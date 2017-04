Die neuen NICIdoos® sind immer mit dabei…

Von Wilfried Just

NICIdoos®, die kleinen witzigen Plüschfreunde im außergewöhnlichen Design, lassen nicht nur Sammlerherzen höher schlagen, sondern sind auch die idealen Begleiter für Groß und Klein.

Ob Fantasie oder Realität, originell oder völlig crazy: Die neuen farbenfrohen NICIdoos® von NICI sind Wegbegleiter, Spielgefährten oder einfach nur Geschenk und Mitbringsel der ganz besonderen Art.

Bei den neuen NICIdoos Bean Bag Schlüsselanhängern in 9 cm Größe ist sicher für jeden etwas dabei. Denn die Auswahl ist groß: 16 verschiedene Designs sind auf ihre neuen Besitzer abgestimmt. Für Häschenfans gibt es beispielsweise den klassischen Hasen Tofflemoffle und den crazy Hasen Dimdam. Die Katzen Maffle und Blimbam unterscheiden sich dadurch, dass Blimbam vollkommen bunt und farbverrückt gestaltet ist und Maffle dagegen mit eher unauffälligen Farben aufwartet. Außerdem gibt es noch jeweils zwei Hunde, Mäuse, Eulen, Pinguine, Fledermäuse und Tiger im Sortiment.

Allesamt in verrückten Farbkombinationen und für jeden Geschmack der passende NICIdoos Anhänger. Die sechzehn lustigen Bean Bags sind ab August im gut sortierten Geschenkartikel- und Spielwaren-Fachhandel, im Internet, in Warenhäusern sowie in den über 30 NICI Shops zu finden.

Die neue Plüschtier-Kollektion NICIdoos von NICI ist cool, trendig, kunterbunt, crazy und absolut liebenswert! In ihre riesigen glitzernden Augen mit den unwiderstehlich langen Wimpern und ihre ausgefallenen Designs verliebt man sich in dem Augenblick, in dem man sie das erste Mal sieht.

Sechzehn einzigartige Charaktere, acht verschiedene Tierarten und zwei Designs – zum einen eher klassisch und zum anderen verrückt und außergewöhnlich – für jede Körperform gepaart mit dem typisch hochwertigen NICI Plüsch sowie neuen glänzenden Materialien sind prädestiniert zum Liebhaben, Verschenken und Sammeln. Die NICIdoos Sirup Edition, bestehend aus 32 Einzelprodukten, eroberte im April 2015 den deutschen Markt. Neue Charaktere sind für später im Jahr geplant.

Umfangreiche Marktforschungen mit Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren haben ergeben, dass die neuen NICIdoos bei der Zielgruppe besonders gut ankommen. Die Kinder lieben den neuartigen Look der kleinen Plüschfreunde und die Vielfalt an unterschiedlichen Designs und Charakteren.

Die NICIdoos gibt es in zwei Größen – 16 cm und 22 cm – in attraktiver Preislage. Jedem einzelnen der NICIdoos wurde ein kleines Leporello beigefügt, das die komplette Sirup Edition abbildet und Lust aufs Sammeln macht. So erhält man beispielsweise einen Überblick über die Häschen, die Kätzchen, die Pinguine, die Hündchen und viele weitere bunte und fröhlich gemusterte Tiercharaktere, allesamt echte Freunde, die einfach zusammengehören und darüber hinaus mit einer witzigen, angedeuteten Sirupschicht auf dem Kopf ausgestattet sind.