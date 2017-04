Advent und Weihnachten 2015 mit Ravensburger

tiptoi® Adventskalender

tiptoi® begleitet die Kinder vom 1. bis 24. Dezember mit einer stimmungsvollen Hörgeschichte um die geheimnisvolle Weihnachts-bäckerei. Jeden Tag finden sie dazu eine Überraschung zum Spielen, Basteln, Zuhören oder Mitsingen hinter den Türchen. Die Kinder helfen den Mäuschen beim Plätzchenbacken, schaffen sie es, dass alles rechtzeitig zum Fest fertig wird?

Für Kinder von 4 bis 7 Jahren, ca. 20 Euro, ET August 2015

Woozle Goozle Adventskalender

Das Weihnachtsfest ist in Gefahr, denn alle Geschenke sind auf rätselhafte Weise verschwunden. Die Kinder müssen dem wuscheligen Beuteltier Woozle und Beni helfen, mysteriöse Spuren zu verfolgen, geheime Codes zu knacken und den Dieb zu entlarven. Die Lösung dieses spannenden Weihnachtsabenteuers rückt Tag für Tag näher. Mit Spielmaterial wie Lupe, Tatorttütchen, Geheimbotschafts-Set, Decodierscheiben, Kompass und DNA-Karten werden die Kinder zu Meisterdetektiven.

Für Kinder ab 6 Jahren, ca. 30 Euro, ET September 2015

Puzzle + X-Mas Box

Plätzchen backen und Strohsterne basteln gehören traditionell zu den Weihnachtsvorbereitungen. Warum nicht auch Puzzeln? Diese 80-teiligen Puzzles – zwei mit niedlichen Vierbeinern und zwei mit dem fleißigen Weihnachtsmann – bereiten gleich doppelt Freude. Denn die hochwertigen Metalldosen im weihnachtlichen Design sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel Geschenkverpackung oder Plätzchendose.

Für Kinder ab 5 Jahren, 80 Teile, 4 verschiedene Motive, ca. 8 Euro, ET September 2015

Für die Kleinsten ab 12 Monaten

ministeps 5-in-1 Lernspaß-Schildkröte

Die fröhlich wackelnde Schildkröte zum Nachziehen hat es in sich: Die Eltern können an ihr vier lustige Spiel- und Lernfunktionen einstellen, die sich dem Entwicklungsstand ihres Kindes anpassen und mitwachsen. Begleitet von Liedern und farbigen Lichtern geht es anfangs um Tiere, dann um Farben, später um Formen bis zum Quiz, in dem das Kind dann zeigen kann, was es schon alles gelernt hat.

Für Kinder ab 12 Monaten, Nachziehfunktion mit Wackeleffekt, 4 mitwachsende Lernfunktionen, mit Lautstärkeregler, ca. 40 Euro, ET Oktober 2015

Für Kinder ab 4 Jahren

tiptoi® Der Stift – neu mit Player

Der neue tiptoi® Stift kann jetzt noch mehr: Zusätzlich zu den vielfältigen Entdeckungsmöglichkeiten spielt tiptoi® mit eingebautem Player nun auch Hörbücher und Kinderlieder ab. Vier Titel sind vorinstalliert, weitere sind über den tiptoi® Manager im Hörbuch- und Musikshop erhältlich. Damit können Kinder den tiptoi® Stift mobil und unabhängig von tiptoi® Produkten nutzen. Gut zu wissen: Der bestehende und der neue Stift funktionieren mit allen tiptoi® Produkten.

Für Kinder ab 4 Jahren, kompatibel mit neuen und bisherigen tiptoi® Produkten, mit Standfuß und Verbindungskabel, ca. 43 Euro, ET September 2015

tiptoi® Kopfhörer

Für komfortables Hören bietet Ravensburger jetzt einen tiptoi® Kopfhörer als Zubehör. Er wurde speziell für Kinder entwickelt und lässt sich platzsparend zusammenklappen. Mit seiner eingebauten Lautstärkenbegrenzung können Eltern sicher sein, dass ihr Nachwuchs tiptoi® Produkte nicht zu laut hört. Mit ihm können Kinder ungestört lauschen, zuhause oder unterwegs.

Für Kinder ab 4 Jahren, mit Lautstärkenschutz, zusammenklappbar, ca. 25 Euro, ET September 2015

tiptoi® Starter-Set mit tiptoi® Stift mit Player und Lernspiel „Schatzsuche in der Buchstabenburg“A wie Ameise, G wie Giraffe: 30 Tiere wohnen in der Burg und jedes steht für einen Buchstaben. Um den Schatz des Drachens zu ergattern, befragen die Spieler die Burgbewohner und sammeln Hinweise. tiptoi® spielt die Anlaute der Tiere, doch welche passen zu welchen Buchstaben? Zum Glück hilft Quassel, das Burggespenst.

tiptoi® Stift mit Player plus Lernspiel für 2 bis 4 Kinder von 4 bis 7 Jahren, von Kai Haferkamp, ca. 50 Euro, ET September 2015

tiptoi® Starter-Set mit tiptoi® Stift mit Player und Wieso?Weshalb?Warum? Buch „Unsere Jahreszeiten“Die Frühlingssonne lässt Pflanzen sprießen, im Sommer zirpen die Grillen, raschelndes Laub kündigt den Herbst an. Warum verändert sich die Natur? Wie bereiten sich Tiere auf den Winter vor? tiptoi® macht den Jahreslauf mit authentischen Geräuschen, Liedern zum Mitsingen, spannenden Sachtexten und Dialogen lebendig.

tiptoi® Stift mit Player plus Sachbuch für Kinder von 4 bis 7 Jahren, ca. 50 Euro, ET September 2015

tiptoi® Tier-Set ZooTiger, Flusspferdkalb und Schimpansen-Junges, dazu ein illustriertes Tierhaus mit Affenbaum, Pinguinbecken, Kassenhaus und Eiswagen, fertig ist der Zoo für fantasievolles Spielen! Mit dem tiptoi® Stift sind alle Spielfiguren und Kulissenteile bespielbar. Die Kinder erfahren dabei Wissenswertes über die Tiere im Zoo und deren Haltung. Sie helfen den Tierpflegern und erleben spannende Spiele und Abenteuer.

Für Kinder von 4 bis 7 Jahren, mit 3 tiptoi® Spielfiguren, Spielunterlage, Tierhaus, Geräteschuppen, Eingang mit Kassenhäuschen, Eiswagen, Löwenhöhle, Futter-spender, Motiv-Chips, ca. 46 Euro, ET September 2015

Für abenteuerlustige Spieler ab 6 Jahren

Captain Black

Hier wird der Spielplan zu einem 85 cm langen, dreidimensionalen Geisterschiff! Die Spieler sind an Bord und Teil eines atem¬beraubenden See-Abenteuers mit dem ruhelosen Geist von Captain Black, der elektronischen Spielfigur, die alles steuert. Als Matrosen befolgen sie seine Befehle und versuchen, den Schatz auf der geheimen Insel zu retten. Doch auf dem Meer lauern unvorhersehbare Gefahren und Herausforderungen, die sie gemeinsam bewältigen, bevor das Schiff verloren ist. Mit Skalierungsmöglichkeit für Spiel¬anspruch und -dauer.

Für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren, mit elektronischer Spielfigur, von Reiner Knizia, ca. 46 Euro, ET September 2015

Für Gedächtniskünstler ab 7 Jahren

Der zerstreute Pharao

Der zerstreute Pharao hat so allerhand unter den Pyramiden verloren. Auf der Suche nach den verlorenen Schätzen ist ein gutes Gedächtnis gefragt. Jeder Spieler schiebt sich seinen Weg durch das Pyramiden-Labyrinth und versucht sich diesen zu merken. Dabei schafft jede Entdeckung mehr Überblick. Findet ein Spieler einen gesuchten Schatz, darf er ihn behalten. Doch Vorsicht beim Hochheben der Pyramide: Hier können auch böse Überraschungen auf einen warten. Wer am Ende die wertvollsten Schätze gefunden hat, gewinnt.

Für 1 bis 5 Spieler, ab 7 Jahren, von Gunter Baars, ca. 28 Euro, ET September 2015

Für Spieler ab 8 Jahren

SNAPTOY – Space Hawk

SNAPTOY sorgt durch die Verbindung von Spielzeug und mobilen Videospielinhalten über das Smartphone für mitreißendes Entertainment in einer neuen Dimension. Ausgangspunkt einer action-reichen Reise durchs All ist ein hochwertiges, transformierbares Spielzeug, ein Raumschiff namens Space Hawk, in das ein Smartphone eingeklickt wird. Über das Display des Smartphones eröffnet sich dem Kind während zahlreicher spannender Missionen im Weltall ein völlig neues, interaktives Spielerlebnis.

Ab 8 Jahren, Starterset mit Raumschiff und einer Episode ca. 60 Euro, drei weitere Episoden für je ca. 20 Euro, ET Oktober 2015

Star Wars – Die große Würfelrebellion

Als mutige Star Wars Rebellen würfeln sich die Spieler im Kampf gegen das Imperium durch die Galaxie. Nur wem es gelingt, seine Würfel geschickt einzusetzen, erhält zur Belohnung wichtige Jedipunkte und die Unterstützung von Verbündeten. Doch Vorsicht: Darth Vader und Kanzler Palpatine werden immer wieder versuchen Duellwürfel unschädlich zu machen!

Für 2 – 4 Spieler, ab 8 Jahren, von Reiner Knizia, ca. 28 Euro, ET September 2015

Für kreative Kids

So Styly – I love Shoes

Mit dem Kreativset „So Styly – I Love Shoes“ können Mädchen ihre eigene Deko-Schuhkollektion entwerfen. High Heels, Slingpumps, Sandaletten – der Vielfalt der etwa zwölf Zentimeter großen Deko-Schuhe sind keine Grenzen gesetzt. Die Schuhe werden in ihrer Wunschform und -farbe zusammengesteckt und anschließend mit rund 700 kleinen und größeren Dekoteilen wie perlmuttfarbenen Nieten und violetten Herzen, farbigen Riemchen und Perlen, Tüllrosetten und Schmetterlingen verziert. Für die neuen Lieblinge gibt es auch ein dekoratives Schuhregal zum Zusammenbauen.

Für Kinder ab 8 Jahren, ca. 38 Euro, ET August 2015

Friends Bands Studio

Ein Rahmen – unendlich viele Möglichkeiten. Mit dem Friends Bands Studio können Mädchen individuelle Armbänder für sich und ihre Freunde herstellen. Herzstück des Studios ist der verstellbare Rahmen. Ob geknüpft, gewebt oder gefädelt, der variable Rahmen und das vielfältige Material wie Stickgarn in sieben Farben sowie über 1.000 Perlen und Charms in verschiedenen Farben und Formen verleihen jedem Bändchen einen einzigartigen Look.

Für Kinder ab 8 Jahren, ca. 40 Euro, ET September 2015

Für experimentierfreudige Kids

ScienceX® Smartscope

Wenn aus Zucker plötzlich durchsichtige kleine Bergkristalle werden und glattes Papier wie ein Faser-Gebirge aussieht, dann ist ein Mikroskop im Spiel. Mit dem neuen „ScienceX® Smartscope“, einem mit Smartphone nutzbaren Mikroskop, können kleine Wissenschaftler nicht nur alles unter die Lupe nehmen, sondern auch fotografieren. Das Smartphone, oder auch jedes andere mobile Gerät mit Kamera, wird so auf das Smartscope gelegt, dass die Kamera genau über der Linse platziert ist. Jedes beliebige Objekt lässt sich um bis zu 100mal vergrößern, ohne es vorher speziell präparieren zu müssen. Auch dem Mikroskopierspaß im Freien steht nichts im Weg. Das Set enthält auch Zubehör wie Petrischalen, Vorlagengläser, Pinzette und ein großes Poster mit verschiedenen Lebenswelten.

Für Kinder 8 Jahren, ca. 40 Euro, ET August 2015

Für Puzzler und Puzzlerinnen

Big Ben Night Edition

Eigentlich bezeichnet „Big Ben“ die schwerste der fünf Glocken des berühmten Uhrturms am „Palace of Westminster“ in London. Besonders eindrucksvoll ist das weltberühmte Londoner Wahrzeichen nach Einbruch der Dunkelheit, wenn es in einer faszinierenden Lichtstimmung erstrahlt. Das Ravensburger 3D Puzzle-Bauwerk im Nachtdesign mit teils knickbaren Kunststoffteilen erstrahlt dank LED-Leuchten von innen – je nach Wunsch in originalgetreuer Beleuchtung oder in wechselnden Farben.

216 Teile + Zubehör, Maße ca. 16,5 x 16,5 x 44 cm, ab 10 Jahren, ca. 35 Euro, ET September 2015

Girly Girl Edition

Mit der 3D Puzzle-Edition Girly Girl speziell für Mädchen hört der Spaß nicht mit dem fertigen Puzzle auf. Vielmehr werden sie danach zu dekorativen, praktischen Objekten und Alltagshelfern für Blumen, Schmuck, Styling-Utensilien, Stifte und anderen Krims Krams. Blumenvase, Aufbewahrungsbox, Schmuckbäumchen und Utensilo gibt es mit trendigen Einhörner- oder Pferdemotiven sowie im farbenfrohen Look der spanischen Künstlerin und Modedesignerin Agatha Ruiz de la Prada.