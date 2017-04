Smash Up – Erweiterung: Kuschelattacke im Test

Im Rahmen unseres Tests zum Kartenspiel Smash Up konnten wir auch Hand an die zwei Erweiterungen Wahnsinnlevel 9000 und Kuschelattacke legen. Diese sind jeweils ohne das Basisspiel spielbar. Ob sich der Kauf der Kartenpacks lohnt, wollen wir in unserem Test kurz erläutern. Informationen zum generellen Spielablauf finden sie in unseren Testbericht zu Smash Up.

Spielmaterial

Die Erweiterung umfasst die 4 Fraktionen Schmusekätzchen, Prinzessinnen, Feen und mystische Pferde.

Die Kätzchen sind so zuckersüß, dass einfach jeder auf ihrer Seite sein möchte. Leider hält dieser Effekt immer nur eine Runde an und übernommene Kreaturen wechseln am Ende des Zuges den Besitzer. Dies ist zwar nützlich, um das Zünglein an der Waage beim Basenerobern zu sein, spielt sich aber sonst sehr passiv. Gegen Decks mit nur schwachen Kreaturen wirkt die Fähigkeit der Kätzchen hingegen fast nutzlos.

Prinzessinnen haben es im Gegensatz zu den Kätzchen faustdick hinter den Ohren. Jede Prinzessin hat eine Stärke von 5, das einzige Problem: nur sechs Stück sind von ihnen enthalten. Andere Kreaturen sucht man vergeblich. Hier wird man praktisch dazu gezwungen ein Deck mit zusätzlichen Zug- und Ausspielmöglichkeiten zu wählen, welches man jedoch innerhalb dieser Erweiterung vergeblich sucht.

Mit den mystischen Pferden geht es ganz anders zu. Dieses Deck wird in der Herde mächtig und ermöglicht es, oft noch weitere Kreaturen zu spielen. Greifen sie in der Gruppe die gleiche Basis an, gewinnen sie zudem an Stärke.

Die Feen sind eine der interessantesten Fraktionen und haben fast alle jeweils 2 Effekte. Spielt man eine Karte, hat man die Qual der Wahl und zaubert sich das Spielfeld zurecht. Auf diese Weise glänzen die Feen mit jeder Menge Eroberungspotenzial und haben oft das richtige Werkzeug zur Hand.

Das Erweiterungspaket bietet mit eigenen Basiskarten und Punktezählern alles, was für ein Spiel ohne andere Kartenpakete ausreicht. In dieser Version ist jedoch davon abzuraten, da das Spielgeschehen durch die schwächeren Katzen und Prinzessinnen einfach nicht in Fahrt kommen mag.

Fazit

Die vier neuen Fraktionen der Erweiterung sind nicht einfach zu spielen. Die Decks der mystischen Pferde und der Feen bringen einigen an Potenzial mit, jedoch spielen sich die Prinzessinnen und Kätzchen nur allzu passiv. Immer wieder ist man auf die Kreaturen der Gegner angewiesen oder fühlt sich durch einen Mangel an eigenen Kreaturen in die Ecke gedrängt. Von einem Kauf als Solospiel ist hier abzuraten. In Kombination mit anderen Decks aus dem Basisspiel und seinen Erweiterungen finden sich aber auch hier viele neue witzige Kombinationen. Von der rosa Verpackung muss auch ein harter Krieger nicht zurückweichen. Die Karten sind nicht überzogen peinlich und bieten auch für die männlichen Spieler einige lustige Überraschungen.

Autor: Paul Peterson

Paul Peterson Spielzeit: ca. 30-45 Minuten

ca. 30-45 Minuten Vertrieb: Pegasus Spiele

Pegasus Spiele Grundspiel: Smash Up

Smash Up Erweiterungen: Wahnsinnslevel 9000 Kuschelattacke Monster Smash Science Fiction Double Feature Die Unverzichtbaren Der endgültige Cthulhu Munchkin Vergessene Helden

Anzahl: 2 bis 4 Spieler (+2 Spieler pro Erweiterung)

2 bis 4 Spieler (+2 Spieler pro Erweiterung) Kategorie: Kartenspiel Deckbuildung Funspiel Fantasy

Alter: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Bildquelle: Maria Manneck

Test und Artikel von Alexander Dockhorn

