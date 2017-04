Bombastischer Knobelspaß oder eine Katastrophe – Bomb Squad Academy im Test

Bomb Squard Academy ist Rätsel- und Lernspiel aus einem Guss. Dank schöner Präsentation und fair ansteigender Lernkurve macht die Entschärfung jeder Bombe aufs Neue Spaß. Mit viel Interesse kämpfte ich mich durch die Level und wurde überrascht von der Kreativität der elektrischen Schaltungen. Leider ist die Anzahl der Level schlussendlich sehr beschränkt und die Freude am Spiel nur von kurzer Dauer. Für mich trotzdem eines der best präsentierten Knobelspiele seit Langem.

Der blaue oder der rote Draht? Mit Schweiß auf der Stirn sitzen wir erneut vor einer Bombe. Mit einem kurzen Blick sehen wir die rasant runtertickende Uhr. Noch eine Minute. Schaffen wir es das Rätsel zu lösen und die Gefahr zu bannen? Bomb Squad Academy lehrt uns spielerisch den Aufbau elektrischer Schaltungen und verhilft uns digitale Bomben wie ein Profi zu entschärfen.

Die kleine Technikschule

Mit einfachen Schaltungen geht es los. Mit jeweils ungefähr 10 Leveln werden die Bausteine der Schaltpläne eingeführt und schnell zur wirren Schaltungen verkettet. Anfangs ist das Ganze noch auf leichte Elemente reduziert. Während die Batterie stetigen Strom auf die Leitungen liefert, können Schalter den Stromfluss blockieren oder zulassen. Ist der Zünder mit Strom versorgt, sollten wir stets vermeiden ein Zündsignal über die falsche Leitung zu schicken. Andernfalls ist das Chaos gewiss.

Mithilfe kleiner Logikrätsel werden weitere Bauteile didaktisch gut präsentiert. And- und Or-Gatter (zu deutsch: Und- und Oder-Gatter) geben jeweils nur ein Ausgangssignal weiter, wenn entweder beide Eingänge mit Strom versorgt werden oder mindestens einer der Drähte ein Signal führt. Das Xor-Gatter (Entweder-Oder-Gatter) erlaubt hingegen nur genau einen Eingang als Stromquelle und blockiert andernfalls den Stromfluss. Am Anfang eines neuen Kapitels wird die Funktion des neuen Bauteils jeweils mithilfe einer kurzen Textbox erläutert. Leider bietet das Spiel bisher nur englische Bildschirmtexte, doch wollen die Entwickler bald weitere Sprachen nachliefern.

kleiner Fehler, explosive Wirkung

Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jedem Level leicht an und testet die Fähigkeiten am Ende eines jeden Kapitels mit einer etwas schwierigeren Herausforderung. Läuft die Zeit ab oder hat man am Ende doch den falschen Schalter umgelegt, explodiert die Bombe. Aber keine Sorge: Im Anschluss kann man das Level unter gleichen Bedingungen erneut versuchen oder den Timer in den Optionen langsamer stellen.

Spätestens über mehrere Durchläufe verschafft man sich so einen Überblick über die teils sehr komplizierten Schaltpläne und kann an der richtigen Lösungsstrategie tüfteln. Umso größer ist die Freude, wenn man sich durchgefuchst und mit dem Durchzwacken der richtigen Drähte die Gefahr gebannt hat.

Die Schaltpläne sind stets mit viel Liebe zum Detail dargestellt und lassen im Laufe der Spielzeit keine Langeweile aufkommen. Teils haben die Bombenbauer sogar kleine Hinweise in Form von Markierungen hinterlassen. Ob diese uns nur in Irre führen oder gar den Schlüssel zum Erfolg darstellen, müssen wir jedoch selbst herausfinden. Leider ist der bombastische Spaß für erfahrene Knobler bereits nach 1-2 Stunden vor dem Bildschirm vorbei. Da ist also noch Potenzial offen geblieben für den explosiven Nervenkitzel.

Fazit

Bomb Squard Academy ist Rätsel- und Lernspiel aus einem Guss. Dank schöner Präsentation und fair ansteigender Lernkurve macht die Entschärfung jeder Bombe aufs Neue Spaß. Mit viel Interesse kämpfte ich mich durch die Level und wurde überrascht von der Kreativität der elektrischen Schaltungen. Leider ist die Anzahl der Level schlussendlich sehr beschränkt und die Freude am Spiel nur von kurzer Dauer. Für mich trotzdem eines der best präsentierten Knobelspiele seit Langem.

Bomb Squad Academy im Überblick

Entwickler-Studio: Systemic Games

Systemic Games Publisher: Systemic Games

Systemic Games Spielzeit: 1- 2 Stunden

1- 2 Stunden Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Alter: ab 10 Jahren (Empfehlung der Redaktion)

ab 10 Jahren (Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Einzelspieler

Einzelspieler Kategorie: Rätselspiel Lernspiel

Bildquelle: Alexander Dockhorn

Alexander Dockhorn Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn