Shift Happens – zu zweit ist man weniger allein

Der Blob: Er ist ein kleiner Geleeklumpen und Standardgegner in vielen Rollenspielen. Zumeist bleiben sie stumm, gefühllos und wirken wenig intelligent. Die Entwickler von Klonk wollen uns vom Gegenteil überzeugen. Durch einen Unfall in der örtlichen Blobproduktion haben zwei der sonst geistlosen Geleesklaven ein Eigenleben entwickelt. Doch nicht nur durch ihre einzigartigen Farben fühlen sie sich verbunden, denn die beiden teilen zudem ihre Körpermasse. Per Schultertaste „shiften“ sie ihre Größe. Vom kräftigen Schwergewicht zum flinken Hüpfer. Blitzdiät auf Knopfdruck. In ihren Spiel Shift Happens begeben sich die zwei Blobs Bismo und Plom auf eine weite Reise, welche mit Geschicklichkeitsrätsels gespickt ist.

Auch im Einzelspieler bleibt man nicht allein

Trotz zwei zu spielender Charaktere kann Shift Happens im auch allein angegangen werden. Per Joystick tauschen wir den zu steuernden Charakter. Zu Beginn lässt uns das Spiel hierfür einiges an Zeit, doch in späteren Level wird das Wechseln zwischen den Charakteren und das regelmäßige Shiften ganz schön knifflig.

Auf unserer Reise durch die vier stereotypischen Welten (Labor, Wald, Canyon und Miene) haben wir in kurzen Levelabschnitten kleine Sprungrätsel zu lösen. Hierbei müssen wir hüpfen, Kisten schieben, werfen und fangen und allerlei Formen von Schaltern aktivieren. Stromfallen, Stacheln und Säure machen uns hierbei das Leben schwer.

Im Solomodus müssen gleich zwei Charaktere koordiniert werden. So wirft man beispielsweise als großer Blob den kleinen, um mitten in der Luft zu „Shiften“ und mit ganzer Körpermasse eine Plattform zu aktivieren. Was am Anfang noch leicht anfängt, beginnt schon in der zweiten Welt an den Koordinationsfähigkeiten zu zehren. Doch gewöhnt man sich einmal an den Rhythmus des Fangens, Werfens und Shiftens kann man die meisten Passagen meist nach ein paar Versuchen überwinden. Während es meistens recht einfach ist ein Level einfach nur zu bestehen, machen es einem die einsammelbaren Punkte erst so richtig schwer. Alle davon zu erhalten ist in manchen Abschnitten eine wahrlich teuflische Aufgabe.

Dankenswerterweise werden diese jedoch nicht für den Fortschritt benötigt. Erreichen wir die Tür am Levelende, werden die eingesammelten Punkte gespeichert und mit 1 bis 3 Sternen bewertet. Haben wir über mehrere Level genug Punkte angesammelt, erhalten wir ein Herz, welches uns beim gleichzeitigen Ableben beider Charaktere an Ort und Stelle wiederbelebt. Andernfalls muss das Level wiederholt werden. Wer fleißig Sterne sammelt, kann sich an den besonders kniffligen Bonusleveln versuchen.

Gemeinsam hüpft es sich besser

Zwar bietet Shift Happens einen soliden Einzelspielermodus, doch blüht das Konzept erst richtig im Koop-Modus auf. Egal ob lokal oder über das Internet, hier steuert jeder Spieler seinen eigenen Blob. Die Shift-Mechanik bleibt jedoch bestehen und so kann es schnell zu Auseinandersetzungen kommen. Teamarbeit und gute Absprache sind die Schlüssel zum Erfolg, denn zu jedem Moment kann nur einer groß und einer klein sein.

Einen großen Dank an die Entwickler für die erweiterte Levelauswahl. Für den Mehrspielermodus wurden eigene Level entwickelt, welche vermehrt zu Kooperation zwischen zwei Spielern zwingt. Im Einzelspielermodus wären einige dieser Abschnitte nahezu unmöglich.

Fazit

Shift Happens funktioniert alleine tadellos, doch für den richtigen Spielspaß und den Lacher zwischendurch sollte man sich einen zweiten Spieler an die Seite nehmen. Erst dann laufen die Hüpfpassagen richtig rund. Zwar verlangen die Sprungrätsel einiges an Koordination bzw. guter Kooperation, doch ist die Lösung zumeist offensichtlich. Etwas mehr Anspruch für den Kopf hätte dem Spiel ab und zu gut getan. Doch wollte man die glibberigen Hauptcharaktere wohl nicht überfordern. Für eine gemeinsame Runde auf der Couch ist Shift Happens jedoch durchaus gelungen.

Shift Happens im Überblick

Entwickler-Studio: Klonk Games

Publisher: Klonk Games

Spielzeit: ca.5-8 Stunden

Plattform: PC (Steam), Xbox One, Playstation 4

Alter: ab 6 Jahren (Empfehlung der Redaktion)

Spieleranzahl: Einzelspieler- und Mehrspielermodus (lokal und online)

Kategorie: Geschick Jump and Run

Bildquelle: Alexander Dockhorn

Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn