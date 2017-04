Muttertagsgeschenk? Inniger und persönlicher gehts wirklich nicht nicht! – Kostbare Familienschätze zum Selbermachen

Familienbande verewigen und Liebe verschenken

Wir haben verschiedene Geschenkideen zum Muttertag kreiert, die alles Bekannte toppen, denn inniger und persönlicher geht’s kaum! Neugierig?

Idee 1 für kreative Mamis: Abdruckset zum Muttertag verschenken!

Das schenken beispielsweise empathische Papis Ihren Frauen direkt zum Muttertag. Denn Mami freut sich, wenn sie einen kleinen Event daraus machen kann: Von sich, den Kindern und/oder Papa einen Abdruck zu nehmen und diesen dann gemeinsam zu verschönern. Mami behält die Skulptur und bewahrt sie als kostbaren Familienschatz auf.

Idee 2 für Mamis, die Ihrer Mutter ein Stück vom eigenen kleinen Familienglück schenken wollen

Man besorgt kurz vor Muttertag das 3D-Abdruckset für Eltern & Kind und kreiert für die Mutter ein ganz persönliches Familienkunstwerk. Den Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt. Entweder man erschafft für Oma die „All my Darlings“-Variante beispielsweise aus Sicht der Oma, Tochter, des Sohns, Schwiegersohns und Enkelkinds.

Oder man verschenkt Händchen und Füßchen des Lieblingsenkels, wie hier zu sehen:

Idee 3: Oma wird am Muttertag zur Hauptdarstellerin der Muttertagsparty

Man kauft das 3D-Abdruckset für Eltern & Kind, um am Muttertag selbst zwischen Eierlikör und Torte zusammen mit der Oma den Abdruck zu machen. Die fertige Skulptur ist dann Omas (Groß-)Muttertagsgeschenk. Sie kann sie jederzeit berühren – und ist so fast wie eine stille Umarmung! Ein Beispiel könnte sein: Oma, Tochter, Sohn und Enkel!



Muttertags-Must-have 2016



Aufgrund der hohen Nachfrage und dem kreativen Interesse, hat Künstlerin Julia Schulze eigens dieses 3D Eltern & Kind-Kit (erhältlich unter www.mommyandbaby.de) entwickelt, das einfach zu handhaben ist. Mit der hautverträglichen, elastischen Abformmasse Alginat, die auch in der Zahnmedizin Verwendung findet, nimmt Mami einen dreidimensionalen Fußabdruck oder was auch immer ihr gefällt. Anschließend wird dieser mit Spezialgips ausgegossen, so dass eine Miniaturskulptur nach Vorbild entsteht, die nun mit viel Liebe zum Detail bemalt wird. Qualität ist Julia Schulze extrem wichtig, denn es gibt schon einige Nachahmer auf dem Markt, die nicht diese hochwertigen Abformmaterialien verwenden und schon gar keine Ahnung von kreativ-wertvollen WOW-Effekten haben! Bei Verwendung der Originalprodukte von Mommy & Baby sieht man nämlich wirklich jede Hautfalte und selbst die zartesten Linien werden für immer konserviert. Es wird geschmirgelt, gefeilt, poliert, bemalt, bestäubt, mit Schimmer überzogen und veredelt! Glamour pur!

Über die Künstlerin und Gründerin Julia Schulze

Ein Erinnerungsfoto vom eigenen Babybauch genügte Julia Schulze nicht, stattdessen nahm die gelernte Einzelhandelskauffrau, die ursprünglich Grafikdesign studieren wollte, kurzerhand Gips. Das war im Jahr 2006/2007. Nach ihrer ersten Schwangerschaft fand sie Zeit und Mut, ihre Visionen zu verwirklichen. So begann Julia Schulze in ihrer Freizeit Abdrücke von Kugelbäuchen zu nehmen und zu veredeln, doch bis zur beruflichen Selbstständigkeit war es als alleinstehende Mutter ein steiniger Weg. Die kreative Begabung und den stark ausgeprägten Blick für Details wurden ihr in die Wiege gelegt. Heute sagt Julia Schulze stolz, dass es nicht immer einer gesonderten Ausbildung bedarf, um seine Talente zu leben. Bis 2013 hatte sie ein kleines Atelier in Potsdam, in dem sie ihren Traum Wirklichkeit werden ließ. Mit ihrer Idee Babybäuche zu verewigen hat die gebürtige Brandenburgerin einen Nerv getroffen. Dabei ist jeder Gipsabdruck, den Julia Schulze bisher geschaffen hat, ein Unikat – allein schon dadurch, weil jeder Mensch einzigartig ist. Der Liebe wegen zog sie selbst in Thüringens Hauptstadt, wo nun alle familiär im Dach eines gemütlichen Fachwerkhauses wohnen und arbeiten. Frauen aus ganz Europa kommen in ihr Atelier Body-pArts nach Erfurt, um Gestaltungsmöglichkeiten abzuklären und einen Gipsabdruck fertigen zu lassen. Zum Kunstwerk werden die Abdrücke dann durch Farben, Spitzenbordüren, Ornamente und Glitzersteinchen. Nach über 800 gestalteten und aufgearbeiteten Babybauchabdrücken weiß Julia Schulze inzwischen ganz gut, was sich werdende Muttis wünschen. Kein Wunder also, dass rund 120 Babybäuche mittlerweile die Werkstatt jedes Jahr verlassen. Ihre Erfahrung gibt die zertifizierte Bauchkünstlerin auch an andere weiter und bietet dazu sogar mehrmals im Jahr 3-Tage-Workshops an. Julia Schulze gibt all ihre positive Energie mit viel Herz in ihr Atelier Body-pArts und ihren Online-Shop Mommy & Baby. Unterstützt wird sie dabei von einem kleinen Team. So wurden Talent und Berufung zum Beruf.

Bildquelle: Mommy & Baby