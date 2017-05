Phoning Home – kleiner Roboter auf Reise im Test

Gestrandet auf einem fremden Planeten mitten im Weltraum. Hinter uns nur ein Wrack. Bauteile für die Reparatur fehlen. In dieser Notlage setzt das Survival-Exploration Game Phoning Home von ION Lands ein. In der Rolle der mobilen Explorationseinheit ION ist es unsere Aufgabe, dem Raumschiff zu neuen Glanz zu verhelfen. Hierfür begeben wir uns auf die abenteuerliche Reise.

Gameplay

Ohne Ausrüstung begeben wir uns auf dem Weg. Die Umgebung erkunden wir mit einem kleinen Scanner. Mit diesem können wir nicht nur Informationen, sondern auch kostbare Ressourcen sammeln, die wir zu nützlichen Erweiterungen, Treibstoff und Energie konvertieren. Das Crafting Menü wird übersichtlich präsentiert, so dass benötigte Gegenstände schnell zusammengeklickt sind. Mit neu gebauten Teleporter, Strahlenkanone, Schild und Treibstoff sind wir schon deutlich besser gerüstet für die weite Welt.

Statt ziellos umherzusteuern gibt uns die kluge Boardeinheit immer wieder Hinweise und Anweisungen. Nach bereits kurzer Zeit erreicht uns ein Signal eines anderen Raumschiffs. Dieses hat ebenfalls einen kleinen Roboter los gesandt, welchen uns nach einer folgenden Rettungsaktion für den Rest des Abenteuers begleitet.

Die kleine ANI hat ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen. Während sie besonders hilfreich in Kampfeinlagen ist, zeigt sie sich während Sprungpassagen eher hinderlich. Da sie selbst kein Jetpack ausgerüstet hat, müssen wir sie immer wieder über Schluchten oder kleine Ebenen heben. Auch in Sandstürmen und während Regeneinbrüchen zeigt sie sich anfälliger als die eigene Einheit, so dass wir auch hier mit Korrosionsschutz aushelfen müssen. Zum Glück hilft uns das übersichtliche HUB mit integrierten Kompass beim aufspüren von bereits bekannten Ressourcen.

Nachdem die Grundversorgung erst einmal gesichert ist, kann das Abenteuer schon wieder weitergehen. Wälder, Wüsten und selbst Steinriesen sind kein Hindernis für die beiden kleinen Roboter. Wohin uns die Reise alles führt, sei aber an dieser Stelle nicht weiter verraten, da der Erkundungsaspekt eine tragende Rolle im Spieldesign einnimmt.

Steuerung, Grafik und Sounddesign

Der kleine ION ist nicht nur zu Fuß sondern auch in der Luft unterwegs. Mit kurzen Triebwerkschüben kann er sich auf höhergelegene Ebenen begeben. Während die Bodensteuerung gut von der Hand geht, ist die Flugsteuerung etwas zu träge geraten. Die Kamera kann bequem rein- und rausgezoomt werden, was die Übersichtlichkeit und die Suche nach Ressourcen erhöht. Für Detailarbeit beim Zielen ist jedoch die höchste Zoomstufe zu empfehlen, da das Zielkreuz sonst etwas seitlich verzieht.

Grafisch ziehen die Designer von ION Lands alle Register und zaubern einen wunderschönen Planeten mit detaillierter Vegetation auf den heimischen Bildschirm. Während die Vegetation vor Details nur so strotzt wirkt unser kleiner ION mit nur wenigen Animationen jedoch genauso Trist, wie die Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten. Nur wenige Objekte können gescannt oder eingesammelt werden. Das Gameplay beschränkt sich hier auf wenige Puzzleeinlagen und das Bauen von Ersatzteilen. Der Tag- und Nachtrhytmus kommt stimmig rüber. Leider sind die Nachtabschnitte nur allzu dunkel geraten. Hier ist IONs Beleuchtung meist unzureichend, so dass man immer wieder im wortwörtlich Dunkeln tappt. Zur Tageszeit verstreuen kleine optische Details, wie Insektenschwärme und leuchtende Partikeleffekte, einen ganz wunderbaren Charme.

Leider hat es dem kleinen ION bei dem ganzen Chaos buchstäblich die Sprache verschlagen. Sein Kommunikationmodul ist defekt und so bleibt er über den Verlauf des Spiels stumm. Der Boardcomputer unseres Raumschiffs ist jedoch deutlich gesprächiger und kommentiert das Geschehen in kurzen Monologen. Die kleine ANI, welche uns im späteren Spielverlauf begleitet, ist ebenfalls Putzmunter und mischt sich immer wieder mit ein. Der Soundtrack ist orchestral und meist ruhig. Dies unterstützt die Stimmung der Erkundung sehr gut. In den kurzen Kampfeinlagen zieht zudem Tempo und Wucht etwas an und unterstützt auf diese Weise die Dramatik.

Fazit

Trotz des Indie-Status zeigt sich Phoning Home im grafischen AAA Gewand. Leider sind die Nachtphasen etwas zu dunkel geraten, so dass die Wirkung der Grafik zur Hälfte der Spielzeit nicht ganz zur Geltung kommen kann. Die Explorationselemente gehen gut von der Hand, zeigten sich aber schon nach kurzer Spieldauer nur allzu einseitig. Immer wieder müssen wir Treibstoff und Energie aufladen, um die enthaltenen Sprungpassagen zu überwinden. Die Story plätschert etwas seicht dahin und gibt nur wenig Anreize für ein ausgedehntes Abenteuer. Wer gerne Entdecker einer fremden Welt sein möchte, wird in Phoning Home einen wunderschönen Planeten bereisen können. Spieler die intensive Action suchen, sollten jedoch zu anderen Titeln greifen.

Entwickler-Studio: ION Lands

ION Lands Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Anzahl: Einzelspieler

Einzelspieler Kategorie: Survival-Exploration

Survival-Exploration Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn