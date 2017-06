Monsterwäsche von HABA für den GRAF LUDO 2015 nominiert!

Anfang Oktober wird im Rahmen der modell-hobby-spiel in Leipzig bereits zum 7. Mal der Spielgrafikpreis GRAF LUDO verliehen – und HABA ist mit Monsterwäsche in der Kategorie „Beste Kinderspielgrafik“ nominiert!

Monsterwäsche von Illustratorin Gabriela Silveira und Autor Rémy Delivorias ist ein turboschnelles Wühl- und Schnappspiel für 2 – 5 Spieler von 7 – 99 Jahren. Es zeichnet sich vor allem durch liebevoll illustrierte Monsterkarten aus, die 8 lustige Monster zeigen: Jedes von ihnen hat eine andere witzige Frisur und einen anderen Gesichtsausdruck – von monsterfrech über nachdenklich bis hin zu schüchtern. Egal, ob sie Schwimmflügel, Taucherbrille oder Badehosen tragen, ein, zwei oder drei Augen haben … jedes Monster sieht auf seine Art lustig, ein bisschen skurril und einfach unheimlich niedlich aus.

Die raffinierte Waschmaschinen-Verpackung aus Blech und 52 echte Wäscheklammern machen das monsterstarke Spielerlebnis für die ganze Familie komplett!

Und darum geht’s bei Monsterwäsche: In der Monsterwaschküche geht es hoch her. Es wird geschrubbt, gespritzt und geplanscht, dass die Tropfen fliegen! Nur dem Schnellsten gelingt es, in dem Chaos den Überblick zu behalten. Wer kann am Ende die meisten goldenen Wäscheklammern ergattern?

Auf das Signal „Monsterwäsche!“ geht‘s los: Die Spieler stellen sich in gleichmäßigen Abständen im Kreis herum auf und spannen die Leine außen um sich.

Als „lebendige Wäscheständer“ versuchen sie, unter den Monstern die acht richtigen zu erwischen und nach bestimmten Kriterien links und rechts von sich an die Leine zu hängen. In den darauffolgenden Waschgängen wechseln sich die Suchkriterien aus den beiden ersten Runden immer ab. Dem Schnellsten winkt eine goldene Wäscheklammer als Belohnung. Ziel des Spiels ist es, zuerst drei dieser wertvollen Klammern zu besitzen.