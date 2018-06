Mit Icelandair die Comic Con in New York erleben!

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist immer eine Reise wert. Aber natürlich vor allem dann, wenn die größte Comicbuchmesse in Nordamerika beginnt! Die New Yorker Comic Con findet dieses Jahr vom 4. bis zum 7. Oktober statt. Täglich werden 130.000 Personen erwartet. Und das nicht ohne Grund, denn Gäste kommen, um ihre Cosplay-Kostüme vorzuführen sowie Autogramme von berühmten Schauspielern, Autoren und Künstlern zu ergattern. Oder um Foren, Workshops, Verkaufsstände und Premieren zu besuchen. Einige der besten Schauspieler und Regisseure aus Hollywood sowie einige der größten Namen der Manga- und Comicwelt frequentieren die Messe. Und häufig stehen ganze Besetzungen von Fernsehshows und Superheldenfilmen für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Dank Icelandair wird dieses einmalige Event jetzt auch für deutsche Fans ein großes Stück zugänglicher. Denn die transatlantische Airline bietet vom 12. bis zum 20. Juni besonders günstige Flugtickets in die USA. Natürlich auch nach New York City passend zur Comic Con, zum Beispiel schon ab EUR 349 p.P. von Hamburg nach New York.