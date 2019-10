Angespielt auf der MAG 2019

Auf der MAG in Erfurt präsentierten sich neben großen Studios auch viele Indie-Entwickler. Neu dabei war dieses Jahr der Games und XR Mitteldeutschland, der viele Spiele aus den Regionen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit brachte. Wir wollen hier auf ein paar Highlights der Messe eingehen.

Geschrieben von Alexander Noack (an) und Maria Manneck (mm)

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht was passiert, wenn man The Legend of Zelda und The Witcher in die Unreal Engine steckt und kräftig schüttelt? Nein? Macht nichts, das hat das Team von Pixel Mad Studios schon für euch erledigt. Im RPG-Adventure Soulborn erlebt ihr die Welt der nordischen Mythologie einmal anders und begebt euch an der Seite von Thors Hammer in spannende Kämpfe und löst Konflikte zwischen Menschen und mystischen Wesen. Entwickelt euren Charakter, exploriert das riesige Open-World-Areal mit über 40km² Fläche.

Soulborn ist ein sehr ambitioniertes Projekt mit Teammitgliedern rund um und in Deutschland verteilt. Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung und soll voraussichtlich 2021 erscheinen. (mm)

Das Studium ist für viele Erstsemester ein großes Überraschungsei, denn man weiß meist gar nicht, worauf man sich einlässt und was einen darin erwArtet. Waren doch die ganzen Informationsveranstaltungen wieder einmal viel zu langweilig. Hier möchte Silver Seed Games in Kooperation mit der Uni Magdeburg Abhilfe schaffen. Mit GuerickeSim entwickeln die Magdeburger ein Mobilegame, was potentielle Studierende auf das Studium vorbereiten und bei der Wahl des Studiengangs helfen soll. In spielerischer Manier kann man den Campus erleben und gleichzeitig Ressourcen, wie Energie, Geld und Beliebtheit managen, während man sich auf die nächste Prüfung vorbereitet. Ganz wie im richtigen Leben. (mm)

KArtenfans aufgepasst! Es gibt ein neues SammelkArtenspiel für den PC, entwickelt von Glaucus Games aus Leipzig. 2 Spieler bekämpfen sich hierbei mit Kreaturen- und ZauberkArten. KArten können nur ausgespielt werden, wenn man das richtige Level dafür hat, welches sich nur durch erlittenen Schaden erhöht. Natürlich kann man auch hier KArten durch andere KArten verbessern. Dafür werden Spirit-Punkte verwendet, welche man rundenweise dazu bekommt. Gewonnen hat, wer bis zuletzt noch lebt. (an)

Ach wie gerne würde ich doch die Zeit zurück drehen. Der verrückte Wissenschaftler von Crazy Machines VR kennt dieses Problem nicht. Sind mal wieder alle Sicherungen durchgebrannt oder der Generator kaputt, dreht er einfach die Zeit mithilfe seiner Zeitmaschine zurück, um weiter an seiner Forschung zu arbeiten. Da er ja alle Zeit der Welt hat, benutzt er dafür komische Konstruktionen, die ihre Aufgaben in einem Drittel der Zeit erledigen, als würde man es einfach mit der Hand machen. Manchmal ist es nur ein Knopf, der gedrückt werden muss. Unsere Aufgabe ist es dann die Maschine die den Knopf drückt zu reparieren. Dafür stehen uns Gegenstände wie Zahnräder, Autos, Boxhandschuhe und viele weitere Sachen zur Verfügung, wir müssen Sie nur an der richtigen Stelle anbringen. Das ist Puzzlespaß für klein und groß. (an)

Weitere Spiele

Ein witziges Action-Adventure aus dem Hause Black Forest Games, bei dem es darum geht, dass Aliens die Erde übernehmen wollen, dabei aber – wer hätte es gedacht – auf massiven Widerstand der Menschen stoßen.

Alles was der Spieler hier zu tun hat, ist diesem Widerstand aus der Luft, aber auch auf dem Boden zu bekämpfen. Begleitet wird alles mit witzigen Dialogen, einer atemberaubenden Grafik und dem Flair der 50er Jahre. Ein “must have” für jeden, der auf witzige Ballerei steht. (an)

Ein Autounfall, eine neblige Nacht, eine alte Villa – der Anfang eines guten Horrorspiels ist getan. Als Peter sich nach einem Autounfall wieder bei Bewusstsein findet, weiß er nicht, wie er in die alte Villa gelangt ist. Was er aber weiß: Sie birgt ein düsteres Geheimnis. Über unzählige Stockwerke und Räume hinweg gilt es nun herauszufinden, welche Geschichte die knarrenden Dielen und vergilbten Vorhänge verbergen. Silver Chains, entwickelt von Cracked Heads Games, gepublisht von Headup, ist ein exploratives Horrorgame, welches mit einer dichten Atmosphäre und gruseligen Scares in der Demo voll überzeugen konnte. (mm)

Hast du mal wieder zu viel Zeit und nichts zu tun? Fühlst du dich irgendwie melancholisch und möchtest dich am liebsten in einer Höhle einsperren und die Ewigkeit vorbei streichen lassen? Dann hat Application Systems Heidelberg wohl das richtige Spiel für dich! The Longing ist ein sehr experimenteller Titel, entwickelt von Studio Seufz. Als kleiner Schatten bist du verdammt, dir die nächsten 400 Tage um die Ohren zu schlagen, denn erst dann wacht dein König wieder auf. Das Beste daran: Die Ingamezeit verläuft in Realzeit. Nimm dir also schon mal einen Tee, während du im Spiel versuchst dir mit diversen Tätigkeiten (von denen gefühlt 90% Treppensteigen sind) die Zeit zu vertreiben und für den kleinen Schatten schneller verstreichen zu lassen. Idle Game meets Walking Simulator. (mm)

Dieses Spiel ist nicht neu, aber neu gedacht. Fans wissen um die Möglichkeiten die ArcheAge online bietet. Doch leider hatte das Spiel immer einen bitteren Nebengeschmack: Es schmeckte nach Pay to Win. Das will Gamigo jetzt mit ArcheAge Unchained ändern. Entgegen dem aktuellen Trend Geld durch Micropayment-Systeme zu verdienen, setzt man bei dieser Neuauflage komplett auf Pay to Play, was soviel bedeutet wie wir kaufen das Spiel und benötigen keine weiteren Zahlungen um weiteren Content freizuschalten. Somit hat jetzt jeder Spieler die gleichen Möglichkeiten, sich im Game zu entfalten. Kämpfen für Recht und Gesetz oder für die eigenen Interessen, das eigene Haus oder Schiff bauen, das Piratenleben genießen oder im Gericht über Gedeih oder Verderb anderer entscheiden! Das alles steht dem Spieler offen. Discover your legendary Self. (an)

Simurai ist ein VR PVE Shooter, bei dem vier Spieler zusammen die Angriffe von verschieden Alien Maschinen / Monstern abwehren müssen. Gespielt wird mit VR Headset, Motion Controller und einer Weste, die per Vibration Treffer simuliert. Die Spieler stehen in einer Art Basis, die zu verteidigen gilt. Wird man getroffen, verliert man Punkte, Kills bringen Punkte. Wer am Ende die meisten Kills gemacht und die wenigsten Treffer eingesteckt hat, hat gewonnen. Da ich ein großer Fan von VR bin, hatte ich sehr viel Spass dabei. (an)

Katzen sind Süß. Viele Katzen sind noch süßer! Doch wohin mit ihnen, wenn man sehr viele davon hat? Genau, einfach stapeln! In diesem kleinen Mobile Game von Tivola sollen wir Katzen übereinander stapeln. Das geht, indem man sie per Katapult in die Luft schießt und zwar so, dass sie auch aufeinander landen. Fliegt eine Katze daneben, fallen auch alle anderen herunter. Ab sofort stapel ich in der Bahn Katzen! (an)

Die MAG ist eine Community-Convention, die Menschen aus den Bereichen Games, Cosplay, fashion, Art, Creator und Japan vereint und sich zum Ziel gesetzt hat, die Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Dieses Jahr wird sie vom 4. – 6. Oktober 2019 zum zweiten Mal auf über 16.000m² in der Messe Erfurt stattfinden!