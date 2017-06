Krimispiel-Reihe „Crime Master“

Neues Kartenspiel mit 25 Kriminalfällen aus dem Großstadtdschungel für Krimi- und Rätselfans

Für Menschen, die von kniffligen Rätselgeschichten nicht genug bekommen können, gibt es jetzt Nachschub aus dem Gmeiner-Verlag: Anfang März erscheint das neue Krimi-Karten­spiel „Crime Master – 25 rätselhafte Kriminalfälle für Profi-Ermittler“.

In Ergänzung zu der seit 2006 bestehenden Reihe mit Krimi-Kartenspielen im Format 11,5 x 18,5 cm und einem Ladenpreis von ca. 13 € wird mit „Crime Master“ erstmals ein Spiel in einem kleineren, kompakten Format (11,5 x 13 cm) vorgestellt, das das für den Buch- und Spielwarenhandel so interessante Segment der Klein- und Mitnahmespiele bis 10 € bedient. Da das neue Krimi-Kartenspiel die gleiche Breite wie die größeren Gmeiner-Spiele hat, passt es problemlos in die bereits genutzten Regalplätze und in das bestehende Krimispiel-Thekendisplay des Verlags.

„Crime Master“ bietet 25 Kriminalfälle für echte Ratefüchse. Verbrechen, zu dessen Aufklärung sich mindestens zwei, noch besser mehrere Ermittler zusammenfinden. Das Spiel richtet sich an passionierte Krimi- und Rätselfans ab 14 Jahren, die komplexere und realistische Kriminalfälle mit realen Handlungs- bzw. Tatorten lösen möchten. Durch die Einführung eines Punktesystems ist es möglich, dass ein Fall auch nur teilweise gelöst und auch ein Spielsieger ermittelt werden kann.

Den Auftakt der neuen „Crime Master“-Reihe macht die Ausgabe „Tatort: Großstadt“ mit 25 Kriminalfällen aus 25 verschiedenen Großstädten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Und auch die Palette der Verbrechen ist breit gefächert: Banküberfall in Berlin, Gemäldediebstahl in der Stuttgarter Staatsgalerie, ein Toter im Hamburger Binnenhafen, Mord auf dem Münchner Oktoberfest, Entführung eines Frankfurter Bankers, Drogenhandel in einem Basler Techno-Club, Bombenanschlag auf ein Wiener Kaffeehaus …

Der Einstieg ins Spiel ist einfach. Einer aus der Runde wird zum Ermittlungsleiter ernannt; er ist der allwissende Crime Master. Die übrigen Spieler einigen sich auf eine der möglichen Spielvarianten („Wer ist der beste Ermittler?“ oder „Ermittlung im Team“), schnappen sich eine Ermittlungsakte und bewaffnen sich mit einem Stift. Und schon kann es losgehen mit der Lösung des ersten Falls: Mithilfe von Fragen, auf die der Crime Master nur mit „ja“ oder „nein“ antworten kann, müssen die Ermittler das Verbrechen Schritt für Schritt rekonstruieren und insgesamt 12 Einzelheiten zum Täter, seinem Motiv, den verwendeten Hilfsmitteln und zum Tatablauf herausfinden.

Jede Einzelheit, die richtig genannt wird, kann in die Ermittlungsakte eintragen werden und wird mit einem Punkt belohnt. Die Spielrunde endet, wenn die Ermittler alle Tateinzelheiten herausgefunden haben, oder wenn sie keine Fragen mehr stellen können, die zur weiteren Aufklärung des Falls beitragen. Anhand der erzielten Punkte wird – abhängig von der gewählten Spielvariante – der beste Ermittler bestimmt oder die Bewertung der Teamleistung vorgenommen.

Autorin des Spiels „Crime Master“ ist Sonja Klein. Nach „Kreuzverhör“ (2006, 8. Auflage), „Kunststück“ (2009, 2. Auflage) und „Auf der Flucht“ (2012) ist es bereits ihr viertes Krimi-Kartenspiel, das sie im Gmeiner-Verlag veröffentlicht.

Crime Master – 25 rätselhafte Kriminalfälle für Profi-Ermittler. Tatort: Großstadt