Conan Exiles im Early Access Test

Die Wüste ist heiß. Die strahlende Sonne brennt auf unserer Haut. Nackt an ein Kreuz gefesselt erwachen wir in Conan Exiles Wüstenwelt im Hyboreanischen Zeitalter auf. Wir werden befreit, doch lässt man uns allein zurück. Es liegt an uns, um unser Überleben zu kämpfen. So beginnt unser Sandbox-Abenteuer in einer verlorenen Wüste.

Eine Sandbox voller Sand

Typisch für Sandbox Spiele sammeln wir vorerst Ressourcen, um zu überleben. Haben wir für einen Grundvorrat an Nahrung und Wasser gesorgt und konnten uns einen Platz zum Schlafen sichern, können wir durch zahlreiche Craftingoptionen unser Domizil in der Wüste ausbauen. Schnell zimmern wir uns ein Haus, welches uns als Zuflucht vor der Sonne und Ort der Ruhe dient.

Doch damit sind wir auf Dauer nicht zufrieden. Statt sich täglich von Pflanzen zu ernähren, wollen wir gejagte Tiere vernünftig braten. Unsere kleine Feuerstelle ersetzen wir durch einen Ofen. Vorerst simple Werkzeuge bieten nur wenige Bauoptionen, doch mit steigender Erfahrung schalten wir weitere Craftingoptionen frei. Beispielsweise stellen wir mit Hammer und Amboss bessere Werkzeuge her. Bis zum voll funktionierenden Schmelzofen oder Ledererarbeitsbank ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Die lebendige Wüste

Wir sind nicht allein. Unser neu erbauter Unterschlupf lockt nicht nur andere Spieler, sondern auch NPCs an. Letztere können in kriegerischen Auseinandersetzungen bezwungen und versklavt werden. Dies bietet uns die Möglichkeit, langweilige Sammelaufgaben abzugeben und uns auf die Erkundung der Spielwelt zu konzentrieren. Dieser bietet neben offenen Steppen noch unterirdische Dungeons und Ruinen.

Doch nicht jedes Gebiet ist so friedlich wie unser Startpunkt. Neben zahmen Kreaturen, wie Schildkröten und Antilopen, gibt es Krokodile, gigantische Skorpione und Rhinozerosse. Diese niederzustrecken erfordert nicht nur viel Geschick beim Ausweichen, sondern auch ein vernünftiges Waffenarsenal aus Äxten, Bögen und Schwertern. Bisherige Kampfoptionen sind leider limitiert auf Schlagen und Ausweichen. Hier fehlt noch einiges an Vielfalt, doch bis zum geplanten Release Anfang 2018, haben die Entwickler noch Zeit bestehende Mängel auszubessern.

Feindliche Klans

Der Multiplayer Modus fokussiert sich auf die Gründung von Clans und den stückweisen Aufbau einer gedeihenden Siedlung. Die Server sind dabei nicht auf einzelne Klans limitiert. Das Sammeln begehrter Ressourcen oder die Haltung von Schlüsselpositionen der Map führt hierbei schnell zu Spannungssituationen zwischen den Clans. Epische Schlachten sind die Folge. Während man in frühen Spielsituationen noch zu Schwert und Schild greift, um die feindliche Position zu erobern, werden gegen Ende des Spiels Belagerungswaffen gebaut. Unüberwindbare Festungen können mit der Hilfe der Götter angegriffen werden. Diese stellen uns für kurze Zeit Avatare zur Verfügung, deren Zerstörungskraft gewaltig ist. Die Aufbauarbeit mehrerer Monate kann innerhalb von nur wenigen Minuten komplett zerstört werden. Diese Superwaffen sind derzeit noch viel zu stark und führen schnell zu einem kalten Krieg zwischen den Parteien.

Fazit

Auch ohne etwas mit der Welt des Barbaren Conan anfangen zu können zeigt sich Conan Exiles als solide Sandbox-Erfahrung. Die Welt bietet einen umfangreichen Schauplatz für Rollenspieler, welche auch ohne Mitspieler einiges entdecken können. Leider bietet der Multiplayer Anteil bisher noch zu wenig Abwechslung. Das schwache Kampfsystem und die viel zu starken Gottheiten hinterlassen einen bitteren Beigeschmack während der Kämpfe. Die Early Access-Version liefert aktuell einen soliden Grundstock. Doch nun müssen die Entwickler das Spiel mit Aktionen und Vielfalt füllen, damit es sich abwechslungsreich und lebendig spielt. Also hoffen wir dass die Entwickler sich ranhalten und noch einiges nachlegen, um den Fokus auf der PvP-Erfahrung zu verbessern und eine dauerhaft spannende Welt für größere Spielergruppen zu bieten. Wir sind gespannt!

Conan Exiles im Überblick

Entwickler-Studio: Funcom

Funcom Publisher: Funcom

Funcom Spielzeit: >50 Stunden

>50 Stunden Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Altesempfehlungr: ab 18 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion)

ab 18 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Singleplayer, Multiplayer

Singleplayer, Multiplayer Kategorie: MMO Survival

Bildquelle: Benjamin Krause

Benjamin Krause Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Benjamin Krause und Alexander Dockhorn