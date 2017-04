Epic PvP Fantasy im Test

Das Fantasy Genre belebt seit jeher die Buch-, Film- und Spielebranche. Epische Schlachten längst vergessener Völker bildeten oft die Grundlage für so manche dieser spannenden Geschichten. Nicht umsonst hat sich in Massive Multiplayer Online spielen, wie World of Warcraft, der Spieler gegen Spieler-Modus (PvP) als beliebte Alternative zum kooperativen Jagen von Monstern herausgebildet. Das Kartenspiel Epic PvP: Fantasy fängt diese Mechaniken auf und wirft zwei Spieler in eine direkte Konfrontation. Genre typisch können die Spieler ihren Charakter aus einer Vielfalt an Völkern (Goblins, Hochelfen, Menschen und Zwerge) und Klassen (Druide, Paladin, Schurke, und Waldläufer) wählen, welche sich durch spezialisierte Karten auszeichnen. Die auf diese Weise kombinierten Decks, dienen als Grundlage für den Kampf Mann gegen Mann.

Spielablauf

Kommen wir zum spannenden Teil: der Schlacht. Haben die Spieler ihre Decks gewählt, legen sie die Übersichtplättchen vor sich aus. In Anzahl der auf den Plättchen markierten Lebenspunkte werden vom Deck verdeckt Karten zur Seite gelegt. Der Spieler mit dem höheren Initiativewert, welcher sich aus der Summe der Klassen- und Volksinitiative ergibt, fängt an. Die Spieler sind abwechselnd am Zug und folgen jeweils den sieben Spielphasen: Aggressionen erhöhen, Karten ziehen, Aktionen ausspielen, Verteidigung aufbauen, Verteidigen, Schadensberechnung, Schlussphase.

Mit zunehmender Kampfdauer bauen beide Spieler vor sich Aggression in Form von verdeckten Karten auf. Standardmäßig werden zwei Karten pro Runde vom Deck abgehoben und dem Aggressionsstapel hinzugefügt. Statt direkt vom Deck Karten zu ziehen, wählen die Spieler eine Anzahl der verdeckt liegenden Aggressionskarten, welche sich auf die Hand nehmen. Fähigkeiten werden in der dritten Phase ausgespielt. Diese bezahlt der Spieler mit Aggression. Hier ergibt sich ein stets spannender Kompromiss zwischen dem erhöhen der Aggression oder dem ziehen weiterer Fähigkeiten.

Der stetige Kampf zwischen Mann gegen Mann

Die ausgespielten Fähigkeiten haben jeweils einen Verteidigungs- und einen Angriffswert. Alle Karten werden erst in Verteidigungsposition gespielt und dienen in der Gegnerrunde als Angriffskarte, die es zu verteidigen gilt. Jede Verteidigungskarte kann einer gegnerischen Angriffskarte zugewiesen werden. Beträgt der Verteidigungswert mindestens den Angriffswert des Gegners, so ist der Block erfolgreich. Nicht geblockte Angriffe ziehen jeweils einen Lebenspunkt ab. In der Schlussphase am Ende des Zuges können einige Effekte aktiviert werden. Diese lassen oft, abhängig vom Ergebnis des Kampfes, Karten nachziehen und bieten Gelegenheit in der nächsten Runde noch härter zuzuschlagen.

Wenige Karten haben dauerhafte Effekte und werden als permanente Karten unter der Charakterübersicht abgelegt. Zusätzlich zu den Kartendecks bietet jede Klasse und jedes Volk eine spezifische Fähigkeit. Während Druiden mit ein bisschen Glück Schaden vermeiden können, sind Menschen in der Lage schnell ihre Handkarten zu wechseln. Bei letzterer Fähigkeit ist jedoch Vorsicht geboten. Da die Helden während eines lang andauernden Kampfes erschöpfen, kostet es einen Lebenspunkt, wenn die Deckkarten aufgebraucht sind und der Ablagestapel neu gemischt werden muss. Dies beschränkt selbst in ausgeglichenen Gefechten die Dauer des Spiels und sorgt für manch knappe Wende.

Spielmaterial

Je vier Klassen und Völker bieten bereits einige Kombinationen zum Ausprobieren. Jedes Deck besteht aus 20 Karten, welche jeweils durch stimmungsvolle Abbildungen verziert sind. Kartentexte sind stets gut verständlich und die einzelnen Kombinationen spielen sich angenehm unterschiedlich. Liegt der Fokus mal auf Aggressionsmanagement, kann es beim nächsten Deck schon darum gehen, den Gegner schnellstmöglich zu überrennen. Spieler, die die Vorteile ihrer Kombination schnell erkennen, werden sich beim Ausspielen dieser Kombination einen dauerhaften Vorteil erarbeiten können.

Da einzelne Karteneffekte die Stärke bereits ausliegender Karten verändern, werden entsprechende kurzzeitige Wertänderungen mit Angriffs-, Verteidigungs- und Schadensmarker angezeigt. Diese sind gut lesbar und groß genug, um nicht ständig von der Spielfläche zu purzeln. Bleibt zuletzt die Anleitung, welche die Spielmechaniken kurz und bündig erklärt. Leider verpassen es die Autoren, einen tieferen Einblick in die Klassen- und Volksmechaniken zu geben. Der Überblick ist jeweils thematisch und geht nur auf wenige spezielle Effekte im Detail ein. Hier müsste nachgebessert werden. Trotzdem schön ist der eingestreute Humor, welcher zeigt, dass selbst in einem erbitternden Kampf noch Zeit für ein Lächeln sein sollte.

Epic PvP: Fantasy ist ein stark vereinfachtest Deckbuilding Kartenspiel, welches durch seine fix erklärten Mechaniken und den klaren Rundenaufbau ein schnelles Spiel unter Freunden ermöglicht. Da die Deckbuilding Optionen eingeschränkt sind, werden Veteranen sicher etwas unterfordert sein. Dafür waren unsere angespielten Kombinationen gut ausbalanciert und auch Neueinsteiger können sich schnell im Kampf beweisen.

Wer schon selbst erste Kämpfe absolviert hat und von dem Spiel nicht genug bekommt, kann bereits in den Genuß der zwei verfügbaren Erweiterungen zu Gemüte führen. In den ersten zwei angekündigten Versionen werden jeweils 2 neue Klassen und Völker eingeführt.

Autor: Ryan Miller und Luke Peterschmidt

Ryan Miller und Luke Peterschmidt Spielzeit: 15 – 20 Minuten

15 – 20 Minuten Vertrieb: Pegasus Spiele

Pegasus Spiele Erweiterungen: Dunkelelf, Ork, Barbar & Mönch Halbling, Katzenmensch, Ritter & Kleriker

Anzahl: 2 bis 4 Spieler

2 bis 4 Spieler Kategorie: Kartenspiel Deckbuildung Funspiel Fantasy

Alter: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Bildquelle: Maria Manneck

Test und Artikel von Alexander Dockhorn

Bewertung 6.4 Bewertung Epic PvP: Fantasy ist ein stark vereinfachtest Deckbuilding Kartenspiel, welches durch seine fix erklärten Mechaniken und den klaren Rundenaufbau ein schnelles Spiel unter Freunden ermöglicht. Da die Deckbuilding Optionen eingeschränkt sind, werden Veteranen sicher etwas unterfordert sein. Dafür waren unsere angespielten Kombinationen gut ausbalanciert und auch Neueinsteiger können sich schnell im Kampf beweisen. Wer schon selbst erste Kämpfe absolviert hat und von dem Spiel nicht genug bekommen kann, muss nur noch wenige Monate warten bis die bereits auf Englisch verfügbaren Erweiterungen auch nach Deutschland kommen. In den ersten zwei angekündigten Versionen werden jeweils 2 neue Klassen und Völker eingeführt. Spielidee 7/10

Ausstattung 7/10

Spielablauf 7/10

Interaktion 5/10

Einfluss 5/10

Spielbarkeit 6/10

Spaß 8/10