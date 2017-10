AAA Lucha Libre Worldwides: TripleMania XXV live auf Twitch erleben

Twitch , die führende soziale Plattform für Live-Video, streamt live von der TripleMania XXV, dem 25-jährigen Jubiläum von Mexikos größter Wrestling Promotions-Organisation, Lucha Libre AAA Worldwide . Twitch überträgt TripleMania XXV live mit englischen und spanischen Kommentaren und beginnt das Spektakel mit einem “Best of TripleMania”-Marathon. Alle Inhalte sind auf Lucha Libre AAA Worldwides neuen Kanälen auf Twitch zu finden: Twitch.tv/Luchalibreaaa (Spanisch) und Twitch.tv/Luchalibreaaa_En (Englisch).

Am 25. August um 0 Uhr geht’s los mit dem TripleMania Preshow-Marathon. Die Liveübertragung der TripleMania XXV findet am 27. August von 2 Uhr bis 7 Uhr statt. Während des Streams gibt es für Zuschauer zum Event und den Wrestlern thematisch passende Emotes, mit denen sie ihre Favoriten im Chat unterstützen können.

Der schnelle Action-Wrestling-Stil von Lucha Libre AAA Worldwide zeigt Wrestling-Fans die weltweit besten Luchador Wrestler, wie Johnny Mundo, Dr. Wagner Jr., La Parka, Psycho Clown, Super Fly und Drago. Sie setzen das absolut unterhaltsame Lucha Libre Wrestling in Szene, bei dem der Fokus auf schnelles Aufeinanderfolgen von Chain- und Grapple-Manövern sowie high-flying Angriffen von den oberen Seilen liegt.

“Wir sind begeistert von den Reaktionen der Fans zum ‘Match des Jahrzehnts’ zwischen Dr. Wagner Jr. und Psycho Clown”, sagt Dorian Roldán, Vice President von Lucha Libre AAA Worldwide. “Deshalb haben wir uns dazu entschieden, in Kooperation mit Twitch, TripleMania XXV exklusiv live auf ihrer Plattform und Mobile App zu übertragen. Uns verbindet die Leidenschaft für Innovationen, und deshalb freuen wir uns, dass Twitch unsere Show auf der ganzen Welt live übertragen wird.”

Die Partnerschaft mit AAA Worldwide ist Teil der wachsenden Anzahl von professionellen Wrestling-Verbänden, die ihre Inhalte auf Twitch streamen. Es waren die Wrestling-Fans auf Twitch, die diesen Trend initiierten, nachdem sie ihre Lieblings-Organisationen darum baten, ihre Shows auf Twitch zu zeigen. Die neuen Inhalte rund um Wrestling sind Teil der Initiative von Twitch, die der Gaming-Community eine Vielfalt an neuen Erfahrungen bietet.

“In letzter Zeit haben wir immer öfter bemerkt, dass unsere Community Wrestling-Inhalte gemeinsam feiert, da dieser Sport ebenfalls auf Unterhaltung mit fesselnden Persönlichkeiten Wert legt und die Unterstützung einer leidenschaftlichen Fangemeinde genießt”, sagt Emmett Shear, CEO bei Twitch. “AAA Worldwide ist eine der größten Wrestling-Organisationen und Lucha Libre hat einen ganz besonderen Platz in der Popkultur eingenommen. Daher ist die Einbindung von TripleMania XXV ein unterhaltsamer und faszinierender Meilenstein.”

“Das Event ist gerade deshalb bedeutend, weil wir die reiche Tradition und das kulturelle Erbe des mexikanischen Lucha Libre mit dem interaktiven Charakter und Erlebnis von Twitch verbinden”, fügt Christian Borneman, Director Latin America von Twitch hinzu​​. “Durch die Liveübertragung dieser Wahnsinnsinhalte an Fans auf der ganzen Welt, schaffen wir eine neue Möglichkeit, eines von Lateinamerikas einzigartigsten und attraktivsten Kulturangeboten zu erleben.”

Lucha Libre AAA (www.LuchaLibreAAA.com) ist ein Medien- und Unterhaltungsunternehmen, welches 1992 von Antonio Pena Herrada gegründet wurde. Das Unternehmen verwaltet die IP der “AAA”-Marke sowie 250 weitere Charaktere in deren Liga. Das Unternehmen produziert weltweit Lucha Libre-Events, darunter Veranstaltungsorte wie Palacio de los Deportes, Arena Monterrey, HP Pavilion, Madison Square Garden, Los Angeles Sports Arena und Korakuen Hall in Tokyo. Die Liga wird unter anderem von Corona, Comex, Roshfrans und Boing gesponsert. Zusätzlich haben sie einen Animationsfilm sowie ein Videospiel auf dem mexikanischen Markt veröffentlicht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mexico City.

Twitch wurde im Juni 2011 gegründet und ist die führende soziale Plattform für Live-Video. Jeden Tag versammeln sich über 10 Millionen aktive User, um sich die Kanäle der über 2 Mio. Streamer anzuschauen und über gemeinsame Interessen zu reden und zu chatten. Die Videoplattform von Twitch ist die Basis für die Live- und On-Demand-Verbreitung von ganz unterschiedlichen Inhalten, darunter Videospiele, Creatve-Art, Vlogging (IRL) und vieles mehr. Twitch veranstaltet auch die TwitchCon, eine jährlich stattfindende Messe für die Twitch Community. Täglich neue Informationen zu Twitch findest du auf unserem Blog und auf Twitter (#Twitch).Über Twitch

