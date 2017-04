Feedback als Brief

Eine weitere Möglichkeit des Abschlusses eines Projektes bei Schülern bildet der Brief. Das Feedback wird als Brief gestaltet.

Jeder schildert für sich in einem Brief, was er erlebt hat. Dieser Brief wird so gestaltet, dass die Teilnehmer an sich selber schreiben, aber in Funktion eines guten Freundes.

Der Seminarleiter sammelt diese ein und verschließt die Briefe in einem Umschlag. Nach ca. 3 Wochen wird der Brief den Teilnehmern nachgeschickt. So erhalten sie noch einmal ein persönliches Feedback und können die Veranstaltung nachbereiten.

Der Brief sollte nur in der Gruppe geöffnet werden. Möglichkeiten hierzu gibt es bestimmt.