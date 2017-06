Vom schwierigen Leben der Wikinger – Northgard im Early Access Test

Wir sind für euch mit mutigen Wikingern in See gestochen um unbekannte Inseln zu erforschen und uns gegen unsere Rivalen durchzusetzen! Axt-schwingend haben wir uns aufgemacht und einen ersten Blick in die Early Access Version von „Northgard“ geworfen.

Der Weg zum Ruhm

Bei Northgard handelt es sich um ein Strategiespiel, was, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, im Reich der Wikinger spielt. Wie üblich für das Genre, beginnen wir mit einer kleinen Gruppe von Arbeitern und wollen uns zur Weltmacht aufschwingen, bzw. in diesem Fall eher zum Herrscher der Insel. Das ist aber natürlich viel leichter gesagt als getan. Die Entwickler von „Northgard“ haben sich viele kleine Besonderheiten überlegt, wie man auf diesem Weg zum Ruhm scheitern kann. Wer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, wird von „Northgard“ nicht enttäuscht werden!

Vom Anfang und vom Ende

Bevor wir überhaupt auf Reisen gehen können, wählen wir einen Clan, den wir vertreten möchten. Aktuell gibt es vier zur Wahl, bald werden es fünf sein. Diese Wahl hat weitreichende Auswirkungen, da die Clans sich in ihren Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten grundlegend unterscheiden. Wählt ihr einen Clan, der nicht zu eurer Spielweise passt, werdet ihr den ersten Winter nicht überleben (dazu mehr im nächsten Abschnitt).

Hat man seine Reise begonnen, bemerkt man schnell die nächste Herausforderung: Anders als in den meisten Strategiespielen werden in „Northgard“ Ressourcen nicht nur zum Bauen neuer Gebäude benötigt, sondern sie verbrauchen sich kontinuierlich. Schließlich müssen eure tapferen Recken täglich Essen, um groß und stark zu bleiben. Auch Holz ist gefragt, um Gebäude in Stand zu halten oder um sich an Feuern zu wärmen. Je größer euer Reich wird, desto größer euer täglicher Verbrauch. Fehlen die Ressourcen zu lange, werden die großen starken Männer (und natürlich auch Frauen) krank und sterben letztendlich. Das war’s dann mit der Inselherrschaft.

Wie kommen wir also an Essen und Holz? Essen findet sich prinzipiell überall in der Natur und gebt ihr euren Untergebenen keine andere Aufgabe werden sie auch immer anfangen diese Nahrung zu suchen. Das Sammeln von Beeren und Wurzeln ist nicht sehr effektiv, aber es schützt zu Beginn vor dem Hungertod. Holz wird natürlich von Holzfällern gesammelt. Also baut man eine Holzfällerhütte und lässt kurzerhand bis zu zwei Dorfbewohner das Holzfällen erlernen. Dieses Prinzip gilt für alle Berufe: Ihr baut ein Haus (z.B. einen Markt), weist diesem Wikinger zu und tadaaa… der Wikinger hat den Beruf erlernt und übt ihn nun aus. Zu Beginn hat jedes Haus Platz für zwei Wikinger, später könnt ihr es auf drei upgraden.

Der letzte grundlegende Faktor im Spiel ist das Erweitern des Territoriums. Zu Beginn habt ihr einen kleinen Flecken Land auf dem ihr vier Gebäude bauen könnt. Wollt ihr mehr Fläche, benötigt ihr einen Späher. Dieser zieht dann los und erkundet die Umgebung. Die Insel ist eingeteilt in kleine Bereiche, die ihr Stück für Stück erkunden und erwerben könnt. Die Flecke Land unterscheiden sich aber natürlich in ihrer Attraktivität. Ein von Wölfen verseuchtes Moor würde schließlich niemand einem Waldstück mit Wildbestand vorziehen. So könnt ihr neue (und vor allem bessere!) Möglichkeiten finden, Nahrung zu sammeln: Fischfang, Farmland oder eben Jagd. Und diese solltet ihr auf jeden Fall wahrnehmen, denn für jedes neue Stück Land müsst ihr mit Nahrung bezahlen. Je größer euer Reich wird, desto teurer wird es, es zu erweitern. Aber auch neue Ressourcen, wie zum Beispiel Stein, können erschlossen werden.

Von Schneestürmen und anderen Gefahren

Ihr habt es nun geschafft euch ein kleines funktionierendes Reich aufzubauen, in dem keiner verhungert, die Häuser nicht auseinander fallen, und das stetig wächst. Das Wikinger Leben könnte so schön sein. Aber mit der Realität hat das wenig zu tun. Denn hier trefft ihr auf die unbarmherzige Natur. Und die beinhaltet leider auch Jahreszeiten. Ihr beginnt eure Reise stets im Sommer, wenn sich Nahrung leicht findet und Feuerholz maximal nachts gebraucht wird. Hoffentlich habt ihr die Zeit genutzt um bis zum ersten Winter große Vorräte aufzubauen. Ihr werdet sie brauchen. Im Winter sind eure laufenden Ausgaben um einiges höher und Nachschub findet sich viel schlechter. Wer im Sommer nachlässig war, ist einem Kälte- und Hungertod im Winter schutzlos ausgeliefert.

Als wäre das noch nicht genug, gibt es außerdem besondere Ereignisse. Diese reichen von Erdbeben, die eure Häuser zerstören, über Schneestürme, die den ohnehin schon erhöhten Verbrauch im Winter verdoppeln, bis zu Ratten, welche eure Nahrung fressen. Ihr bekommt frühzeitig eine Warnung, wenn solche Ereignisse anstehen. Nehmt sie ernst und bereitet euch vor!

Und dann gibt es da natürlich noch die anderen Inselbewohner. Manche Gebiete müssen von Wölfen, Bären oder auch Draugr (halbtote Waffen-schwingende Monster) befreit werden, bevor ihr sie einnehmen könnt. Auch gegnerische Stämme greifen gern mal an, vor allem wenn ihr das gute Land mit den Fischen unbeobachtet lasst. Schaffen es die Gegner für lange Zeit auf einem eurer Geländefelder zu stehen, ohne dass ihr sie vertreiben könnt, verliert ihr das Land. Ihr benötigt also Krieger um euch zu verteidigen. Da Kämpfen aber eine sehr anstrengende Tätigkeit ist, essen Krieger mehr und erhöhen damit euren stetigen Verbrauch von Nahrung. Es gilt also eine Balance zu finden, damit ihr am Ende nicht mit leeren Mägen dasteht!

Und als wären das noch nicht genügend Dinge, die ihr berücksichtigen müsst, werden eure Wikinger auch noch anspruchsvoll mit der Zeit. Ihr müsst euren Clan zufrieden halten, damit sich neue Wikinger euch anschließen. Je zufriedener euer Clan ist, desto schneller wächst eure Meute. Sind sie jedoch unzufrieden, stagniert euer Clan. Unzufriedene Wikinger sind deutlich unproduktiver. Das kann ganz schnell zu Kettenreaktionen führen: (1) euer Clan ist unzufrieden, weil das Essen alle ist, (2) es kommen keine neuen Personen, die zusätzliches Essen suchen könnten, (3) die bereits vorhandenen Clanmitglieder werden unzufrieden und arbeiten weniger, (4) es ist noch weniger Essen da, (5) eure Wikinger werden krank vor Hunger und sterben.

Ruhmreiche Siege

Sorgt als erstes dafür, dass eure Wikinger zufrieden sind. Zu Beginn reicht es dafür immer Essen und Feuerholz zu haben und ab und zu euer Reich zu vergrößern. Später steigen die Ansprüche und es müssen zum Beispiel Wohnhäuser geupgradet werden und ihr solltet euch einen Heiler zulegen, da eure Krieger nicht mehr ewig die Kriegswunden zur Schau tragen wollen. Und im Zweifelsfall kann ein kühles Bier Wunder tun für die Moral eurer Mannschaft!

Habt ihr das alles gemeistert und euch einen starken Clan aufgebaut, der bereits ein paar Winter überstanden hat, stehen euch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung um zu gewinnen. Die offensichtlichste ist, dass ihr alle anderen auf der Insel ansässigen Clans im Krieg besiegt. Ihr könnt aber auch euren Ruhm so weit stärken, dass euch keiner mehr den Titel Herrscher der Insel streitig macht. Für alles, was euren Clan stärkt, bekommt ihr Ruhmespunkte, z.B. das Besiegen von Gegnern oder die Erweiterung eures Reiches. Habt ihr genügend dieser Punkte, schaltet ihr zunächst zusätzliche Fähigkeiten frei, und später könnt ihr dadurch den Sieg erringen.

Alternativ könnt ihr auch Unmengen an Gold sammeln. Schafft ihr es, im Laufe des Spiels 9000 Goldstücke eingenommen zu haben (z.B. durch Händler), wovon ihr noch 1000 auf die hohe Kante gelegt habt, erringt ihr auch den Sieg. Oder ihr verschreibt euch der Forschung. Meister der Lehre können neue Fähigkeiten und Stärken freischalten. Sind sie fleißig genug, können auch sie euch zum Sieg verhelfen. Auf manchen Inseln gibt es auch besondere Felder, wie zum Beispiel den Yggdrasil. Besiegt ihr die mächtigen Verteidiger und bringt die nötigen Unmengen an Nahrung auf, kann auch dies das Spiel für euch entscheiden. All diese Möglichkeiten stehen aber auch dem Gegner offen. Ihr solltet euch also nicht zu viel Zeit lassen!

Multiplayer

Seit kurzem hat „Northgard“ auch einen Multiplayer. Dieser erlaubt es mit und gegen Freunde und Fremden um die Herrschaft der Insel zu kämpfen. Das Einrichten und Beitreten eines Spieles ist leicht möglich, man findet sehr schnell was man sucht und alles funktioniert problemlos. Aktuell können sich verbündete Spieler innerhalb des Spiels noch nicht auf vielen Wegen unterstützen, lediglich der Beistand im Krieg ist möglich. Da der Multiplayer an sich aber erst vor kurzem hinzugefügt wurde, sind wir überzeugt, dass dies erst der Anfang ist. Wir werden euch auf dem Laufenden halten!

Fazit

„Northgard“ ist ein Strategiespiel, das viele klassische Elemente des Genres aufgreift und diese weiter denkt, wodurch ganz neue Herausforderungen entstehen. Trotzdem bleibt es ähnlich genug, dass jeder Fan von Strategiespielen seine Freude an diesem Spiel haben wird. Die vielen Details im Spielkonzept sorgen dafür, dass es immer spannend bleibt. Die Grafik ist sehr liebevoll gestaltet und die Umwelt spiegelt in bunten (bzw. im Winter vor allem weißen) Farben stets die Launen der Natur wieder. Aktuell sind die Entwickler fleißig dabei den Spielinhalt zu erweitern und eine Balance im Schwierigkeitsgrad zu finden. Sie reagieren dabei sehr sorgfältig und zeitnah auf das Feedback der Testspieler. Damit hat „Northgard“ die besten Voraussetzungen zu einem sehr lohnenswerten neuem Strategiespiel zu werden.

Northgard im Überblick

Entwickler-Studio: Shiro Games

Shiro Games Publisher: Shiro Games

Shiro Games Spielzeit: 60-90 Minuten pro Spiel

60-90 Minuten pro Spiel Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Altesempfehlungr: ab 12 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion)

ab 12 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Singleplayer, Online-Multiplayer

Singleplayer, Online-Multiplayer Kategorie: Echtzeit-Strategiespiel

Bildquelle: Tina Braun

Tina Braun Lektor: Alexander Dockhorn

Test und Besprechung von Tina Braun