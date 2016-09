Ankündigung des MasterPulse Over-Ear Headsets

Cooler Master, führender Hersteller von Computerkomponenten und Peripheriegeräten, gibt den Produktstart des MasterPulse Over-Ear-Kopfhörers mit Bass FX-Technologie bekannt. Sowohl für Hardcore-Gamer auf der Suche nach vielseitigen Sound-Optionen als auch für Gelegenheitsnutzer, die sich ein Allround-Headset für ihr PC oder Smartphone wünschen, ist der MasterPulse Over-Ear-Kopfhörer eine gute Wahl.

Der MasterPulse ist der erste Kopfhörer in einem neuen Sortiment aus Over-Ear-Audioprodukten für unterschiedliche Interessensbereiche. Für Spiele- und Musikbegeisterte wird ebenso etwas dabei sein, wie für alle, die ein vielseitiges Headset für Zuhause und unterwegs suchen. Auf den MasterPulse folgt schon demnächst der MasterPulse Pro, eine USB-Version mit virtuellem 7.1-Kanal-Raumklang inkl. RGB-LEDs sowie der MasterPulse Maker, eine 2,4 Ghz-Funkversion, die ebenfalls mit virtuellem 7.1-Kanal-Raumklang und RGB-Beleuchtung erhältlich sein wird.

Ein Klangerlebnis höchster Qualität

Dieser Kopfhörer bietet 2.0-Kanal-Raumklang mit 44 mm Treibern und sorgt so für eine hervorragende Klangqualität. Durch sorgfältige Materialauswahl wurde sichergestellt, dass die Beschichtung der Treiber eine hervorragende Bassleistung bietet.

Patentierte Bass FX-Technologie

Dies ist das technologische Markenzeichen der MasterPulse-Serie. Normalerweise werden Bassklänge mithilfe von Software geregelt. Dieser Kopfhörer ermöglicht dem Benutzer jedoch die schnelle Bass-Optimierung über eine Hardwarelösung, die auch unterwegs ohne Software eingesetzt werden kann.

Zwei Wiedergabemodi

Dank der Bass FX-Technologie kann der Benutzer ganz leicht zwischen zwei unterschiedlichen Klangmodi wählen, und zwar durch das Abnehmen oder Aufsetzen der magnetischen Ohrmuschel-Seitenblenden. Bei aktiviertem Bass FX-Modus werden die tiefen Klangfrequenzen deutlicher hervorgehoben. Bei deaktiviertem Bass FX-Modus bietet sich dem Nutzer ein kristallklares und ausgewogenes Hörerlebnis. Die Möglichkeit, zwischen Klangprofilen zu wechseln, hat eine Reihe praktischer Vorteile, und zwar sowohl beim Spielen als auch beim Musikhören, da sich die Klangeigenschaften hörbar unterscheiden.

Außerordentlicher Tragekomfort

Der MasterPulse Over-Ear-Kopfhörer wurde für alle Anwendungsbereiche und für die längere Nutzung am Stück entworfen. Der leichte Aluminiumrahmen, der flexible Bügel und fünf individuelle Polster folgen den Kopfkonturen und passen sich für einen perfekten Sitz an. Die Ohrmuscheln mit zusätzlicher abnehmbarer Polsterung bieten erhöhten Komfort und blenden unerwünschte Außengeräusche aus.

Benutzerfreundliches Design

Beim MasterPulse geht es vor allem um Komfort. Zum Lieferumfang dieses Top-Produkts gehören ein verschlaufungsfreies Kabel, ein verstecktes Mikrofon und eine bequem erreichbare integrierte Fernbedienung. Der 3,5 mm Klinkenstecker passt auf die meisten Mobilgeräte. Für die Nutzung am PC ist ein zusätzlicher Adapter vorhanden. Nutzen Sie den MasterPulse Over-Ear-Kopfhörer beim Spielen, auf Reisen oder einfach zum Musikhören.

Produktmerkmale

Patentierte Bass FX-Technologie – Das exklusive Design ermöglicht es, durch das Aufsetzen oder Abnehmen der Seitenblenden Bässe sofort hörbar hervorzuheben.

Integrierte Fernbedienung – Bequemes Anpassen von Lautstärke und Mikrofoneinstellungen

Komfortable Mobilität – Das versteckte Mikrofon und der analoge vierpolige Klinkenstecker sind mit den meisten Mobilgeräten kompatibel. Für die Nutzung am PC ist ein zusätzlicher Adapter im Lieferumfang enthalten.

Außerordentlicher Tragekomfort – Zusätzlich gepolsterte Ohrmuscheln und Bügel sorgen für einen hohen Tragekomfort und eine hervorragende Geräuschdämmung.

Verschlaufungsfreies Kabel für mehr Komfort unterwegs

Cooler Master wurde gegründet, um die besten thermischen Lösungen weltweit für unsere Kunden bereitzustellen. Seit unserer Gründung von vor mehr als zwei Jahrzehnten, investieren wir auch weiterhin in die Produktentwicklung, um die Leit-Innovationen den Menschen und Unternehmen zu bringen. Cooler Master Produkte umfassen Kühlkörper und Lüfter, Gehäuse, Netzteile, Peripheriegeräte, Funktionsleisten und Zubehör. Cooler Master hat seinen Hauptsitz in Taipei in Taiwan und globalen Niederlassungen in Europa, Amerika und APAC, so dass wir unseren Kunden den besten Service bieten können.

Bildquelle: Cooler Master