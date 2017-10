Starke Premiere der devcom: Fortsetzung für 2018 bestätigt

Die „devcom“, das Game-Developer-Event der „gamescom“, konnte in diesem Jahr eine starke Premiere feiern. Insgesamt kamen über 3.000 Besucher, die 140 Sessions auf 10 Bühnen mit 200 Speakern verfolgen konnten. Rund 350 Journalisten aus aller Welt unterstrichen die erfolgreiche internationale Ausrichtung der devcom. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr wurde bereits bestätigt. 2018 wird die devcom vom 19. bis 23. August stattfinden. Das gaben heute die Veranstalter Aruba Events und die Partner BIU, der Verband der deutschen Games-Branche, und Koelnmesse gemeinsam bekannt.

Aruba-Events-Gründer Stephan Reichart und Projektleiter Frank Sliwka konnten für die Premiere des offiziellen Game-Developer-Event der gamescom hochklassige Speaker wie Richard Garriott (Portalarium), Brendan Greene (Bluehole), Hendrik Klindworth (Innogames), Tetsuya Mizuguchi (Enhance Games), Craig Morrison (Blizzard), Dean Takahashi (Venturebeat) oder Tim Sweeney (Epic Games) gewinnen. Hierdurch erhielten die devcom-Besucher nicht nur einen einzigartigen Einblick in die Welt der Spieleentwicklung, sondern auch einen Ausblick auf die Zukunft der Games-Industrie.

Felix Falk, Geschäftsführer des BIU: „Die erste Auflage der devcom war ein voller Erfolg! Mit dem innovativen und flexiblen Ansatz konnten wir viele Games-Entwickler von der devcom überzeugen und die gamescom sehr sinnvoll ergänzen. An diesen Erfolg wollen wir im kommenden Jahr anschließen.“

„Die Premiere der devcom war ein voller Erfolg. Ihre Inhalte und ihr Konzept haben überzeugt. Die devcom hat ihre Positionierung als Entwicklerkonferenz auf Top-Niveau voll und ganz eingenommen. Sie ist eine ideale strategische Weiterentwicklung für die gamescom-Woche und hat die gamescom in ihrer Position als Europas führende Businessplattform der Games-Branche weiter ausgebaut“, ergänzt Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der koelnmesse GmbH.

Zufrieden zeigte sich Hans Ippisch, Geschäftsführer der Aruba Events GmbH und CEO der Aruba-Muttergesellschaft Computec Media Group: „Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, welche in den letzten Wochen nahezu rund um die Uhr daran gearbeitet haben, um die fantastische Premiere der devcom zu ermöglichen. Angefangen bei den geschätzten Kollegen von Aruba Events, BIU und koelnmesse bis hin zu den Mitgliedern des Advisory Boards, allen Speakern, Sponsoren und natürlich allen Besuchern!”

Die Veranstalter bestätigen die Rückkehr der devcom im Jahr 2018 – sie wird von 19. bis 23. August wieder in den Hallen der koelnmesse stattfinden.

Koelnmesse – Global Competence in Digital Media, Entertainment and Mobility

Bildquelle: Entwicklerkonferenz devom, gamescom 2017 (Koelnmesse GmbH | © 2017 gamescom)