“Viele unserer Streamer wollen sich ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie das tun, was sie lieben”, sagt Matt McCloskey, VP of Commerce, Twitch. “Um ihnen unter die Arme zu greifen, ermöglichen wir es Entwicklern, ihre Spielinhalte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu verkaufen – also genau dann, wenn ihre Community sich auf Twitch zusammenfindet. Im Gegenzug können die Streamer Geld durch den Verkauf der Spiele auf ihren Kanälen verdienen. Um sicherzustellen, dass jeder dabei etwas gewinnt, belohnen wir teilnehmende Fans mit unseren Twitch Truhen.”