Logitech G: neue Gaming-Maus für eSport-Profis

Die neue Logitech G Pro Gaming-Maus ist ein absolutes Profigerät: Mit dem präzisesten optischen Gaming-Sensor, Maustasten mit Metallfedern und Onboard Memory zum Speichern aller Einstellungen direkt in der Maus wurde sie speziell für Turnierspieler entwickelt. Das stabile, leichte Design liegt zudem gut in der Hand. Die Logitech G Pro Gaming-Maus verbindet so die bei eSport-Profis beliebte Form des Maus-Klassikers Logitech G100s mit der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Reaktionsschnelligkeit des neueren Modells G303.

„Die direkte Zusammenarbeit mit professionellen Gamern hat einen Vorteil: sie sagen uns, was sie wollen, und vor allem, was sie nicht wollen. Unsere neue Logitech G Pro Gaming-Maus vereint das Beste aus G100s und G303 – damit können wir die hohen Ansprüche der Gamer erfüllen.“ Ujesh Desai, Vice President und General Manager Gaming bei Logitech

„Wenn du ganz oben mitspielst, brauchst du eine robuste Maus. Durch die enge Zusammenarbeit mit Logitech und intensiver Testphasen, kann ich sagen: die neue Pro Gaming-Maus ist meine Lieblingsmaus. Die Form ist angenehm, der Sensor spitze. So habe ich keine Probleme meine Gegner auszustechen.“ Tyler ‚Skadoodle‘ Latham von Team Cloud 9 CS:GO

Verbesserter optischer Gaming-Sensor

Gleichmäßige Genauigkeit ist entscheidend, vor allem in der Königsklasse des wettbewerbsfähigen Gameplays. Der PMW3366-Sensor liefert ein Toplevel an Präzision, das Fans und Profis gleichermaßen begeistert. Kein Smoothing, kein Filtering, keine Beschleunigung – von 200 bis 12.000 DPI. Das Ergebnis: außergewöhnliche Tracking-Genauigkeit und beständige Reaktionszeiten bei jeder Geschwindigkeit.

Hohe Druckspannung dank Metallfedern

Metallfedern unter den Druckknöpfen der Logitech G Pro Gaming-Maus sorgen für die richtige Spannung. So wird nicht nur die Beständigkeit der linken und rechten Tasten verbessert: es klickt sich auch deutlich leichter. Auch unter Wettkampfbedingungen liefert die neue Gaming-Maus damit knackige, zuverlässige Klicks.

Stabil, leicht und komfortabel: das Design

Die Logitech G Pro Gaming-Maus ist das Ergebnis von mehr als 30 Jahren Erfahrung in Design und Fertigung. Die Maus ist leichter, dadurch auch komfortabler, stabiler und reaktionsfreudiger. Jede Komponente wurde gründlich getestet, um auch dem intensivsten Gaming standzuhalten. Die Oberfläche der Logitech G Pro Gaming-Maus ist beschichtet für noch besseren Grip und mehr Stabilität. Die linken und rechten Maustasten überstehen Tests von mehr als 20 Millionen Klicks – das entspricht einem Pro-Gamer, der zwei Jahre lang zehn Stunden am Tag trainiert.

Onboard Memory macht Treiber überflüssig

Turnier-PCs sind nicht immer mit der richtigen Konfigurations-Software ausgerüstet und oft sind eigene Installationen untersagt. Kein Problem für die Logitech G Pro Gaming-Maus: alle Einstellungen wie DPI-Settings, konfigurierte Knöpfe und Beleuchtungskonfiguration werden mittels Logitech Gaming Software direkt auf dem Onboard Memory der Maus gesichert. Egal wie das Turnier-Setup ist, die Maus ist immer auf die eigenen Vorlieben konfiguriert.

Die Logitech G Pro Gaming-Maus wird in Europa voraussichtlich ab September 2016 verfügbar sein, zur unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 EUR.

Bildquelle: Logitech