Memory trifft Sammelkartenspiel – Fightlings im Test

Smartphones bieten nicht nur eine wunderbare Kommunikationsplattform, sondern eröffnen ganz neue Spielkonzepte. Wie bereits bei Pokemon GO führen uns die Entwickler von Thoughtfish nach draußen. Denn ihre Welt steckt voller niedlicher Fightlinge, die es trotz ihres Aussehens faustdick hinter den Ohren haben. Doch nicht nur unsere Beine sind gefragt, sondern auch der Kopf wird bei den Gefechten gegen andere Spieler gefordert werden.

Eine Welt voller Abenteuer

Die Welt von Fightlings ist direkt mit der unseren verknüpft. Mit dem Handy in der Hand begeben wir uns durch die Welt. Dank GPS sehen wir auf einer digitalen Karter unserer Umgebung jederzeit, wo wir sind. Doch auf der Umgebungskarte erwartet uns mehr als das allseits vertraute Straßennetz. Überall wimmelt es von Portalen und anderen POIs (Points of Interest, frei übersetzt „Wegmarker“).

Unsere Übersichtskarte teilt sich typischerweise in unterschiedlich gefärbte Regionen aus. Überall können wir Rast einlegen und nach Seelen Ausschau halten. Klicken wir auf das große Auge in der Mitte des Bildschirms erhalten wir einen Überblick über mögliche Fundobjekte. Wenige Sekunden später landen bereits Seelen einer zufällig gewählten Kategorie in unserem Rucksack. Begeben wir uns in die Nähe eines POIs, haben wir die Chance, Fightlinge statt weiterer Seelen zu sammeln. Der besondere Clou: die Chance auf jedes Sammelobjekt ist abhängig von der Region, dem Wetter und der Tageszeit.

Seelen verwenden wir um ein Team aus kampfstarken Fightlingen zu erstellen. Diese sind aufgeteilt in 12 Klans, von denen jeweils 2 einer Seelenart angehören. Jeder Klan besitzt ein Klan-Oberhaupt, 4 Champions und 12 kleinere Helfer-Fightlinge. Einmal beschworen nutzen wir weitere Seelen und Murmeln um die Fightlinge aufzustufen und somit ihre Attribute dauerhaft zu steigern.

Mann gegen Mann

In Schlachten gegen andere Spieler ziehen wir unsere gesammelten Fightlinge eines Klans ins Feld. Jeder Klan hat seine eigenen Taktiken und unterscheidet sich spürbar in der Spielweise. Dank der Schnellsuche stürzen wir uns nach wenigen Sekunden gegen andere zufällige Spieler ins Gefecht.

Nun ist der Kopf gefragt! Zug um Zug decken wir zwei der 16 verdeckten Karten auf. Unter diesen verbergen sich jeweils ein Paar aller unserer und der gegnerischen Generäle. Haben wir ein passendes Paar gefunden, setzt der aufgedeckte Champion zum Angriff an. Dies schwächt nicht nur die Lebenspunkte des Gegners, sondern bringt weitere strategische Vorteile abhängig von unserem gewählten Klan. Nach jedem Angriff haben wir erneut die Chance, ein weiteres Paar aufzudecken

Die Mächte der Klans

Während die Einheiten des Seher-Klans weitere verdeckte Karten aufdecken, entziehen wir mit den Mächten der Uralten das Leben unserer Gegner. Angehörige des Feuer-Klans sorgen für erhöhten Schaden. Mit Lebens-Seelen beschwören wir die heilenden Fähigkeiten des Kräuter-Klans.

Jede Runde können wir zudem einen unserer Helfer-Fightlinge aktivieren. Diese führen schwächere Angriffe durch, blockieren verdeckte Karten für mehrere Runden oder helfen uns beim Finden der Champions. Einmal pro Kampf greifen wir zu unserer Klan-Fähigkeit. Diese richtet zumeist verheerenden Schaden in den gegnerischen Reihen an und kann das Blatt in letzter Sekunde wenden.

Belohnungen für die Strapazen

Falls wir, sobald alle Karten aufgedeckt wurden, mehr Lebenspunkte als unser Gegner besitzen, gewinnen wir das Spiel. Wer seinem Gegner weit überlegen ist, bringt vorher bereits seine Lebenspunkte auf 0 und kann mit einer fetten Siegprämie nach Hause gehen. Dabei erhalten wir nicht nur ein paar Rangpunkte, sondern auch Murmeln. Diese sind nötig, um unsere Fightlinge aufzustufen oder im integrierten Ingame-Shop mächtige Portale zu kaufen.

Wer nicht ganz so viel Geduld aufbringen mag, kann stattdessen in die Geldbörse greifen. Die Premium-Währung Anaram kann mit Echtgeld erworben werden oder durch eine gute Platzierung in der integrierten Liga-Rangliste gewonnen werden. Die Preise der erwerbbaren Ingame-Items sind teils recht hoch. Eltern sollten zudem auf die Zahlungs-Einstellungen ihrer Kinder achten, um ungewollte Kosten zu vermeiden.

Fazit

Fightlings verbindet Sammeltrieb mit interessanter Kampfmechanik. Im Gegensatz zu Pokemon GO fordern die Kämpfe gegen andere Spieler den Kopf und machen dabei auch noch Spaß. Siege werden daher nicht nur durch die Stärke unserer Fightlinge bestimmt, sondern auch durch unser Gedächtnis. Trotz Echtgeld-Shop sind alle Funktionen auch ohne Einsatz von Bargeld freischaltbar. Am Balancing der einzelnen Clans muss noch etwas getüftelt werden, aber auch jetzt macht der digitale Wettstreit um den stärksten Klan schon eine Menge Spaß.

Fightlings im Überblick

Entwickler: Thoughtfish GmbH

Thoughtfish GmbH Plattform: Android (Google Play) iOS (App Store)

Android (Google Play) iOS (App Store) Altesempfehlungr: ab 6 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion)

ab 6 Jahren (auf Empfehlung der Redaktion) Spieleranzahl: Online-Multiplayer

Online-Multiplayer Kategorie: Puzzle GPS-Abenteuer

Bildquelle: Alexander Dockhorn

Alexander Dockhorn Lektor: Friedrich Lüder

Test und Besprechung von Alexander Dockhorn