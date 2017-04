Smash Up – Erweiterung: Wahnsinnslevel 9000 im Test

Im Rahmen unseres Tests zum Kartenspiel Smash Up konnten wir auch Hand an die zwei Erweiterungen Wahnsinnlevel 9000 und Kuchelattacke legen. Diese sind jeweils ohne das Basisspiel spielbar. Ob sich der Kauf der Kartenpacks lohnt, wollen wir in unserem Test kurz erläutern. Informationen zum generellen Spielablauf finden sie in unseren Testbericht zu Smash Up.

Spielmaterial

Die Erweiterung umfasst die 4 Fraktionen Bärenreiter, Steampunkt, Killerpflanzen und Geister.

Die mächtige Bärenkavallerie zeichnet sich durch blinde Zerstörungswut gegenüber schwachen gegnerischen Kreaturen aus. Durch ihr Furcht einflößendes Auftreten können schwache Gegner von Basen verjagt oder vernichtet werden. Durch ihre mittelstarken Kreaturen fügen sie sich gut in viele Decks ein. Mit den Piraten des Hauptspiels entfalten die Bären ihr ganzes Zerstörungspotential.

Das Geisterdeck ist hingegen schwer zu spielen und gewinnt an Stärke, wenn der Spieler nur wenige Handkarten besitzt. Da die Limitierung auf nur 2 auszuspielende Karten nicht mit jedem Deck überwindbar ist und manche Decks auf das Ziehen zusätzlicher Karten basieren, ergeben sich hier deutlich weniger Kombinationsmöglichkeiten. Nur erfahrene Spieler sollten zu diesem Deck greifen.

Die Killerpflanzen hingegen wachsen mit der Dauer des Spiels zu wahrer Größe und werden mit jeder Runde in denen sie eine Basis angreifen stärker. Zudem durchwachsen ihre Wurzeln das ganze Deck und lassen den Spieler zusätzliche Karten ziehen. Alternativ beschwören sie noch stärkere Kreaturen direkt auf das Schlachtfeld.

Steampunks, die vierte Fraktion, gehen einen anderen Weg und versuchen mit vielen Aktionen die Basen für sich um mächtige Fähigkeiten zu erweitern. Dadurch werden diese für andere Spieler unattraktiv.

Mit thematisch passenden Basenkarten und Punktemarkern bietet diese Erweiterung bereits alles, was für ein Spiel zu zweit nötig ist. Ohne die Basisversion empfiehlt es sich jedoch, die starken Bärenreiter und Steampunks mit jeweils eine der schwächeren Fraktionen Geister und Killerpflanzen zu kombinieren. Andernfalls könnte es zu unfairen Spielrunden kommen. In Kombination mit der Basisversion finden sich aber auch für die Geister und die Pflanzen mächtige Kombinationen.

Fazit

Smash Up – Erweiterung: Wahnsinnslevel 9000 fügt vier neue und auch nützliche Fraktionen hinzu. Alle vier Fraktionen bringen neue Spielstrategien mit sich und reichen bereits für ein Spiel zu zweit ohne Basisspiel aus. Richtig Fahrt kommt aber erst durch die Kombination mit den Decks aus anderen Erweiterungen auf. Da diese Erweiterung jedoch fast genauso viel kostet wie die Basisversion, würde ich jeden Einsteiger empfehlen sich zuerst das letztere zuzulegen. Wer jedoch seine Kartensammlung um Bärenreiter, Killerpflanzen, Steampunks und Geister erweitern mag, ist mit diesem Kartenpack bestens bedient.

Autor: Paul Peterson

Paul Peterson Spielzeit: ca. 30-45 Minuten

ca. 30-45 Minuten Vertrieb: Pegasus Spiele

Pegasus Spiele Grundspiel: Smash Up

Smash Up Erweiterungen: Wahnsinnslevel 9000 Kuschelattacke Monster Smash Science Fiction Double Feature Die Unverzichtbaren Der endgültige Cthulhu Munchkin Vergessene Helden

Anzahl: 2 bis 4 Spieler (+2 Spieler pro Erweiterung)

2 bis 4 Spieler (+2 Spieler pro Erweiterung) Kategorie: Kartenspiel Deckbuildung Funspiel Fantasy

Alter: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Bildquelle: Maria Manneck

Test und Artikel von Alexander Dockhorn

Spielidee 9/10

Ausstattung 8/10

Spielablauf 7/10

Interaktion 7/10

Einfluss 5/10

Spielbarkeit 7/10

Spaß 8/10