Preise aus der Gruft

Das neue Organized Play Kit für die aktuelle Krosmaster Arena Season 4 Aus dem Jenseits ist ab sofort erhältlich. Passend zum unheimlichen Thema enthalten die Kits Gräber, Tentakel, Ghule und andere detailreiche Minifiguren, die Spieler auf den Turnieren im Fachhandel gewinnen können.

Jedes Kit enthält genügend Preise und Spielmaterial wie Pläne, Marker und Würfel für drei Turniere mit bis zu acht Spielern. Händler, die bisher noch keine Krosmaster Arena-Turniere veranstaltet haben, können mit einem Kit sofort starten. Auch neue Spieler sind auf den Turnieren herzlich willkommen und dürfen sich auf einen Preis freuen, denn jeder teilnehmende Spieler wird mit einer Minifigur belohnt. Turniere sind bis auf weiteres auch die einzige Möglichkeit, die begehrten Figuren zu bekommen.

Das Turnierformat wird von dem Händler festgelegt. Oft wird ein Draft gespielt, bei dem die Figuren-Teams erst vor Ort zusammengestellt werden. Einsteiger können so auch ohne eigene Figuren direkt mitmachen. Wer an einem Turnier teilnehmen oder selbst ein Turnier mitorganisieren und die Community unterstützen möchte, kann bei allen teilnehmenden Fachhändlern nach dem neuen Organized Play Kit fragen.

Turniere, die mit der offiziellen Turniersoftware AWER veranstaltet werden, ermöglichen den Spielern zudem die Teilnahme am PEGASUS CUP. An diesem Turnierformat können alle registrierten Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen. Die Qualifikation endet am 30. Juni 2017. Wer an offiziellen Turnieren teilnimmt, sammelt automatisch Punkte und kann sich für das Finale qualifizieren, auf dem es außergewöhnliche Preise zu gewinnen gibt.

Bildquelle: © Pegasus Spiele GmbH